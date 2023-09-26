越南想要新一代戰機與其他武器，據稱同時向俄羅斯和美國尋求軍事援助
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越南除了向美國尋求F-16戰機等武器轉讓外，一份洩漏的文件也透露，越南也持續向俄羅尋求秘密武器的交易，因為傳統上越南軍方較親傳統盟友俄羅斯。儘管這將違反華盛頓對莫斯科的制裁，但美越兩國官員依然拒絕就此評論。
軍事分析家說，越南急需新一代的強大戰鬥機和其他武器，而最近的新聞報導，越南可能正在同時向美國和俄羅斯尋求這些武器，但具體細節尚無法證實。
路透社（Reuters）週六（9月23日）報告稱，拜登政府正在與越南就兩國之間最大的武器轉讓協議進行談判，其中包括F-16戰鬥機。報導稱，該協議仍處於早期階段，可能無法達成。但據路透社報導，這是過去一個月來兩國在河內、紐約和華盛頓會談的重要議題。
白宮拒絕就此發表評論。
幾週前，也就是喬・拜登（Joe Biden）總統訪問越南並將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係之前，《紐約時報》（New York Times）報導稱越南軍方正在尋求一項與俄羅斯之間的秘密武器交易，這將違反美國對莫斯科的制裁。
自從報導發布以來，美國和越南官員一直拒絕討論這個問題。
根據《紐約時報》報導，越南財政部在2023年3月的一份文件中概述了這筆交易，並得到了越南前任和現任官員的證實。報告稱，河內計畫在20年內將80億美元（約新台幣2576億元）的國防採購資金交付給西伯利亞的一家合資石油企業－越俄油氣聯營公司（Vietsovpetro）。
儘管專家們認為《紐約時報》的報導有理有據，但目前還不清楚這項協議是否會最後成交，也不清楚該協議會如何影響河內與西方夥伴——尤其是美國——的關係。
尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak）研究所高級研究員伊恩・斯托里（Ian Storey）在電子郵件中寫道：「我相信《紐約時報》的報導是可信的.. ....如果屬實，該報導凸顯了越南仍將俄羅斯視為重要的國防合作夥伴。」
他寫道：「我們還不知道越南政府是否決定推進這項協議。」
新南威爾斯大學博士生阮世芳（Nguyen The Phuong）專門研究越南國防和海上安全問題，他告訴美國之音（VOA)，他第一次聽說與俄羅斯可能達成武器交易是在今年6月。雖然他說他沒有看到洩漏的財政部文件，但他看到了越南總理范明正（Pham Minh Chinh）致俄羅斯總理的意向書，以尋求購買武器。
阮世芳談到武器交易時說：「越南總理在信中表示有意推動這項計畫。越南人推進該計畫的意圖越來越明顯」。
歷史連結
專家說，即使從俄羅斯購買武器的風險越來越大，這筆秘密的軍火交易對河內來說還是有原因的。
檀香山亞太安全研究中心（Asia Pacific Center for Security Studies）教授亞歷山大・吳翁（Alexander Vuving）說：「在越南所有國家機構中，軍隊是最親俄和最反西方的。」他說：「國防部的領導人仍然擁護俄羅斯。」
不過，緊密的聯繫只是一部分。華盛頓國家戰爭學院（National War College）教授扎卡里・阿布扎（Zachary Abuza）說，越南擁有的戰鬥機正在迅速老化，超過其使用壽命，而俄羅斯可以提供越南負擔得起的軍機更新，而無需對飛行員、地勤和機械人員進行新的語言和武器系統訓練。
阿布札告訴美國之音：「越南急需新一代戰鬥機，而他們的預算有限。他們對俄羅斯人很放心，俄羅斯人也願意考慮其他籌資機制，所以這是一種雙贏。」這筆透過合資石油企業的交易可以滿足越南的另一個重要需求：能源。在COVID-19大流行期間經歷製造業衰退之後，越南正急需足夠的能源為其不斷增長的經濟提供動力。
阿布扎說：「越南可以鎖定一份長期能源供應合同，滿足其經濟成長所急需的能源。與此同時，他們還可以確保其中的一部分資金被用於武器採購平台。」
有風險的交易
儘管好處甚多，但擬議中的俄羅斯武器交易也存在風險，文件洩露事件暴露了越南官員中潛在的異議。
吳翁說：「這份洩漏的文件將為越南帶來很多麻煩。」他補充說，河內正在尋求支持以建立半導體供應鏈，而越南總理范明正在本月訪問華盛頓期間呼籲美國給予越南市場經濟地位，這將在反傾銷爭端中有利於越南出口商。
「這表明他們對美國來說並不可靠，」吳翁表示。「這就是為什麼他們希望將（武器交易）保密。」
隨著俄羅斯變得更加孤立並向中國靠攏，與莫斯科的國防夥伴關係也變得越來越吉兇難測。在中越之間的南中國海爭端中，俄羅斯不力挺越南的前景可能是導致文件洩密的原因之一。
「越南人在南海信任俄羅斯的理由比以前少了，」吳翁說。「這就是為什麼我認為一些越南官員對這份協議非常不滿，他們洩露了這份文件。」
即使存在不確定性，大多數共識仍然支持與俄羅斯的武器交易。
阮世芳說：「在目前，越南認為短期內與俄羅斯做交易利大於弊。」
本文經美國之音授權轉載，原文發表於此
原標題：越南據稱同時向莫斯科和華盛頓尋求軍事援助
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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