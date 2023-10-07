牙醫闢謠：全瓷冠一定比傳統假牙更美觀、更耐用、生物相容性更好嗎？

文：黃文龍牙醫師

全瓷冠是現在主流的假牙材質，網路上有許多「全瓷冠跟一般假牙」的比較表。

黃醫師看了網路上很多在講全瓷冠的優點的比較表，發現其實蠻多表格都是太過簡化，以致於有點失真，甚至是錯誤。PTT上面也是很多民眾熱心的查google來回答牙科問題，但經常也是引用有誤。

黃醫師曾經遇過一位門牙要做全瓷冠的病人，她的職業是一位老師，她先上網查了很多全瓷冠資訊，然後一邊問黃醫師，一邊反駁說：「可是網路上說的不一樣……」

其實網路上全瓷冠資訊很多都不是專業牙醫撰寫的，很多都是請專業的網路寫手代筆的，所以文章互相抄來抄去，一堆錯誤訊息滿天飛，但因為闢謠非常辛苦，很多時候大家也都懶得闢謠了。

但黃醫師理工科的腦袋，最喜歡跟人講道理了（或是抓人語病），於是我就來跟大家一一闢謠。

以下是網路上常見的比較表：

製表：黃文龍牙醫師

謠言1：傳統假牙美觀比不上全瓷冠？

一般網路上講全瓷冠的文章，可以看到類似以下內容：

全瓷冠是一種以陶瓷材料為基礎的牙科修復技術，它通常用於處理牙齒缺陷、損壞或色澤不佳的情況。相比之下，傳統的金屬瓷冠在美觀度上稍有不足，因其金屬內部可能透過牙齒表面露出，給人一種不自然的感覺。然而，全瓷冠通過使用高度透明且具有出色仿真效果的陶瓷材料，能夠更好地模擬自然牙齒的外觀和色澤。

痾，這個真的是看技師和醫師的功力，傳統的假牙一樣可以做到超漂亮。黃醫師也看過很多邊緣泛黑，或是顏色死白，型態不美觀的「全瓷冠」。

鑄造假牙的金屬有很多種類，大家看到很醜的假牙，可能也不是很強的醫師和技師作的，甚至幾十年前可能都是密醫做的便宜假牙。

至於全瓷冠的透度，如果比較不透明，就會顯得死白不自然，如果太透光，就會露出底下牙根顏色。

如果是根管有問題變色的牙根，或是以前裝過劣質金屬假牙，金屬離子釋放造成牙根染色，這時候高透度的全瓷冠，裝上去以後也是會顯得邊緣偏黑不美觀。

這時候需要厲害的醫師和技師，一同配合，進行各種遮色／根管內美白／牙冠製備方式調整／軟組織移植術／牙冠增長術等等，才能達到最美觀的成果。

因此跟全瓷冠是那種品牌基本上沒有關係，美觀與品牌無關，不需要有品牌迷思。

圖片來源：黃文龍牙醫師

圖片來源：黃文龍牙醫師

謠言2：全瓷冠比一般假牙（金屬瓷冠），生物相容性更好？

網路上可能這樣寫：

優異生物相容性：陶瓷材料具有優異的生物相容性，不易引起過敏或其他副作用。相比之下，金屬瓷冠中的金屬可能對某些人造成過敏反應，而全瓷冠消除了這個顧慮，為使用者帶來更高的舒適感。

這個說的也是部分沒錯，畢竟有些人對「鎳」過敏，而傳統假牙的確也是有用鎳鉻來做的。甚至有些網頁可能說傳統假牙含有「重金屬」成分，對人體不好。 這也不能完全說錯，但傳統最推崇的貴金屬「黃金」假牙，也是屬於「重」金屬，但好像大家也蠻嚮往做這種假牙的。

回到正題，陶瓷生物相容性好，也是有前提的，相對於一般燒瓷的長石類陶瓷材質，玻璃陶瓷材質生物相容性更好些，但生物相容性最好的還是高度拋光的氧化鋯材質。

但一般全瓷冠假牙，表面都還是上釉過，已經喪失最好的生物相容性了。

黃醫師也是常看到全瓷冠假牙的牙齦發炎的，為什麼會發炎呢？不是說生物相容性很好，身體不會排斥嗎？其實全瓷冠假牙邊緣如果有一些不平順，那就容易卡牙垢或細菌，造成牙齦紅腫發炎。

