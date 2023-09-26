杭州亞運9/25中華隊戰績：桌球男團0比3輸給中國隊摘銅，體操女團第4創隊史最佳
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台灣隊昨天由「桌球教父」莊智淵打頭陣，面對世界球王樊振東，苦吞對戰13連敗；後兩點林昀儒、廖振珽也敗下陣來。無緣決賽，連3屆以銅牌作收。台灣體操女團部分成績創隊史最佳，其中丁華恬平衡木以第1名闖進決賽。
亞運台灣桌球男團摘銅，林昀儒莊智淵男雙攜手盡力拚
（中央社）台灣桌球男團昨（25）日杭州亞運團體賽4強賽，以0比3輸給衛冕軍中國隊，無緣決賽，連3屆以銅牌作收，接下來台灣一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵將在男雙項目繼續並肩作戰。
台灣桌球男團2014年、2018年亞運都以銅牌作收，這次杭州亞運團體分組賽以2連勝、分組第1之姿搶下8強門票，前天再以3比0力挫香港，挺進4強，確定保底銅牌。
台灣隊與中國隊連2屆亞運都在4強賽碰頭，中國隊昨天派出3名選手，都是世界排名前3的好手，分別為樊振東、王楚欽與馬龍。
台灣隊昨天由「桌球教父」莊智淵打頭陣，面對世界球王樊振東，開賽就以0比7落後，並以6比11丟掉首局，隨後2局也未能突圍，以7比11、7比11落敗，苦吞對戰13連敗。
林昀儒隨後登場，出戰世界排名第2的王楚欽，過去雙方7度交手，林昀儒僅拿下3勝，且近期對戰3連敗，今天再次碰頭，林昀儒以5比11、5比11、6比11敗下陣來。
連丟2點後，台灣隊已無退路，第3點由廖振珽出戰經驗豐富的馬龍，同樣以直落3吞敗。
談到昨天對戰王楚欽，依舊未能討到便宜，林昀儒賽後接受媒體聯訪時表示，「沒什麼問題，就是打不贏。」
在男子團體賽告一段落後，林昀儒將投入男單、男雙、混雙賽事，其中男雙將與42歲莊智淵組成「夢幻組合」出擊。
不過，林昀儒與莊智淵過去僅在今年世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽合作過，彼此默契將成考驗，林昀儒表示，「感覺配合上應該沒什麼問題，團體比賽結束後，將更有時間準備其他項目。」
莊智淵接下來將迎接男單、男雙賽事，他強調，將抱持同樣心態，盡力去打每場比賽。
台灣體操女團亞運第4創隊史最佳，丁華恬平衡木第1名闖進決賽
（中央社）台灣女團昨天杭州亞運競技體操女團決賽以147.096分，排名第4，締造隊史新猷，其中丁華恬在平衡木資格賽繳出13.866分，以第1名之姿挺進決賽，讓教練蔡恆政直呼很滿意，接下來單項決賽將力拚獎牌。
由「鞍馬王子」李智凱率領的台灣體操男團，前天在杭州亞運團體賽斬獲銅牌，收下隊史首面獎牌，昨天由台灣女團接力上陣，派出賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬、張孖淩等人，同樣在黃龍體育中心體育館展開團體賽決賽和單項資格賽。
台灣女團原先目標力拚打破上屆第5名成績，並朝奪牌邁進，只是今年亞運體操女團不只中國、日本、韓國參戰，就連COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，久未在國際賽露面的北韓隊也有參加。
教練蔡恆政賽前預期，台灣女團成績可能會落在中國、日本、韓國、北韓之後，但台灣女團昨天決賽最終繳出147.096分，奪得第4名，僅次於中、日、北韓，創下女團隊史在亞運最佳成績，對於團隊表現，也讓蔡恆政直呼很滿意。
近況不錯的丁華恬今天在平衡木資格賽，成功完成難度5.9分動作，並以總分13.866分，排名第1晉級決賽。看到愛徒優異的表現，也讓蔡恆政超開心，他認為，不僅將能為丁華恬之後征戰世錦賽增添信心，也希望接下來愛徒能挑戰亞運體操單項獎牌。
丁華恬除了前進平衡木決賽外，她和賴品儒還取得個人全能決賽門票。
亞運武術孫家閎失誤無緣獎牌，國際賽告別作留憾
（中央社）台灣武術好手孫家閎原本上屆亞運後就要退役，後來決定再給自己1次機會，這次杭州亞運因失誤，無緣男子太極拳太極劍全能獎牌，國際賽告別作留下遺憾，回想一路走來不容易，讓他賽後留下男兒淚。
孫家閎上屆雅加達亞運名列第12，今年7月成都世大運太極拳摘金、太極劍奪銀，這次再戰杭州亞運，昨天與陳宥崴在杭州亞運武術項目男子太極拳太極劍全能決賽上陣。
男子太極拳太極劍全能採2個項目成績加總後排名，孫家閎太極拳發生失誤，僅獲得9.650分，在18名選手中排名第15。
孫家閎賽後接受媒體聯訪時表示，有個跳耀後銜接弓步動作未拿捏好，因此踩偏，這個致命失誤，也讓他相當扼腕，「很不應該，從來沒出現過的失誤」。
孫家閎重新調適心情，與其抱持著消極心態，不如讓自己留下永生難忘的回憶，他在下午太極劍項目獲得9.750分，排名第3，可惜最終2項加總總分19.400，名列第8，無緣登上頒獎台，也讓他淚灑現場。
孫家閎透露，原本5年前雅加達亞運結束後就規劃退役，但賽後回到房間，和自己約定再戰亞運，無論最終成績如何。
然後，杭州亞運受COVID-19疫情影響，延後1年舉行，這段期間也讓孫家閎心情更加煎熬，他有感而發地說：「一般人很難想像這5年間，運動員會經歷什麼東西，從不被認可到東山再起，比完賽當下心情很感慨。」
孫家閎平時在高雄左營國訓中心集訓，與在台北家人分隔兩地，每週最多只能與家人相聚1、2天，也因為與孩子聚少離多，他透露：「有一陣子我兒子不認得我，那時候我非常難受。」
孫家閎透露，這是他最後一次參加國際賽，今年10月全運會後將退役，這次無緣亞運獎牌，讓他有點遺憾。
孫家閎國際賽告別作，10多人親友團特別到場幫他加油，回想起家人一路支持，他賽後再度紅了眼眶，表達「無止盡感謝」。
另外，台灣選手陳宥崴太極拳、太極劍分別獲得9.736分、9.283分，最終總分19.019分，名列第14名。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45