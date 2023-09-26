杭州亞運9/25中華隊戰績：桌球男團0比3輸給中國隊摘銅，體操女團第4創隊史最佳

亞運台灣桌球男團摘銅，林昀儒莊智淵男雙攜手盡力拚

（中央社）台灣桌球男團昨（25）日杭州亞運團體賽4強賽，以0比3輸給衛冕軍中國隊，無緣決賽，連3屆以銅牌作收，接下來台灣一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵將在男雙項目繼續並肩作戰。

台灣桌球男團2014年、2018年亞運都以銅牌作收，這次杭州亞運團體分組賽以2連勝、分組第1之姿搶下8強門票，前天再以3比0力挫香港，挺進4強，確定保底銅牌。

台灣隊與中國隊連2屆亞運都在4強賽碰頭，中國隊昨天派出3名選手，都是世界排名前3的好手，分別為樊振東、王楚欽與馬龍。

台灣隊昨天由「桌球教父」莊智淵打頭陣，面對世界球王樊振東，開賽就以0比7落後，並以6比11丟掉首局，隨後2局也未能突圍，以7比11、7比11落敗，苦吞對戰13連敗。

林昀儒隨後登場，出戰世界排名第2的王楚欽，過去雙方7度交手，林昀儒僅拿下3勝，且近期對戰3連敗，今天再次碰頭，林昀儒以5比11、5比11、6比11敗下陣來。

連丟2點後，台灣隊已無退路，第3點由廖振珽出戰經驗豐富的馬龍，同樣以直落3吞敗。

談到昨天對戰王楚欽，依舊未能討到便宜，林昀儒賽後接受媒體聯訪時表示，「沒什麼問題，就是打不贏。」

在男子團體賽告一段落後，林昀儒將投入男單、男雙、混雙賽事，其中男雙將與42歲莊智淵組成「夢幻組合」出擊。

不過，林昀儒與莊智淵過去僅在今年世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽合作過，彼此默契將成考驗，林昀儒表示，「感覺配合上應該沒什麼問題，團體比賽結束後，將更有時間準備其他項目。」

莊智淵接下來將迎接男單、男雙賽事，他強調，將抱持同樣心態，盡力去打每場比賽。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運25日晚間進行桌球男團4強賽，台灣隊老將 莊智淵（前）在賽中強碰中國球王樊振東，可惜最終 以6比11、7比11、7比11落敗。

台灣體操女團亞運第4創隊史最佳，丁華恬平衡木第1名闖進決賽

（中央社）台灣女團昨天杭州亞運競技體操女團決賽以147.096分，排名第4，締造隊史新猷，其中丁華恬在平衡木資格賽繳出13.866分，以第1名之姿挺進決賽，讓教練蔡恆政直呼很滿意，接下來單項決賽將力拚獎牌。

由「鞍馬王子」李智凱率領的台灣體操男團，前天在杭州亞運團體賽斬獲銅牌，收下隊史首面獎牌，昨天由台灣女團接力上陣，派出賴品儒、丁華恬、林宜蓁、吳幸芬、張孖淩等人，同樣在黃龍體育中心體育館展開團體賽決賽和單項資格賽。

台灣女團原先目標力拚打破上屆第5名成績，並朝奪牌邁進，只是今年亞運體操女團不只中國、日本、韓國參戰，就連COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發後，久未在國際賽露面的北韓隊也有參加。

教練蔡恆政賽前預期，台灣女團成績可能會落在中國、日本、韓國、北韓之後，但台灣女團昨天決賽最終繳出147.096分，奪得第4名，僅次於中、日、北韓，創下女團隊史在亞運最佳成績，對於團隊表現，也讓蔡恆政直呼很滿意。

近況不錯的丁華恬今天在平衡木資格賽，成功完成難度5.9分動作，並以總分13.866分，排名第1晉級決賽。看到愛徒優異的表現，也讓蔡恆政超開心，他認為，不僅將能為丁華恬之後征戰世錦賽增添信心，也希望接下來愛徒能挑戰亞運體操單項獎牌。

丁華恬除了前進平衡木決賽外，她和賴品儒還取得個人全能決賽門票。

Photo Credit: 中央社 女子體操選手丁華恬為首次參加亞運，直呼非常有趣。

亞運武術孫家閎失誤無緣獎牌，國際賽告別作留憾

（中央社）台灣武術好手孫家閎原本上屆亞運後就要退役，後來決定再給自己1次機會，這次杭州亞運因失誤，無緣男子太極拳太極劍全能獎牌，國際賽告別作留下遺憾，回想一路走來不容易，讓他賽後留下男兒淚。

孫家閎上屆雅加達亞運名列第12，今年7月成都世大運太極拳摘金、太極劍奪銀，這次再戰杭州亞運，昨天與陳宥崴在杭州亞運武術項目男子太極拳太極劍全能決賽上陣。

男子太極拳太極劍全能採2個項目成績加總後排名，孫家閎太極拳發生失誤，僅獲得9.650分，在18名選手中排名第15。

孫家閎賽後接受媒體聯訪時表示，有個跳耀後銜接弓步動作未拿捏好，因此踩偏，這個致命失誤，也讓他相當扼腕，「很不應該，從來沒出現過的失誤」。

孫家閎重新調適心情，與其抱持著消極心態，不如讓自己留下永生難忘的回憶，他在下午太極劍項目獲得9.750分，排名第3，可惜最終2項加總總分19.400，名列第8，無緣登上頒獎台，也讓他淚灑現場。

孫家閎透露，原本5年前雅加達亞運結束後就規劃退役，但賽後回到房間，和自己約定再戰亞運，無論最終成績如何。

然後，杭州亞運受COVID-19疫情影響，延後1年舉行，這段期間也讓孫家閎心情更加煎熬，他有感而發地說：「一般人很難想像這5年間，運動員會經歷什麼東西，從不被認可到東山再起，比完賽當下心情很感慨。」

孫家閎平時在高雄左營國訓中心集訓，與在台北家人分隔兩地，每週最多只能與家人相聚1、2天，也因為與孩子聚少離多，他透露：「有一陣子我兒子不認得我，那時候我非常難受。」

孫家閎透露，這是他最後一次參加國際賽，今年10月全運會後將退役，這次無緣亞運獎牌，讓他有點遺憾。

孫家閎國際賽告別作，10多人親友團特別到場幫他加油，回想起家人一路支持，他賽後再度紅了眼眶，表達「無止盡感謝」。

另外，台灣選手陳宥崴太極拳、太極劍分別獲得9.736分、9.283分，最終總分19.019分，名列第14名。

Photo Credit: 中央社 杭州亞運武術賽事25日午後進行太極劍決賽，台灣男 子好手孫家閎拿下9.750分，加上太極拳分數為 19.400，加總後排名第8。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航