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2023/09/26,
運動

杭州亞運9/26賽事一覽：跆拳道女將羅嘉翎首秀拚金，射擊呂紹全、林穎欣挑戰連霸

杭州亞運9/26賽事一覽：跆拳道女將羅嘉翎首秀拚金，射擊呂紹全、林穎欣挑戰連霸
圖為羅嘉翎備戰杭州亞運期間集訓的畫面。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

跆拳道自從1994年廣島亞運被列入正式項目以來，台灣已連續7屆都有金牌進帳，羅嘉翎這次亞運首秀，將力拚延續傳統、一舉奪金，而男子63公斤級徐晧祐、女子53公斤級林唯均也將在今日上陣。

（中央社）杭州亞運台灣代表團選手今（26）日將分頭出擊，跆拳道女將羅嘉翎亞運初體驗將在女子57公斤級上陣，期盼能延續跆拳道金牌榮耀，而呂紹全與林穎欣將尋求射擊10公尺空氣步槍混合團體連霸。

東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎昨日先在杭州亞運跆拳道混合團體賽亮相，台灣隊首輪遇到韓國隊，以43比93落敗，羅嘉翎今日將迎接重頭戲個人賽，女子57公斤級首戰對手為不丹選手楊辰（Tshering Yangchen，音譯）。

跆拳道自從1994年廣島亞運被列入正式項目以來，台灣已連續7屆都有金牌進帳，羅嘉翎這次亞運首秀，將力拚延續傳統、一舉奪金，而男子63公斤級徐晧祐、女子53公斤級林唯均也將在今日上陣。

上屆亞運10公尺空氣步槍混合團體金牌組合呂紹全與林穎欣，儘管這次亞運個人賽失利，2人仍將全力尋求混團衛冕。

台灣男籃今日將迎接亞運首戰，賽前技術會議已確定歸化球員阿提諾（William Artino）在出賽名單內，將在首戰對戰香港隊一役披上台灣隊戰袍上陣。而台灣男籃目前已擬好先發名單，預計將派出林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎。

另外，台灣柔道代表隊連2日都有金牌入袋，分別由楊勇緯、連珍羚所拿下，今日將輪到女子78公斤級許王淑卉、女子78公斤以上級蔡佳雯、男子90公斤級張巍逞登場，能否助台灣再添獎牌，同樣受矚目。

游泳項目，「台灣蝶王」王冠閎、莊沐倫、蔡秉融及王星皓，今早9點55分出戰預賽，如有晉級則可繼續參與今晚7點25分的決賽。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣隊今日賽程預告：

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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