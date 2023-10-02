在矽谷AI相關技術的進步真的太快了，我發現有部分的自己是害怕的
我們想讓你知道的是
雖然AI的力量和科技演進的飛速讓我有很多的不安，但是，就像是大家從抗拒手機，到人手一機，天天盯著他看，科技的進步是沒有辦法倒退，只能適應的。反正我的哲學是，越害怕的東西，就要更勇敢的去面對它，瞭解他。因此，與其害怕AI搶走工作，毀面世界，不如學更多，了解它的可能性與限制，把他的可能性化為可用的力量。
上禮拜我們老闆說我讓他在投資人面前讓他丟臉了。他說，他讓AI做了一門量子（Quantum）相關的課，結果AI製造什麼貓的圖片，一點關聯也沒有！我仔細一瞧，什麼？他罵誰笨，他才笨吧，AI製造的可是薛丁格的貓（Schrödinger’s cat）！
神奇的是，你看看那門課裡面（附圖），沒有半個字提到貓，AI居然知道可以這麼畫。AI的聰明與創意，讓我打從心底欣賞與敬佩。
就業市場：AI工程師的崛起
現在在舊金山不論產業，所有公司和新創都想融合AI的應用，大公司像是Micorsoft所有工具都有Copilot（在那邊工作的朋友說的），中型公司像是Notion AI，小型新創們更不用說，2023夏季Y Combinator的公司幾乎全部都是AI公司。
因此Latent Space的文章裡寫到，一種新興的行業，AI工程師即將誕生。有別於機器學習工程師和研究員，AI工程師其實不太需要知道LLM底層知識，可以直接套用API在需要的產品之中。所需要的技能可能更多包含LLM後端需要用到的各種工具。
畢竟，對公司來說，要有超多錢才有辦法做出比OpenAI更好的模型，不如仰賴這些打造基礎模型的公司，把重心著重於打造用戶需要的好產品。而我現在做的就是AI工程師，練習如何讓AI乖乖聽話，把相關需要的工作做好，最後包裝成產品。
技術：AI進步的速度，好快
特別是在矽谷，AI相關技術的進步真的太快了，好可怕。因為變動太大，我常常感覺自己重心不穩，每天工作都不太清楚自己在做什麼。
跟大家說一個故事讓你也明白科技進步的速度。今年五月份來舊金山的時候，LLM 的模型微調（fine-tuning），其實還是需要很多工程技術與LLM相關的知識。你需要懂，怎麼Freeze layers，怎麼掛GPU ，怎麼部署模型等等才能做。但我八月份的時候去一個黑客松，就發現已經有像公司together.ai，給你一個平台，讓你把資料丟上去微調，如果大致了解參數們 ，二十分鐘就好了。結果兩週後，OpenAI發布Fine-tune GPT3.5的消息。我再也什麼都不用懂，因為只要把資料集丟上去，OpenAI就會幫我微調，送給我一個模型，把一整套流程都做完了。
雖然了解transformer的LLM基礎知識還會在直覺上有些幫助。但是AI產業真的進步太快了，嚴格來說所以我至今的工作，都還完全不需要基礎知識。
心態：我對AI的害怕
在這樣的環境裡，我發現有部分的自己是害怕的。在矽谷這個AI、AI、AI的環境裡，我可以感受到科技進步的速度。因為是我感覺自己做的事情越來越笨，完全不具有競爭力。
你看從五月到八月，短短的三個月，他的技術門檻就從機器學習工程師，變成所有工程師都可以做，這進步也太快了吧！如果我只需要丟資料集給OpenAI就可以把LLM微調程我想要的樣子，需要我機器學習和資料分析的背景做什麼呢？隨便路上拉一個會寫程式的路人不就得了？
那如果只要一個會寫程式的人都能做，之後乾脆全部都讓AI來做不就得了嗎？（舊金山也有很多很多Code gen公司，致力於用AI取代工程師）
機會：AI可以顛覆舊有的體制嗎？
雖然AI的力量和科技演進的飛速讓我有很多的不安，但是，就像是大家從抗拒手機，到人手一機，天天盯著他看，科技的進步是沒有辦法倒退，只能適應的。反正我的哲學是，越害怕的東西，就要更勇敢的去面對它，瞭解他。因此，與其害怕AI搶走工作，毀面世界，不如學更多，了解它的可能性與限制，把他的可能性化為可用的力量。
因爲科技是有力量翻轉現有體制的（典範轉移：paradigm shift），歷史永遠是科技在前，體制在後，體制因應科技的改變而演進。像是傳統教育或許是個根深蒂固的體制，但如果AI已經在翻轉人類傳統透過學校的學習方式，說不定可以為我們的學習開創更多的可能性。像是Minerva就透過線上課程，創立自己的全新教育模型，吸引學生到各個城市學習才得以在舊制度下生存。
這也是為什麼我現在在教育／AI的新創探索，雖然還不清楚怎麼做和想要帶來哪種層次的轉變，我想，新的力量就能帶來新的改變，而我想明白怎麼運用這股新力量。
AI與我
在舊金山每天看著Cruise可愛的無人車在路上跑來跑去，OpenAI隔著我們公司一條街，聽所有人AI、AI、AI，AI Alignment研究（如何讓AI不要毀滅世界）、下一個AI獨角獸，我總是可以強烈的感受到「進步」是什麼樣的感受。
雖然對AI依舊有有多的不安，但總體而言，天天和AI相處，我對AI充滿著欣賞與敬畏。當然啦，即便天天碰，我還是覺得不是很明白AI，但是依舊期待更多的了解他，學習駕馭它，和它好好合作，為世界帶來想看見的改變。
本文經作者授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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