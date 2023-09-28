習近平主動提議訪問韓國，意在制衡蠢蠢欲動的北韓
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韓國官員24日透露中國國家主席習近平在會晤韓國總理韓悳洙時，表示將認真考慮訪韓事宜。韓方也積極和中方進行協商，希望能促成習近平自2014年至今的首場訪韓行。學者向《德國之聲》表示，習近平主動提及訪韓，或許是想藉由打出「韓國牌」，隔空向北韓展現態度。
文：周子馨
韓國總理韓德洙上週六（9月23日）於杭州會晤中國國家主席習近平，短短26分鐘的會談提及朝鮮半島、中日韓峰會、雙邊貿易等議題。據《韓聯社》報導，韓國方面會後透露，習近平表示將認真考慮訪韓事宜，有望成為他自2014年至今首度前往韓國國事訪問。
學者認為，習近平主動提及訪韓背後存在戰略考量，似乎正是想藉由緩解與韓國之間的關係，制衡近期蠢蠢欲動的北韓。
習主動提訪韓因朝半島局勢
台灣政治大學外交學系教授劉德海告訴《德國之聲》，中韓當前在經貿上及外交上的政策確實是背道而行，但一如習近平所說：「中韓關係就像是隔壁的鄰居，搬也搬不走。不管你喜不喜歡都得共同相處。」
劉德海表示，有鑑於兩韓現在在外交上都採取比較激進的做法，尹錫悅上任後對北韓採取「極限施壓」的策略，所以他對美國一面倒，也跟日本改善關係。最明顯的就是美日韓今年8月在華府近郊大衛營（Camp David）舉行的歷史性峰會，「鐵三角」同盟對抗北韓。
北韓則是轉向與俄羅斯交涉，領導人金正恩9月中旬造訪莫斯科後，宣佈將強化與俄方的軍事合作。劉德海表示，可見兩韓都積極想把朝鮮半島帶向對自己有利的局勢，導致朝鮮半島出現不穩定的狀態。
「在戰略上而言，這種情勢變化上的不穩定不是習近平所願意見到的，所以習近平也正在考慮是否要採取回到2014年的做法，類似對北韓打出『韓國牌』。」
劉德海點出，習近平其實不希望見到金正恩跟俄羅斯的合作造成東北亞軍事不穩定。尹錫悅4月訪美時和美方簽署《華盛頓宣言》，允許美軍核動力潛艦可以經常前往朝鮮半島制衡北韓的核武。但劉德海認為，實際上，受到美方核動力潛艦威脅較大的反而是中國和俄羅斯。
「兩韓都不顧中國的利益，習近平必須要有所回應。」劉德海分析道，如果習近平在和北韓改善關係之前，就先去韓國，「那代表習近平是要讓金正恩知道，他如果走向一個中國不希望他走的方向」，中國未必就一定會支持北韓。
劉德海認為，這對韓國而言反而是獲得「意外的禮物」，在尹習兩邊政府互相沒有好感的情況下，如今因為情勢發展，變成改善中韓關係可能對彼此的國家有利；韓國也希望能促成中日韓峰會，以利自己在朝鮮半島能壓下北韓取得優勢地位。
台灣東海大學政治系副教授林子立也直言，習近平此時提出有意訪韓「不尋常」，因為在過去幾個月以來，都是由歐美國家的官員、政要前往北京，習近平本人出訪的頻率不高，此時主動拋出訪韓意圖的因素之一，正是因為金正恩訪俄。
林子立向《德國之聲》分析指出，俄羅斯之於北韓，「就像美國之於台灣，一樣的重要」，但因烏俄戰爭曠日廢時，導致俄軍的傳統武器嚴重消耗，包含中國在內的盟友也無法提供莫斯科傳統武器；相較之下，北韓長期處於備戰狀態，傳統武器庫存充足。因此俄方利用國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）出訪平壤取得會晤普亭（Vladimir Putin）的機會，向俄方交換糧食及軍事衛星技術及資訊。
他表示，朝俄關係「一拍即合」對中國產生極大的壓力，擔心中方在北韓問題中的影響力下滑，因此北京勢必得在處理朝俄關係時注入更多心力。
中國欲破美圍堵勢力
林子立認為，尹錫悅上台後，國家外交政策轉向有兩大原因：「這麼多年來，韓國期待中國能夠有效的解決北韓的威脅而不可得，所以基本上要靠中國來有效處理金正恩發展核武的野心已經失敗了。」
除此之外，中韓雖然簽署了自由貿易協定（FTA），但經濟效益不僅不如預期，反而貿易盈餘變成貿易赤字。林子立道：「所以在一連串政治、經濟、軍事的考量下，尹錫悅決定轉向美國。」
林子立分析，如今美國在東亞的佈局結合日本、韓國、台灣及菲律賓一起圍堵中國勢力，「對於習近平來講，他要怎麼樣破解美國的勢力？我們從最近的事情來看，日本有核廢水，現在絕對不是習跟日本提出善意的階段；台灣更不用說，明年是我們的總統大選，習近平沒有任何理由在這個時候對台灣釋放善意；菲律賓最近也是因為南海議題跟中國吵得不可開交。」
他認為：「所以習近平要瓦解美國對中國在東亞地區的圍堵，唯一的選擇就是韓國，這也就是為什麼他在這個時候拋出有意願拜訪韓國，希望能夠破解美國在東亞地區組建的堅實的聯盟。」不過習近平最終是否能達成目的，還得等待雙邊外交人士磋商結果。
中日韓峰會成「尹習會」契機？
中日韓三方政府高層已經於25日開始，在首爾舉行一系列的雙邊和多邊會議，主要工作內容為討論重啟中日韓領導人會晤的相關事宜。中國外交部發言人汪文斌也回應：「中日韓是近鄰，也是重要的合作夥伴，加強三國合作符合三方共同利益。中方重視中日韓合作，積極支持韓國擔任三國合作主席國。」
《韓聯社》報導，中日韓會透過協商正式討論已經停擺近4年的三國領袖會談。上一場三國領導人會談是2019年12月，時任中國國務總理的李克強在成都會見文在寅及安倍晉三，習近平則是先後在北京與兩人會面。
台海問題掀中韓外交齟齬
不過，中韓雙邊關係在過去幾個月以來頻發爭議，尹錫悅早前接受媒體訪問時，將台海問題比擬北韓，視作「全球性問題」，引發北京當局不滿。中國駐韓大使邢海明今年6月與韓國最大在野黨「共同民主黨」領導人李在明會面時則重申北京立場，稱台灣問題「中國核心利益中的核心，關乎中韓關係的基礎。」
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%