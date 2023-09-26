消防員訴求組工會，民眾黨團研議準用職業安全衛生法，行政院擬1個月內提修法強化結社權

消防員訴求組工會，政院：通盤考量尋求可能政策方案

（中央社）消防員工作權益促進會要求開放組工會，行政院發言人林子倫24日表示，因消防員具公務員身分，制度調整需經通盤考量，政院將與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，精進對於消防隊員的保障。

屏東工廠大火釀嚴重死傷，消防員工作權益促進會23日在凱道舉行記者會，呼籲現任總統及4位總統參選人，立即支持開放消防員組工會等訴求。

林子倫透過媒體群組表示，近日屏東大火導致消防隊員不幸殉職，政府了解消防員的心情與訴求，行政院長陳建仁第一時間指示內政部、衛福部等各相關部會進駐現場配合救援。

林子倫說，昨天在立法院專案報告後，陳建仁也立即趕赴屏東了解救援狀況、探視傷者與慰問罹難者家屬，同時請行政院政務委員林萬億南下屏東，進行跨部會協調，積極協助地方政府救災及善後事宜。

林子倫表示，社會各界提到開放消防員籌組工會，因消防隊員具有公務員身分，相關制度調整需經通盤性考量，行政院將持續與考試院研商，積極尋求可能的政策方案，期盼在兼顧穩定公務體系及提升消防員權益的情況下，精進對於消防隊員的保障。

消防員訴求組工會，政院擬1個月內提修法強化結社權

（中央社）行政院發言人林子倫昨（25）日表示，開放消防員組工會牽涉層面廣，經行政院與考試院商討達初步共識，將修公務人員協會法，擴大並強化公務員的結社權與協商權為目標，修法盼1個月內送立院審議。

林子倫晚間透過媒體群組表示，政府相當重視消防員權益，從2017年起共計核定10項充實消防救災量能計畫，包含精進消防救災裝備器材、建構安全化學環境、汰換老舊消防車輛等共計新台幣76億元，未來也將持續編列相關預算，加強提升消防救災量能。

林子倫說明，對於消防員各項權益與福利措施，政府也增調消防人員薪資加給、危險職務加給勤務危險加給、調高消防人員超勤加班費上限與消防機關工作獎勵金等18項措施，以激勵消防人員士氣，保障消防人員權益。

外界討論開放消防員籌組工會，林子倫提及，因相關倡議涉及公務人員體系適用範圍問題，需廣泛盤整各公務人員勤務型態，牽涉層面既深且廣。因此，行政院長陳建仁23日指示行政院秘書長李孟諺與考試院進行商討，會中並與考試院達成初步共識，將以修訂「公務人員協會法」為方向，朝向擴大並強化公務人員的結社權與協商權為目標。

林子倫指出，包括增加協會組織模式（三級機關協會與專業協會）、調降協會成立門檻、放寬協會協商事項、擴大協會參與範圍等，希望以最快速且有效的方式，加強提升消防員權益的保障，相關修法盼能在1個月內完成兩院會銜程序，並送請立法院審議。

林子倫表示，陳建仁指示，維護消防員執勤安全是保障消防員權益的核心議題，也是政府未來加強的重點。因消防員執勤的危險性、急迫性與災害場址的不確定性等消防勤務特殊性，政府將研議修正「消防法」為方向，建立消防機關職業安全衛生機制，併同資訊權、退避權及調查權精神，透過法律面、制度面及執行面，強化建構完成消防人員專屬職業安全衛生制度。

民眾黨團促消防員組工會，研議準用職業安全衛生法

（中央社）屏東科技產業園區明揚國際公司22日發生爆炸意外。台灣民眾黨立法院黨團昨（25）日指出，政府不能「今天公祭、明天忘記」，除了支持消防員籌組工會，也研議修法讓消防員準用《職業安全衛生法》。

民眾黨團副總召賴香伶、立委陳琬惠昨天舉行「別讓悲劇一再上演，消防改革不能等」記者會。

賴香伶指出，屏東工廠大火事件凸顯消防體系仍有許多問題待改善，包含人力資源、裝備和組織結構；民眾黨除了力挺消防員組建工會，也呼籲政府補足救災人力、增加採購消防機器人。

賴香伶指出，民眾黨主席柯文哲日前正面回應「消防員工作權益促進協會」的訴求，承諾若當選總統，將支持消防人員組工會，並倡議消防員全面適用職業安全衛生法。

賴香伶表示，民眾黨團將持續研議可行性，推動在公務人員相關法規中，增訂「準用職業安全衛生法」相關字眼。

陳琬惠表示，不少網友投訴發生爆炸的明揚國際公司「血汗工廠」、「超時加班」，這些資訊若能循正規管道及早揭露，或許就能提早預防憾事發生；民眾黨團認為，政府可導入揭弊者機制，增加私部門監督力量，並提供合理的獎勵。

陳琬惠指出，政府也可與民間保險公司等機構合作，將違法情況納入企業信用評估體系，並進一步督促業者遵守消防法規。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航