這又是一個大問題，假牙邊緣為何會不平順呢？這個就是醫師／技師配合的環節有問題，可能是醫師修磨的問題，印模的問題，或石膏模型邊緣不清楚，或技師的設計或修整有問題。 這些問題遠大於假牙材質的生物相容性，也影響牙齒的壽命。

所以找到能做出精準的假牙的醫師和技師才是重點。

謠言3：全瓷冠很堅硬耐用？

網路上經常說全瓷冠強度1200MPa，非常堅硬，所以很耐用，其實這個也是誤解。

因為「全瓷冠」是一種統稱，只要整顆假牙都是「陶瓷」做的，沒有金屬成分，那就稱為「全瓷冠」。

不同的陶瓷有不同的強度，一般全氧化鋯的牙冠，強度最高。 但是強度跟假牙厚度有直接關係，牙齒如果修磨的量不足，只有0.5mm的咬合空間，那就算是全氧化鋯，也是很容易裂開。

如果是玻璃陶瓷，還燒瓷的，材料厚度如果又不足，咬合的時候就更容易裂開。

氧化鋯假牙雖然很硬，但如果上面有燒瓷，可能因為堆瓷的瓷粉品牌種類，與底下氧化鋯的種類，收縮率不搭配，因此容易瓷崩，用在後牙，可能還比傳統假牙更容易咬壞。

而1200MPa 的強度是實驗室裡面對均質的某種直徑的圓柱形狀氧化鋯，進行特殊的三點彎曲壓力測試，得出來的結果，這種在臨床上也是無法直接套用，因為假牙的形狀和牙齒本身的咬點分布，跟實驗室完全不同，無法類比。

廠商可能宣傳說他們的假牙多麼強硬，但可能運送過程掉地上直接裂開，也可能製作過程有瑕疵，燒結過程就裂開，也可能裝到口內，咬一咬就裂開。 氧化鋯的強度也可能因為噴砂處理，或調整咬合，而有所降低。

謠言4：全瓷冠比金屬瓷冠還要輕？

網路可能說：

輕質舒適感：相比之下，金屬瓷冠由於金屬材料的特性，較重且不太舒適。而全瓷冠則因為材料輕巧，更符合牙齒的自然感受，使用起來更加舒適。

其實全瓷冠有分氧化鋯或玻璃陶瓷，而氧化鋯的比重還蠻重，甚至比金屬瓷冠的整體密度更高，所以全氧化鋯的牙冠其實蠻重，臨床上一般還是比金屬瓷冠更重。

謠言5：全瓷冠比金屬瓷冠價格更高？

網路可能說：

一般全瓷冠費用在1萬5000~3萬5000元，而傳統假牙大約是5000~1萬元左右。

傳統假牙如果是做高貴金屬，或是半貴金屬，假牙成本會高過全瓷冠不少。 只有做賤金屬，比方說鈷鉻合金，或是鎳鉻合金的假牙，成本才可能會比較低。所以貴金屬假牙一顆3萬以上是很有可能的。

而且另外一點，大部分民眾做傳統假牙都是很多年前的事情了，有些是10年前，有些20年前，甚至30年前。

30年前當時訂價一顆5000，可能比現在的全瓷冠一顆3萬更貴。

當然，現在還是找得到傳統假牙一顆幾千塊的診所，但是已經非常少了，可能就是20幾年沒有調整價格的老診所吧，加上配合了幾十年的老技師，所以價格就凍住了。

現在全鋯冠基本都是電腦設計，走在時代尖端的科技感十足，所以全鋯冠是現在假牙的主流。如果是前牙想要做的更美觀，才會考慮氧化鋯燒瓷，或是玻璃陶瓷燒瓷，這時才需要燒瓷師傅的手工藝。

總結：到底哪種假牙材質好？