習近平主動提議訪問韓國，意在制衡蠢蠢欲動的北韓

文：周子馨

韓國總理韓德洙上週六（9月23日）於杭州會晤中國國家主席習近平，短短26分鐘的會談提及朝鮮半島、中日韓峰會、雙邊貿易等議題。據《韓聯社》報導，韓國方面會後透露，習近平表示將認真考慮訪韓事宜，有望成為他自2014年至今首度前往韓國國事訪問。

學者認為，習近平主動提及訪韓背後存在戰略考量，似乎正是想藉由緩解與韓國之間的關係，制衡近期蠢蠢欲動的北韓。

習主動提訪韓因朝半島局勢

台灣政治大學外交學系教授劉德海告訴《德國之聲》，中韓當前在經貿上及外交上的政策確實是背道而行，但一如習近平所說：「中韓關係就像是隔壁的鄰居，搬也搬不走。不管你喜不喜歡都得共同相處。」

劉德海表示，有鑑於兩韓現在在外交上都採取比較激進的做法，尹錫悅上任後對北韓採取「極限施壓」的策略，所以他對美國一面倒，也跟日本改善關係。最明顯的就是美日韓今年8月在華府近郊大衛營（Camp David）舉行的歷史性峰會，「鐵三角」同盟對抗北韓。

北韓則是轉向與俄羅斯交涉，領導人金正恩9月中旬造訪莫斯科後，宣佈將強化與俄方的軍事合作。劉德海表示，可見兩韓都積極想把朝鮮半島帶向對自己有利的局勢，導致朝鮮半島出現不穩定的狀態。

「在戰略上而言，這種情勢變化上的不穩定不是習近平所願意見到的，所以習近平也正在考慮是否要採取回到2014年的做法，類似對北韓打出『韓國牌』。」

劉德海點出，習近平其實不希望見到金正恩跟俄羅斯的合作造成東北亞軍事不穩定。尹錫悅4月訪美時和美方簽署《華盛頓宣言》，允許美軍核動力潛艦可以經常前往朝鮮半島制衡北韓的核武。但劉德海認為，實際上，受到美方核動力潛艦威脅較大的反而是中國和俄羅斯。

「兩韓都不顧中國的利益，習近平必須要有所回應。」劉德海分析道，如果習近平在和北韓改善關係之前，就先去韓國，「那代表習近平是要讓金正恩知道，他如果走向一個中國不希望他走的方向」，中國未必就一定會支持北韓。

劉德海認為，這對韓國而言反而是獲得「意外的禮物」，在尹習兩邊政府互相沒有好感的情況下，如今因為情勢發展，變成改善中韓關係可能對彼此的國家有利；韓國也希望能促成中日韓峰會，以利自己在朝鮮半島能壓下北韓取得優勢地位。

台灣東海大學政治系副教授林子立也直言，習近平此時提出有意訪韓「不尋常」，因為在過去幾個月以來，都是由歐美國家的官員、政要前往北京，習近平本人出訪的頻率不高，此時主動拋出訪韓意圖的因素之一，正是因為金正恩訪俄。

林子立向《德國之聲》分析指出，俄羅斯之於北韓，「就像美國之於台灣，一樣的重要」，但因烏俄戰爭曠日廢時，導致俄軍的傳統武器嚴重消耗，包含中國在內的盟友也無法提供莫斯科傳統武器；相較之下，北韓長期處於備戰狀態，傳統武器庫存充足。因此俄方利用國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）出訪平壤取得會晤普亭（Vladimir Putin）的機會，向俄方交換糧食及軍事衛星技術及資訊。

他表示，朝俄關係「一拍即合」對中國產生極大的壓力，擔心中方在北韓問題中的影響力下滑，因此北京勢必得在處理朝俄關係時注入更多心力。

中國欲破美圍堵勢力

林子立認為，尹錫悅上台後，國家外交政策轉向有兩大原因：「這麼多年來，韓國期待中國能夠有效的解決北韓的威脅而不可得，所以基本上要靠中國來有效處理金正恩發展核武的野心已經失敗了。」

除此之外，中韓雖然簽署了自由貿易協定（FTA），但經濟效益不僅不如預期，反而貿易盈餘變成貿易赤字。林子立道：「所以在一連串政治、經濟、軍事的考量下，尹錫悅決定轉向美國。」

林子立分析，如今美國在東亞的佈局結合日本、韓國、台灣及菲律賓一起圍堵中國勢力，「對於習近平來講，他要怎麼樣破解美國的勢力？我們從最近的事情來看，日本有核廢水，現在絕對不是習跟日本提出善意的階段；台灣更不用說，明年是我們的總統大選，習近平沒有任何理由在這個時候對台灣釋放善意；菲律賓最近也是因為南海議題跟中國吵得不可開交。」

他認為：「所以習近平要瓦解美國對中國在東亞地區的圍堵，唯一的選擇就是韓國，這也就是為什麼他在這個時候拋出有意願拜訪韓國，希望能夠破解美國在東亞地區組建的堅實的聯盟。」不過習近平最終是否能達成目的，還得等待雙邊外交人士磋商結果。

中日韓峰會成「尹習會」契機？

中日韓三方政府高層已經於25日開始，在首爾舉行一系列的雙邊和多邊會議，主要工作內容為討論重啟中日韓領導人會晤的相關事宜。中國外交部發言人汪文斌也回應：「中日韓是近鄰，也是重要的合作夥伴，加強三國合作符合三方共同利益。中方重視中日韓合作，積極支持韓國擔任三國合作主席國。」

《韓聯社》報導，中日韓會透過協商正式討論已經停擺近4年的三國領袖會談。上一場三國領導人會談是2019年12月，時任中國國務總理的李克強在成都會見文在寅及安倍晉三，習近平則是先後在北京與兩人會面。

台海問題掀中韓外交齟齬

不過，中韓雙邊關係在過去幾個月以來頻發爭議，尹錫悅早前接受媒體訪問時，將台海問題比擬北韓，視作「全球性問題」，引發北京當局不滿。中國駐韓大使邢海明今年6月與韓國最大在野黨「共同民主黨」領導人李在明會面時則重申北京立場，稱台灣問題「中國核心利益中的核心，關乎中韓關係的基礎。」