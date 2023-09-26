消防員訴求組工會，民眾黨團研議準用職業安全衛生法，行政院擬1個月內提修法強化結社權
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屏東工廠大火釀嚴重死傷，消防員工作權益促進會呼籲現任總統及4位總統參選人，立即支持開放消防員組工會等訴求。行政院表示，開放消防員組工會牽涉層面廣，經行政院與考試院商討達初步共識，將修公務人員協會法，擴大並強化公務員的結社權與協商權為目標，修法盼1個月內送立院審議。
消防員訴求組工會，政院：通盤考量尋求可能政策方案
（中央社）消防員工作權益促進會要求開放組工會，行政院發言人林子倫24日表示，因消防員具公務員身分，制度調整需經通盤考量，政院將與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，精進對於消防隊員的保障。
屏東工廠大火釀嚴重死傷，消防員工作權益促進會23日在凱道舉行記者會，呼籲現任總統及4位總統參選人，立即支持開放消防員組工會等訴求。
林子倫透過媒體群組表示，近日屏東大火導致消防隊員不幸殉職，政府了解消防員的心情與訴求，行政院長陳建仁第一時間指示內政部、衛福部等各相關部會進駐現場配合救援。
林子倫說，昨天在立法院專案報告後，陳建仁也立即趕赴屏東了解救援狀況、探視傷者與慰問罹難者家屬，同時請行政院政務委員林萬億南下屏東，進行跨部會協調，積極協助地方政府救災及善後事宜。
林子倫表示，社會各界提到開放消防員籌組工會，因消防隊員具有公務員身分，相關制度調整需經通盤性考量，行政院將持續與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，期盼在兼顧穩定公務體系及提升消防員權益的情況下，精進對於消防隊員的保障。
消防員訴求組工會，政院擬1個月內提修法強化結社權
（中央社）行政院發言人林子倫昨（25）日表示，開放消防員組工會牽涉層面廣，經行政院與考試院商討達初步共識，將修公務人員協會法，擴大並強化公務員的結社權與協商權為目標，修法盼1個月內送立院審議。
林子倫晚間透過媒體群組表示，政府相當重視消防員權益，從2017年起共計核定10項充實消防救災量能計畫，包含精進消防救災裝備器材、建構安全化學環境、汰換老舊消防車輛等共計新台幣76億元，未來也將持續編列相關預算，加強提升消防救災量能。
林子倫說明，對於消防員各項權益與福利措施，政府也增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等18項措施，以激勵消防人員士氣，保障消防人員權益。
外界討論開放消防員籌組工會，林子倫提及，因相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態，牽涉層面既深且廣。因此，行政院長陳建仁23日指示行政院秘書長李孟諺與考試院進行商討，會中並與考試院達成初步共識，將以修訂「公務人員協會法」為方向，朝向擴大並強化公務人員的結社權與協商權為目標。
林子倫指出，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，希望以最快速且有效的方式，加強提升消防員權益的保障，相關修法盼能在1個月內完成兩院會銜程序，並送請立法院審議。
林子倫表示，陳建仁指示，維護消防員執勤安全是保障消防員權益的核心議題，也是政府未來加強的重點。因消防員執勤的危險性、急迫性與災害場址的不確定性等消防勤務特殊性，政府將研議修正「消防法」為方向，建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面，強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。
民眾黨團促消防員組工會，研議準用職業安全衛生法
（中央社）屏東科技產業園區明揚國際公司22日發生爆炸意外。台灣民眾黨立法院黨團昨（25）日指出，政府不能「今天公祭、明天忘記」，除了支持消防員籌組工會，也研議修法讓消防員準用《職業安全衛生法》。
民眾黨團副總召賴香伶、立委陳琬惠昨天舉行「別讓悲劇一再上演，消防改革不能等」記者會。
賴香伶指出，屏東工廠大火事件凸顯消防體系仍有許多問題待改善，包含人力資源、裝備和組織結構；民眾黨除了力挺消防員組建工會，也呼籲政府補足救災人力、增加採購消防機器人。
賴香伶指出，民眾黨主席柯文哲日前正面回應「消防員工作權益促進協會」的訴求，承諾若當選總統，將支持消防人員組工會，並倡議消防員全面適用職業安全衛生法。
賴香伶表示，民眾黨團將持續研議可行性，推動在公務人員相關法規中，增訂「準用職業安全衛生法」相關字眼。
陳琬惠表示，不少網友投訴發生爆炸的明揚國際公司「血汗工廠」、「超時加班」，這些資訊若能循正規管道及早揭露，或許就能提早預防憾事發生；民眾黨團認為，政府可導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並提供合理的獎勵。
陳琬惠指出，政府也可與民間保險公司等機構合作，將違法情況納入企業信用評估體系，並進一步督促業者遵守消防法規。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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