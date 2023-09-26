澳洲鱷魚專家認罪56條性虐待與強姦狗的指控，有計畫地虐待超過42隻狗、至少39隻死亡

澳洲北領地（Northern Territory）一名著名的鱷魚專家、達爾文大學（Charles Darwin University）高級研究員，昨（25）天對一共56條關於性虐待與強姦狗的指控表示認罪。現年51歲的布里頓（Adam Britton）從2014年開始犯罪，在去（2022）年4月被捕之前，共曾性虐待超過42隻狗。

「虐待狂般的性興趣」：認罪56條性虐待狗、4條涉及虐待兒童罪名

根據《澳廣》，布里頓是一位動物學家，數十年來一直從事鱷魚研究工作，在國際上享有盛譽。 自去年被捕以來，一項隱藏了他的身份。 不過，現在這項規定現在已被取消。《衛報》報導，布里頓25日在北領地最高法院表情平靜地承認了56項關於性虐待狗與人獸交的罪名。此外，警方在他的筆電上發現15份虐待兒童文件，對此他也承認了4項關於擁有、獲取和傳播虐待兒童材料的罪名。

在檢察官奧斯特（Marty Aust）宣讀雙方同意的指控事實之前，北領地首席法官格蘭特（Michael Grant）罕見地敦促公眾旁聽席、安保人員和媒體離開法庭。 格蘭特說，這些事實包含的材料只能被描述為「怪誕和反常」（grotesque and perverse）的殘忍行為，這些行為讓人感到難堪和痛苦，警告他們聆聽對這些罪行的揭露很可能導致神經休克和其他不良的心理反應。

檢察官奧斯特表示，這名罪犯對尤其是狗的動物有「虐待狂般的性興趣」（sadistic sexual interest），犯罪細節因過於噁心、恐怖而無法公佈，但已知他「蓄意且有計畫」的行為已導致至少39隻狗死亡。檢察官向法庭表示，布里頓擁有一個裝有拍攝設備的貨櫃，他就是利用這個空間 「折磨、性剝削與殺害狗」。

二手交易網站成狩獵場，狗被性虐待致死

除了虐待與折磨自己的寵物狗，布里頓還在Gumtree（澳洲熱門線上二手交易平台）上向達爾文地區毫無戒心的主人購買其他狗。檢察官奧斯特表示，許多狗主人因旅行或工作不得不送走自己的寵物，而布里頓便常以在同意交出寵物之前建立建立良好關係為手法，和狗主人一起討論如何監護他們的寵物。

《澳廣》報導，當狗主人問起寵物近況時，布里頓會先在折磨與殺害狗之前幫他們拍照，並向狗主人傳達虛假的敘述、發送事先拍好的照片。《每日郵報》也報導，有一次布里頓給一隻棕色大狗的主人發了條訊息，向他們保證這隻狗「被很好地安頓」（settling in well）。 訊息中寫道：「狗狗沃爾夫（Wolfe）很放鬆，吃得很好，很喜歡牠的新家。」但奧斯特說，前主人並不知道這隻狗其實已遭到了布里頓的「性剝削、折磨和殺害」。

這位曾經接待過傳奇播音員和生物學家愛登堡（David Attenborough）的前學者，還會以化名在Telegram上分享自己對狗進行性虐待影片、圖片和錄音。最終，一段影片被發送到北領地動物福利處，警方在布里頓犯案的貨櫃查獲了44件犯罪相關物品，包括電腦、手機、相機、外接硬碟、工具、武器、狗用具和性玩具，布里頓於2022年4月被警方逮補。此後，他一直被還押候審至今。

檢察官更告訴法庭，布理頓還有另一個專門用於和「志同道合者」聊天的帳戶，他會在上面討論他的「殺狗數量」，並將他犯罪用的貨櫃屋稱為「刑訊室」（torture chamber）。

法庭播放了布里頓發給其他用戶的數十條訊息，詳細描述了他犯罪的方式以及如何獲得狗，而他的帳戶中共有114則聊天訊息。在其中1則訊息中，布里頓告訴別人： 「我一直壓抑著。最近幾年我又把它釋放出來了，現在我停不下來了。我不想停止。」

根據《BBC》，布里頓出生、成長於英國約克郡（Yorkshire），20多年前才搬到澳洲從事鱷魚飼養相關工作。雖然布里頓的學術研究專長是在鱷魚，但據稱他所有的犯罪行為都不是針對爬蟲類的。此案將於12月13日再次開庭，屆時將聽取其辯護律師的量刑意見。

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核稿編輯：楊士範