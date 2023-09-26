澳洲鱷魚專家認罪56條性虐待與強姦狗的指控，有計畫地虐待超過42隻狗、至少39隻死亡
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除了虐待與折磨自己的寵物狗，布里頓（Adam Britton）還在Gumtree（澳洲熱門線上二手交易平台）上向達爾文地區毫無戒心的主人購買其他狗。檢察官奧斯特表示，許多狗主人因旅行或工作不得不送走自己的寵物，而布里頓便常以在同意交出寵物之前建立建立良好關係為手法，和狗主人一起討論如何監護他們的寵物。
澳洲北領地（Northern Territory）一名著名的鱷魚專家、達爾文大學（Charles Darwin University）高級研究員，昨（25）天對一共56條關於性虐待與強姦狗的指控表示認罪。現年51歲的布里頓（Adam Britton）從2014年開始犯罪，在去（2022）年4月被捕之前，共曾性虐待超過42隻狗。
「虐待狂般的性興趣」：認罪56條性虐待狗、4條涉及虐待兒童罪名
根據《澳廣》，布里頓是一位動物學家，數十年來一直從事鱷魚研究工作，在國際上享有盛譽。 自去年被捕以來，一項隱藏了他的身份。 不過，現在這項規定現在已被取消。《衛報》報導，布里頓25日在北領地最高法院表情平靜地承認了56項關於性虐待狗與人獸交的罪名。此外，警方在他的筆電上發現15份虐待兒童文件，對此他也承認了4項關於擁有、獲取和傳播虐待兒童材料的罪名。
在檢察官奧斯特（Marty Aust）宣讀雙方同意的指控事實之前，北領地首席法官格蘭特（Michael Grant）罕見地敦促公眾旁聽席、安保人員和媒體離開法庭。 格蘭特說，這些事實包含的材料只能被描述為「怪誕和反常」（grotesque and perverse）的殘忍行為，這些行為讓人感到難堪和痛苦，警告他們聆聽對這些罪行的揭露很可能導致神經休克和其他不良的心理反應。
檢察官奧斯特表示，這名罪犯對尤其是狗的動物有「虐待狂般的性興趣」（sadistic sexual interest），犯罪細節因過於噁心、恐怖而無法公佈，但已知他「蓄意且有計畫」的行為已導致至少39隻狗死亡。檢察官向法庭表示，布里頓擁有一個裝有拍攝設備的貨櫃，他就是利用這個空間 「折磨、性剝削與殺害狗」。
二手交易網站成狩獵場，狗被性虐待致死
除了虐待與折磨自己的寵物狗，布里頓還在Gumtree（澳洲熱門線上二手交易平台）上向達爾文地區毫無戒心的主人購買其他狗。檢察官奧斯特表示，許多狗主人因旅行或工作不得不送走自己的寵物，而布里頓便常以在同意交出寵物之前建立建立良好關係為手法，和狗主人一起討論如何監護他們的寵物。
《澳廣》報導，當狗主人問起寵物近況時，布里頓會先在折磨與殺害狗之前幫他們拍照，並向狗主人傳達虛假的敘述、發送事先拍好的照片。《每日郵報》也報導，有一次布里頓給一隻棕色大狗的主人發了條訊息，向他們保證這隻狗「被很好地安頓」（settling in well）。 訊息中寫道：「狗狗沃爾夫（Wolfe）很放鬆，吃得很好，很喜歡牠的新家。」但奧斯特說，前主人並不知道這隻狗其實已遭到了布里頓的「性剝削、折磨和殺害」。
這位曾經接待過傳奇播音員和生物學家愛登堡（David Attenborough）的前學者，還會以化名在Telegram上分享自己對狗進行性虐待影片、圖片和錄音。最終，一段影片被發送到北領地動物福利處，警方在布里頓犯案的貨櫃查獲了44件犯罪相關物品，包括電腦、手機、相機、外接硬碟、工具、武器、狗用具和性玩具，布里頓於2022年4月被警方逮補。此後，他一直被還押候審至今。
檢察官更告訴法庭，布理頓還有另一個專門用於和「志同道合者」聊天的帳戶，他會在上面討論他的「殺狗數量」，並將他犯罪用的貨櫃屋稱為「刑訊室」（torture chamber）。
法庭播放了布里頓發給其他用戶的數十條訊息，詳細描述了他犯罪的方式以及如何獲得狗，而他的帳戶中共有114則聊天訊息。在其中1則訊息中，布里頓告訴別人： 「我一直壓抑著。最近幾年我又把它釋放出來了，現在我停不下來了。我不想停止。」
根據《BBC》，布里頓出生、成長於英國約克郡（Yorkshire），20多年前才搬到澳洲從事鱷魚飼養相關工作。雖然布里頓的學術研究專長是在鱷魚，但據稱他所有的犯罪行為都不是針對爬蟲類的。此案將於12月13日再次開庭，屆時將聽取其辯護律師的量刑意見。
新聞來源
- NT crocodile expert who once hosted David Attenborough pleads guilty to animal sexual abuse（衛報）
- SICK & TWISTED ‘World’s worst animal abuser’ pleads guilty to raping puppies & torturing 39 dogs after luring pet owners on Gumtree（太陽報）
- Adam Britton: NT crocodile expert raped dozens of puppies and tortured 39 dogs to death before telling owners their pets were 'settling in well' at his shelter（每日郵報）
- Zoologist Adam Britton pleads guilty to Supreme Court charges including bestiality（澳廣）
- Adam Britton: British croc expert admits sexually abusing dogs（BBC）
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%