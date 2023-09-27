《咒術迴戰》236話感想：「因為你是五條悟所以最強？還是因為最強所以是五條悟？」
我們想讓你知道的是
五條悟這種強到離譜的半人半神存在，本應喪失一切共情能力亦不足為奇，但他仍留存對摯友的一份執著，甚至發展出相對正常的善惡觀，願意庇蔭他人，這是他獨特的微妙魅力。所以在我看來、也寧願相信，後來的五條悟，是先作為人生存，再作為最強存在。
文：黛絲影視手札 My Love Letter to the Fantasy World
《咒術迴戰》236話〈南へ〉感想
（以下暴雷，動畫黨勿入，連載黨也請確認自己已知曉236話內容再往下拉）
看這話時我相當崩潰，幾乎每一頁都是紅著眼眶往下翻，相信很多人都與我一樣……可越是難受，我越是需要用文字把心情整頓出來，要不然千絲萬緒糾纏，苦悶實在難解。
事實上，我對於五條之死並沒有很吃驚（理智上）。本來之前就已經分析過，按故事脈絡來看，五條不能贏、宿儺不能輸，因此由獄門疆解封開始我就已經不斷進行心理建設，告訴自己「即使下一話老師就敗了也不是什麼古怪的事」……當然，這無阻我昨天的激動。
這份心碎大概混雜了很多情緒，最強不再是最強的唏噓，一直以為會嬉皮笑臉永遠待在身邊的存在突然離去的悲慟。現在的我或者就像虎杖和乙骨，失去總是立於前方的燈塔的指引，卻還是只得迫著自己堅強走下去。
睡了一覺，又再反反覆覆看了236話很多遍。現在（稍微）冷靜下來了，雖然心疼不改，惟也覺得自己能說一句：236話寫得很美，甚至有點沁人肺腑的詩意。
1. 非人
五條悟臨終之際，我們總算能深入觸碰他內心那些無人能侵犯的領域。
「孤高的寂寥，我應該是最能共鳴的人。
我很喜歡大家，所以並不寂寞。
但是作為生物而非作為人類的內心某處，或許劃出界線了吧。
我做得到讓花朵綻放，也能呵護愛惜他們，卻不曾想讓花朵『理解自己』。」
孤高の寂しさは誰よりも共感できるつもりだ。
みんな大好きさ、寂しくなかった。
でもどこかで人としてというより生き物としての線引きがあったのかな。
花を咲かせることも愛でることもできる、でも花に「自分を分かってほしい」なんて思わないだろ。
芥見下下終於把我心目中五條悟的核心人設，用文字完美表達出來了。
五條悟是知道的——他與眾不同的事實，並非抽象比喻上，而是實際意義上。如果說界定物種同種與否的定義在於身體構造，那他早已超越凡人肉身，昇格為半神；如果說定義在於兩者能否相互理解，那能夠感受捕捉世間一花一葉、他人一呼一吸流向的他，便更已經不能說屬於人類這個物種。
所以他愛護他的學生、後輩、同伴，願意保護、指導他們，卻終究下意識不把他們視作平起平坐的對象……劃下無形的界線。
2. 線
他也不是從一開始就是這樣的。至少高專時期（準確來說是懷玉玉折事件前），他沒有對夏油劃過線。那時他不是不知道自己比大部分人都要強、認真起來世間少有人能匹敵，但其時的他，仍會將夏油劃入與他並肩的「最強」之中。
反殺甚爾後，他的心態出現了第一層變化，他認知到自己確實變成了「最強」——至少是當代無人能企及的高度。可是還不要緊。夏油還在線內。只要有那麼一個讓他認可為平等同伴、也認可他為平等同伴的人，只要有那麼一朵能理解他的花，他就還能勉強維持「人類」的身份。
後來，夏油叛逃。
線內終於還是變得空蕩蕩。
你可能會說，還有硝子呢，還有歌姬七海這些前後輩呢，還有虎惠釘那麼多學生呢——他的線內怎麼就只剩他一個人了？
