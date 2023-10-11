遇到外界質疑就「打自己小孩給外人看」的主管，會帶出什麼樣的團隊？
我們想讓你知道的是
在家長都打自己小孩給別人看的年代長大，我們在成長的過程中，都受過許多的委屈。但是我們也知道，一昧溺愛小孩，會把小孩寵壞。所以在兩害之間，我取其中庸之道，一切回歸到事實，大家來講道理。
文：法蘭克
要讓更多的人如你所願完成工作，你必須具備的不是一招半式的管理技巧，而是能在千軍萬馬中指揮若定的心理素質。
法蘭克小時候住在鄉下，鄰里關係多半和諧，當時，也不講愛的教育。
只要我們跟鄰居玩伴起衝突，對方父母跑來家裡告狀，我們的父母通常不問青紅皂白，抓起來就是一頓打罵。等到對方家長滿意離開，父母才會回過頭來問緣由。
有時候一問起來，原來是對方家裡小孩的錯。打都打了，又能怎樣？
在那個磨練我們，受苦受委屈的年代，打自己的小孩比較快。
我出社會以後，遇過兩種主管。一種是很凶悍的主管，不允許人家指責他們的部屬。你只要隨意跑去質疑他們的手下，他們就會詢問干涉，然後劈哩啪啦轟你一頓，把你趕跑。他們帶領的單位，人人敬而遠之。
另外一種主管，就跟我小時候的父母一樣，只要有人來質疑指責，他們不管三七二十一，就先責怪自己的部屬，打自己的小孩給別人看。即使事後發現錯不在自己部屬，他們也沒有勇氣出頭，去跟對方說理討公道。
先打自己小孩，比較快！
這種主管軟弱的單位，其他單位不欺負他們，還真是對不起自己。
也許你看了前面的例子，覺得當兇一點的主管比較好。讓別單位的人害怕畏懼，不敢踏越雷池一步，對自己的單位不敢造次，少事少煩惱。
看過那麼多主管的法蘭克，覺得這兩種都太過極端，都不好。
當你的單位，跟其他單位築起一道牆。甚至你的上級主管，都不敢隨意指點你的部屬。你會發現，你會得到的情報很少，許多全公司都知道的事，你會最後才知道。你需要其他單位配合的事，你也會發現，他們都把你擺在最後面。
套句台語來說：你就是顧人怨（意即：大家都討厭）。
法蘭克自擔任主管開始，從不涉入手下跟其他部門的人談事。常常還會有其他部門的人，跑來我的地盤，跟我的部屬聊天。除非他們遇到難解的問題來找我，要不然我階級分明，該你們處理的事，你們自己處理。
身為主管，我有很多自己的事要做。需要跨部門協調時，再來找我。
清末名臣左宗棠，是一個機智幹練，博學多聞的人。左宗棠有一個怪僻，他喜歡任用高級武官，當他的衛士。有一次，有一位三品縣令來跟他談事，向他抱怨他進門時，衛士都任意站立坐談，沒人向他行禮。
調皮愛捉弄人的左宗棠聽了，叫他的副官出去傳令衛士，對縣太爺要有禮貌。等縣令談完事走出門，衛士們排列整齊向他行禮。縣令仔細一看，才發現所有的衛士，都是高他一品的二品武官，嚇得差點當場腿軟。
縣令離開後，左宗棠跟他的副官衛士，在官衙門口哈哈大笑。
左宗棠不在乎層級低他甚多的縣令，對他手下的抱怨。他直接秀出自己手下的實力（官階），把一個自視甚高的地方小官，嚇得屁滾尿流，落荒而逃。
左宗棠受命赴新疆平亂時，隨隊拖了一口棺材，宣示了他平亂的決心。如果你有興趣，想知道左宗棠如何平定西疆？為什麼慈禧太后對他言聽計從？如果你有興趣，當一個有實力又有自信的主管，建議你可以看看，左宗棠左大帥的故事。
帶領一家公司或者一個團隊，你就代表了這家公司這個團隊。如果你軟弱，你的部屬對外，如何能抬得起頭？如果你蠻橫，或許你的部屬靠山穩固，但是，你除了在團隊內受到敬畏，對外，你得不到任何好處。
我們在社會上立身，會建立屬於自己的人格。一家公司一個團隊也是一樣，對外會建立起團隊的隊格（或者文化），這跟主管的領導風格關係密切。
我不知道你是一位對外對內都兇悍的主管，還是一位對外強硬，對內和藹的主管（當你的部屬真幸福）。或者你是一位對內對外都軟弱，還是一位對外軟弱，對內兇悍的主管（當你的部屬真倒楣）？
看了許多遍電影《教父》的法蘭克，在職場不論在國內國外工作，都喜歡講道理（Be reasonable）。如果我的部屬受到指責，我通常不先表態，即使是我的頂頭上司，我不會一聽到就低頭，我會跟他說： 請先讓我問清楚。
如果不是我部屬的錯，我會拿著報表數字，去向對方解釋，並且因為對方誤解，討回一個公道。如果確實錯在我的部屬，我責備之後，會跟他（她）討論如何彌補錯誤。也許他（她）要受罰，可能她（他）要賠償，我會先講清楚。
之後，我會帶他（她）去向對方認錯，並且告知我們彌補錯誤的處分方式。
通常，在我們誠意認錯之後，對方多半不會窮打追究，甚至還會替我的部屬說情，大家一起合作，彌補我們所犯的錯誤。無冤無仇，功德圓滿。當然，如果犯下的錯誤太過嚴重，不是我們雙方主管所能承擔，我也就只好跟著受罰。
我不會一昧袒護部屬，我要求的，只是合理兩個字。如果部屬犯的錯，是出於道德上的瑕疵，我不但不會保護，而且還會親自操刀，痛下殺手。
在家長都打自己小孩給別人看的年代長大，我們在成長的過程中，都受過許多的委屈。但是我們也知道，一昧溺愛小孩，會把小孩寵壞。所以在兩害之間，我取其中庸之道，一切回歸到事實，大家來講道理。
走過職場一遭，我的同僚不會定義我兇悍，但也不會認為我是軟腳蝦。
打自己小孩比較快，但是小孩被打後會有委屈，會喪失自信，還會不服氣。
教育如此，當領導人帶領團隊，也是如此。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：打自己小孩比較簡單？但會失去部屬信任，影響團隊形象。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
Tags：
角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。