開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/09/27,
勞工

消防員拿命去拚要求職安保障合情合理，但訴求組工會則是得了便宜還賣乖

消防員拿命去拚要求職安保障合情合理，但訴求組工會則是得了便宜還賣乖
屏東市1家工廠22日傍晚發生火警，消防局獲報馳援，將傷者救出送醫。｜Photo Credit: 民眾提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

我覺得要公平，要一起提升台灣勞權，就是廢除軍公教的特權與福利，把公務員回歸到勞工身分，跟勞工一體適用《勞基法》。到時消防員覺得薪水過低，職災風險過大，對雇主有任何不滿（政府），就透過勞資協商辦理，不爽就發動罷工。自己的權益自己爭取，還可鼓勵台灣其他勞工爭取自己權益，這才合理。

9月22日， 屏東科技園區「明揚國際」廠房發生爆炸，屏東縣消防局屏二分隊四名消防員在搶救時，不幸殉職，另有11名警義消輕重傷，五名員工死亡、一人失聯，此意外造成百人死傷。四名殉職的消防員，年齡都不到40歲：賴俊儒33歲、陳柏翰32歲、鍾吉垣38歲、施寶翔37歲。

屏東縣長周春米隨即指示，全力協助殉職消防員處理後事，爭取從優撫卹。經消防局估算，四名殉職人員依服務年資，可分別獲得2783萬至2897萬元不等撫卹金。縣府並將協助申請入祀忠烈祠。

而「明揚國際」意外一出，各種檢討也隨即出爐。9月23日消防員工作權益促進會在凱道舉行記者會，表達訴求，呼籲不要「用殉職換改革」。並列出數據，過去10年共有43名消防員殉職。因此提出，要政府開放消防人員籌組工會的要求。理由是：「消防人員一樣是人，不能因為具有公務員身分，就不受到職安法的保障」。而行政院則表示，需經通盤考量，將和考試院研商，積極尋求可能的政策方案。

行政院長陳建仁表示：「政府實際上已經編列76億，提供消防人員的裝備，以及相關設施的加強，未來還會再編80億的經費，未來我們也會在最短的時間內，就他們人力的補充裝備的充實，以及他們有更多權益保障的部分，我們會趕緊來處理相關的問題。」

而消防員工作權益促進會並不領情，於9月25日晚間發布聲明，反對行政院「修訂《公務人員協會法》，及研議修正《消防法》建立消防機關職業安全制度」的作法，認為沒有考慮基層聲音，並提出幾項訴求：

一、強化公安，加重雇主責任
工廠如果造成警消受傷或殉職，應加重課以刑事責任。跨部會要全面檢討工廠災害的問題、公司資本額達一定規模者，應設專責防火管理人及保安監督人等加強業者責任。並製作消防防護計畫書，否則開罰。化學物質管理如果害人死傷，要課以刑責。

二、職安
此會認為不須再修《消防法》，但現有公務員的《安衛辦法》跟勞工用的《職業安全衛生法》不同，沒有雇主罰則，所以主張：行政院與考試院要跟此會對職安訴求進行討論，並對消防員職安保障跟事件，進行認定。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。