歐中經貿對話：歐盟代表「來勢洶洶」、中方「口硬實軟」重申對反補貼調查不滿
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這次經貿對話雙方欲建立原材料供應鏈預警機制和出口管制對話機制，雖仍屬討論階段，但歐中一面互踩痛點也一面尋求緩和之道。歐盟執委會主席馮德萊恩在杜姆布羅夫斯基斯飛到中國前一週，藉著發表年度咨文的時機，宣布對中國進口到歐盟的電動車展開反補貼調查，成為衝擊歐中關係的最新事件。
（中央社）歐盟與中國高層經貿對話25日在北京舉行，是歐中關係回溫的最新進展。面對歐盟代表似乎「來勢洶洶」，中方除了高聲重申對歐盟反補貼調查的不滿，其餘表現顯得頗務實。
歐盟高官9月密集出訪中國，先是歐盟執行委員會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）與中國國務院副總理張國清在北京的高階數位對話，接著是主管貿易的執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與國務院副總理何立峰的這場經貿對話。
同時，歐盟執委會負責環境政策的專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）23至26日在深圳與中方進行海洋等環境議題的雙邊會談。預期10月歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會去北京。歐盟高官連續訪中，為可望年底前舉行的歐中高峰會炒熱氣氛，也讓過去3年降到冰點的關係回溫。
何立峰與杜姆布羅夫斯基斯在經貿對話後的發言，釋出幾個值得觀察的訊息。何首先點出「全球經濟下行壓力加大」，因此歐中合作具有重要意義。顯然不只歐洲面臨不景氣，中國經濟也很不妙。
他接著釋出「願對歐方擴大進口」的善意，尤其說要針對歐洲農產品加速開放市場，想換得歐盟取消對中國出口高技術產品的限制。歐盟長期抱怨對中國貿易逆差，對中出口遠不及進口，且歐盟27個成員國有不少將在今明兩年舉行大選，北京很明白農業對選票的影響力。
中國在乎歐盟配合美國管制高科技輸入中國，歐盟則擔心原物料過於依賴中國的弱點被利用，例如8月中國對鎵、鍺等半導體材料進行出口管制，就是以原物料作為貿易報復工具的牛刀小試。
這次經貿對話雙方欲建立原材料供應鏈預警機制和出口管制對話機制，雖仍屬討論階段，但歐中一面互踩痛點也一面尋求緩和之道。
歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在杜姆布羅夫斯基斯飛到中國前一週，藉著發表年度咨文的時機，宣布對中國進口到歐盟的電動車展開反補貼調查，成為衝擊歐中關係的最新事件。
何立峰在經貿對話後的記者會上雖大聲重申中方的「高度關切和強烈不滿」，不過，原本歐盟圈內不乏預測北京可能取消杜姆布羅夫斯基斯的訪問以示抗議，但對話仍如期舉行，看來與歐盟恢復關係的考量重於面子問題。
之後發言的杜姆布羅夫斯基斯說了些客套話，批評的部分只有提及歐洲企業關切中國經商環境緊縮，並希望中國協助處理俄羅斯侵略烏克蘭造成的開發中國家糧食問題。看似溫和，不過他的「火力」前兩天已使出。
杜姆布羅夫斯基斯上週末先後於上海「外灘金融峰會」和北京清華大學演說，直指中國造成不公平競爭、將經商環境政治化、不透明、對俄烏戰爭立場影響中國的形象聲譽，還警告不要讓過去「雙贏」的關係變成「雙輸」等等。
有趣的是，他的北京清大演講被安排在經濟管理學院一間有傳統粉筆黑板的小教室，座位很少。即便如同中國對待外國政要演說的慣例，聽眾都經過挑選，但顯然中方不想讓刺耳的話被太多自己人聽到。
歐盟這位斯文的拉脫維亞籍副主席也不是省油的燈。他在前述記者會發言結束前，呼應何立峰開場說到歐中雙方擁護國際多邊機制時，特別舉例要積極參與「像是20國集團（G20）等」。
這手「綿裡針」刺了一下中國國家主席習近平9月首次缺席G20高峰會的國際關注事件。看來歐中雖朝著恢復交流熱度的大方向前進，但彼此「哪壺不開提哪壺」的互戳互嗆還是不能免。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心