可是由始至終，他的線內確實都只有夏油一個人。這句陳述對那些關心五條的人來說無比傷人，卻也無比真實，甚至連似乎一直身處線內的硝子，心底也明確知道。
「我要培育強大又聰慧的傢伙。不會再讓誰孤身一人了。」（育てる、強く聡い奴らを。もう誰も独りにさせない。）
「說實話，愛上你們倆中的任何一個，這種事就算天翻地覆都不會發生……但不是還有我嗎？說什麼孤身一人呢，混蛋。」（実はオマエらどっちかのことを愛してたなんてことは天地がひっくり返ってもないけどさ。私がいたろ。何が独りだ、馬鹿野郎。）
獄門疆解封前，硝子想起五條曾說過的話：他要培育強大而聰慧的學生，而且不會「再」讓他們孤身一人。
會說「再」，言下之意正是，五條一直都認為自己是「孤身一人」。同伴環繞，他不「寂寞」，然而孤高的「寂寥」，卻從未曾消失過。他是最強，他是咒術界的頂端，他是凡人伸手而不可及的更高存在，在此之上，他唯一曾經認可為平等同伴的某人，已不在世上。
所以硝子才明白自己一直被排除在線外。所以她才惱怒而感傷地喊他混蛋。
再連結回「天堂」中五條與夏油的對話——
「只要你感到滿足，不也挺好。」（君が満足したなら、それで良かったよ。）
「滿足嗎……如果在拍我背的人之中有你，說不定就能滿足了吧。」（満足ね。背中を叩いた中にお前がいたら満足だったかもな。）
分明說是沒期望過讓花朵（人類）理解自己，卻又說人生唯一遺憾是出戰前沒能讓夏油拍拍他的背為他加油，聽起來自相矛盾，但只要一想到他始終將他劃在線內的那份執著，一切便又顯得合理了。
「你是我最好的朋友，也是唯一的一個。」（親友だよ、たった一人のね）
3. 無情
值得一提的，還有五條對宿儺的共鳴。聽他述說「最後一戰打得很開心」、「沒能讓宿儺使出全力感到有點對不起（遺憾）」，沒有讓我感到很意外。那是作為世間絕對強者，終於碰上一個能與自己打得平分秋色、甚至把自己拉下王座的對手……所產生的遙相共鳴，在我看來是合乎情理的感嘆。
我相信不少人耿耿於懷的，是五條對與宿儺的戰鬥滔滔不絕，卻始終沒提過高專學生們半句。然而即便是這顯得略為無情的一面，也符合芥見下下一直以來書寫的人設脈絡。
五條愛護他的學生，這點無庸置疑，但在我看來——也一如他自己所述，那終究是一種近似神俯瞰世人、佛祖偏寵蓮花的憐愛，與能動搖他理智判斷、使他摒棄六眼物理情報、看透靈魂本質的夏油羈絆，有著根本上的不同。所以五條對他人的愛護，總是有情中滲著點孤高的無情。
另一方面，我也認為五條在出戰的一刻，便已經做好了可能落敗的準備，所以對於完成自己的任務（削弱宿儺）後離去，沒有太大的心理負擔，也不會覺得對學生虧欠太多。雖然不知道虎杖方的對策是什麼，但根據至今為止的伏線來看（父親？惠靈魂的反抗？五條藏起的最後一根手指？訓練時與日下部交換身體的虎杖？虎杖肉體本身的特殊性？等等），可以肯定的是，留有後手的絕對不只宿儺一方。
而五條一直賦予自己的束縛——培育出強大而聰慧、足以獨當一面的下一代咒術師——我相信、也祈願會在接下來以某種形式實現。
4. 最強
五條敗北身死，從此他不再是最強。
「因為你是五條悟所以最強？還是因為最強所以是五條悟？」（君は五条悟だから最強なのか。最強だから五条悟なのか）
當初夏油與五條分道揚鑣，嘴裡唸叨著這個問題。
不是最強的五條悟還是五條悟嗎？那要看你認為他的本質是什麼。
五條悟是一個人（靈魂）。最強是一個身份（名號）。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
我們想讓你知道的是
全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心