越南想要新一代戰機與其他武器，據稱同時向俄羅斯和美國尋求軍事援助

軍事分析家說，越南急需新一代的強大戰鬥機和其他武器，而最近的新聞報導，越南可能正在同時向美國和俄羅斯尋求這些武器，但具體細節尚無法證實。

路透社（Reuters）週六（9月23日）報告稱，拜登政府正在與越南就兩國之間最大的武器轉讓協議進行談判，其中包括F-16戰鬥機。報導稱，該協議仍處於早期階段，可能無法達成。但據路透社報導，這是過去一個月來兩國在河內、紐約和華盛頓會談的重要議題。

白宮拒絕就此發表評論。

幾週前，也就是喬・拜登（Joe Biden）總統訪問越南並將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係之前，《紐約時報》（New York Times）報導稱越南軍方正在尋求一項與俄羅斯之間的秘密武器交易，這將違反美國對莫斯科的制裁。

自從報導發布以來，美國和越南官員一直拒絕討論這個問題。

根據《紐約時報》報導，越南財政部在2023年3月的一份文件中概述了這筆交易，並得到了越南前任和現任官員的證實。報告稱，河內計畫在20年內將80億美元（約新台幣2576億元）的國防採購資金交付給西伯利亞的一家合資石油企業－越俄油氣聯營公司（Vietsovpetro）。

儘管專家們認為《紐約時報》的報導有理有據，但目前還不清楚這項協議是否會最後成交，也不清楚該協議會如何影響河內與西方夥伴——尤其是美國——的關係。

Vietnam in Secret Talks to Buy Arms From Russia - The New York Times



This happened the day of Biden’s ‘talk’ in Vietnam



That would have been the time to address https://t.co/SVPFeyHkpP — ProudBoomer2 (@Proud_Boomer2) September 14, 2023

尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak）研究所高級研究員伊恩・斯托里（Ian Storey）在電子郵件中寫道：「我相信《紐約時報》的報導是可信的.. ....如果屬實，該報導凸顯了越南仍將俄羅斯視為重要的國防合作夥伴。」

他寫道：「我們還不知道越南政府是否決定推進這項協議。」

新南威爾斯大學博士生阮世芳（Nguyen The Phuong）專門研究越南國防和海上安全問題，他告訴美國之音（VOA)，他第一次聽說與俄羅斯可能達成武器交易是在今年6月。雖然他說他沒有看到洩漏的財政部文件，但他看到了越南總理范明正（Pham Minh Chinh）致俄羅斯總理的意向書，以尋求購買武器。

阮世芳談到武器交易時說：「越南總理在信中表示有意推動這項計畫。越南人推進該計畫的意圖越來越明顯」。

歷史連結

專家說，即使從俄羅斯購買武器的風險越來越大，這筆秘密的軍火交易對河內來說還是有原因的。

檀香山亞太安全研究中心（Asia Pacific Center for Security Studies）教授亞歷山大・吳翁（Alexander Vuving）說：「在越南所有國家機構中，軍隊是最親俄和最反西方的。」他說：「國防部的領導人仍然擁護俄羅斯。」

不過，緊密的聯繫只是一部分。華盛頓國家戰爭學院（National War College）教授扎卡里・阿布扎（Zachary Abuza）說，越南擁有的戰鬥機正在迅速老化，超過其使用壽命，而俄羅斯可以提供越南負擔得起的軍機更新，而無需對飛行員、地勤和機械人員進行新的語言和武器系統訓練。

阿布札告訴美國之音：「越南急需新一代戰鬥機，而他們的預算有限。他們對俄羅斯人很放心，俄羅斯人也願意考慮其他籌資機制，所以這是一種雙贏。」這筆透過合資石油企業的交易可以滿足越南的另一個重要需求：能源。在COVID-19大流行期間經歷製造業衰退之後，越南正急需足夠的能源為其不斷增長的經濟提供動力。

阿布扎說：「越南可以鎖定一份長期能源供應合同，滿足其經濟成長所急需的能源。與此同時，他們還可以確保其中的一部分資金被用於武器採購平台。」

Photo Credit: GettyImages 2023年9月11日，拜登和越共總書記阮富仲會面。

有風險的交易

儘管好處甚多，但擬議中的俄羅斯武器交易也存在風險，文件洩露事件暴露了越南官員中潛在的異議。

吳翁說：「這份洩漏的文件將為越南帶來很多麻煩。」他補充說，河內正在尋求支持以建立半導體供應鏈，而越南總理范明正在本月訪問華盛頓期間呼籲美國給予越南市場經濟地位，這將在反傾銷爭端中有利於越南出口商。

「這表明他們對美國來說並不可靠，」吳翁表示。「這就是為什麼他們希望將（武器交易）保密。」

隨著俄羅斯變得更加孤立並向中國靠攏，與莫斯科的國防夥伴關係也變得越來越吉兇難測。在中越之間的南中國海爭端中，俄羅斯不力挺越南的前景可能是導致文件洩密的原因之一。

「越南人在南海信任俄羅斯的理由比以前少了，」吳翁說。「這就是為什麼我認為一些越南官員對這份協議非常不滿，他們洩露了這份文件。」

即使存在不確定性，大多數共識仍然支持與俄羅斯的武器交易。

阮世芳說：「在目前，越南認為短期內與俄羅斯做交易利大於弊。」

本文經美國之音授權轉載，原文發表於此

原標題： 越南據稱同時向莫斯科和華盛頓尋求軍事援助

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範