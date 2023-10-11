遇到外界質疑就「打自己小孩給外人看」的主管，會帶出什麼樣的團隊？

文：法蘭克

要讓更多的人如你所願完成工作，你必須具備的不是一招半式的管理技巧，而是能在千軍萬馬中指揮若定的心理素質。

法蘭克小時候住在鄉下，鄰里關係多半和諧，當時，也不講愛的教育。

只要我們跟鄰居玩伴起衝突，對方父母跑來家裡告狀，我們的父母通常不問青紅皂白，抓起來就是一頓打罵。等到對方家長滿意離開，父母才會回過頭來問緣由。

有時候一問起來，原來是對方家裡小孩的錯。打都打了，又能怎樣？

在那個磨練我們，受苦受委屈的年代，打自己的小孩比較快。

我出社會以後，遇過兩種主管。一種是很凶悍的主管，不允許人家指責他們的部屬。你只要隨意跑去質疑他們的手下，他們就會詢問干涉，然後劈哩啪啦轟你一頓，把你趕跑。他們帶領的單位，人人敬而遠之。

另外一種主管，就跟我小時候的父母一樣，只要有人來質疑指責，他們不管三七二十一，就先責怪自己的部屬，打自己的小孩給別人看。即使事後發現錯不在自己部屬，他們也沒有勇氣出頭，去跟對方說理討公道。

先打自己小孩，比較快！

這種主管軟弱的單位，其他單位不欺負他們，還真是對不起自己。

也許你看了前面的例子，覺得當兇一點的主管比較好。讓別單位的人害怕畏懼，不敢踏越雷池一步，對自己的單位不敢造次，少事少煩惱。

看過那麼多主管的法蘭克，覺得這兩種都太過極端，都不好。

當你的單位，跟其他單位築起一道牆。甚至你的上級主管，都不敢隨意指點你的部屬。你會發現，你會得到的情報很少，許多全公司都知道的事，你會最後才知道。你需要其他單位配合的事，你也會發現，他們都把你擺在最後面。

套句台語來說：你就是顧人怨（意即：大家都討厭）。

法蘭克自擔任主管開始，從不涉入手下跟其他部門的人談事。常常還會有其他部門的人，跑來我的地盤，跟我的部屬聊天。除非他們遇到難解的問題來找我，要不然我階級分明，該你們處理的事，你們自己處理。

身為主管，我有很多自己的事要做。需要跨部門協調時，再來找我。

清末名臣左宗棠，是一個機智幹練，博學多聞的人。左宗棠有一個怪僻，他喜歡任用高級武官，當他的衛士。有一次，有一位三品縣令來跟他談事，向他抱怨他進門時，衛士都任意站立坐談，沒人向他行禮。

調皮愛捉弄人的左宗棠聽了，叫他的副官出去傳令衛士，對縣太爺要有禮貌。等縣令談完事走出門，衛士們排列整齊向他行禮。縣令仔細一看，才發現所有的衛士，都是高他一品的二品武官，嚇得差點當場腿軟。

縣令離開後，左宗棠跟他的副官衛士，在官衙門口哈哈大笑。

左宗棠不在乎層級低他甚多的縣令，對他手下的抱怨。他直接秀出自己手下的實力（官階），把一個自視甚高的地方小官，嚇得屁滾尿流，落荒而逃。

左宗棠受命赴新疆平亂時，隨隊拖了一口棺材，宣示了他平亂的決心。如果你有興趣，想知道左宗棠如何平定西疆？為什麼慈禧太后對他言聽計從？如果你有興趣，當一個有實力又有自信的主管，建議你可以看看，左宗棠左大帥的故事。

帶領一家公司或者一個團隊，你就代表了這家公司這個團隊。如果你軟弱，你的部屬對外，如何能抬得起頭？如果你蠻橫，或許你的部屬靠山穩固，但是，你除了在團隊內受到敬畏，對外，你得不到任何好處。

我們在社會上立身，會建立屬於自己的人格。一家公司一個團隊也是一樣，對外會建立起團隊的隊格（或者文化），這跟主管的領導風格關係密切。

我不知道你是一位對外對內都兇悍的主管，還是一位對外強硬，對內和藹的主管（當你的部屬真幸福）。或者你是一位對內對外都軟弱，還是一位對外軟弱，對內兇悍的主管（當你的部屬真倒楣）？

看了許多遍電影《教父》的法蘭克，在職場不論在國內國外工作，都喜歡講道理（Be reasonable）。如果我的部屬受到指責，我通常不先表態，即使是我的頂頭上司，我不會一聽到就低頭，我會跟他說： 請先讓我問清楚。

如果不是我部屬的錯，我會拿著報表數字，去向對方解釋，並且因為對方誤解，討回一個公道。如果確實錯在我的部屬，我責備之後，會跟他（她）討論如何彌補錯誤。也許他（她）要受罰，可能她（他）要賠償，我會先講清楚。

之後，我會帶他（她）去向對方認錯，並且告知我們彌補錯誤的處分方式。

通常，在我們誠意認錯之後，對方多半不會窮打追究，甚至還會替我的部屬說情，大家一起合作，彌補我們所犯的錯誤。無冤無仇，功德圓滿。當然，如果犯下的錯誤太過嚴重，不是我們雙方主管所能承擔，我也就只好跟著受罰。

我不會一昧袒護部屬，我要求的，只是合理兩個字。如果部屬犯的錯，是出於道德上的瑕疵，我不但不會保護，而且還會親自操刀，痛下殺手。

在家長都打自己小孩給別人看的年代長大，我們在成長的過程中，都受過許多的委屈。但是我們也知道，一昧溺愛小孩，會把小孩寵壞。所以在兩害之間，我取其中庸之道，一切回歸到事實，大家來講道理。

走過職場一遭，我的同僚不會定義我兇悍，但也不會認為我是軟腳蝦。

打自己小孩比較快，但是小孩被打後會有委屈，會喪失自信，還會不服氣。

教育如此，當領導人帶領團隊，也是如此。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：打自己小孩比較簡單？但會失去部屬信任，影響團隊形象。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