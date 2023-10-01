中國對非洲主權貸款降至20年新低，「一帶一路」正在走向末路？

文：德國之聲中文網（路透社）

波士頓大學全球發展政策研究中心「中國與全球發展倡議」（Global China Initiative）公佈的最新研究數據顯示，去（2022）年中國對非洲的主權貸款降至10億美元以下，這是近20年來的最低水準。研究認為，這凸顯出中國政府正從長達數十年之久的對非洲大陸大手筆基礎設施建設的熱潮中擺脫出來。

與此同時，非洲一些國家正在艱難地克服債務危機，而中國自身的經濟也面臨著越來越大的阻力。

非洲一直是中國國家主席習近平提出的雄心勃勃的「一帶一路」倡議的重點。「一帶一路」倡議啟動於2013年，旨在重現古代絲綢之路，並通過推動全球基礎設施建設擴大中國的地緣政治和經濟影響力。

根據波士頓大學的研究估計，從2000年到2022年，中國向非洲提供了1700億美元的貸款。

貸款額在2016年達到峰值之後開始迅速下降。2021年，中國僅同非洲簽訂了7筆貸款協議，總價值12.2億美元。去年達成的9筆貸款總額僅為9.94億美元，創下2004年以來的最低水準。

波士頓大學研究學者摩西（Oyintarelado Moses）在接受《路透社》採訪時表示，除了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之外，導致中國給非洲提供的貸款數量減少還另有原因。他說：「這的確和風險高低有關。」

雖然非洲各國政府普遍對中國的貸款和基礎設施計畫表示歡迎，但西方批評人士卻指責中國讓貧窮國家背上了難以承受的債務包袱。

2020年，位於東非的尚比亞成為了新冠疫情爆發後首個債務違約的國家。根據官方數據，該國的債務總額為GDP的120％，2021年底外債高達170億美元，其中三分之一是欠中國的。迦納、肯亞和衣索比亞等國也都在債務的泥潭中苦苦掙扎。

此間，中國國內也面臨著一系列的問題：房地產市場持續疲軟，人民幣匯率不穩，全球對中國製成品的需求疲軟……中國決策者正努力重振經濟。

摩西說：「中國國內經濟（在非洲國家的債務問題上）扮演重要角色。」

作為向非洲提供大部分貸款的中國國家開發銀行和中國進出口銀行，已被重新部署以支持國內經濟增長，剩餘的大部分海外貸款則流向了離本土更近的市場。

然而，貸款數量的減少並不一定意味著中國在非洲的參與就此結束。

波士頓大學的研究學者們發現了一個發展趨勢，中國向非洲提供的超過5億美元的貸款在減少，但對社會和環境影響的關注在增加，這似乎反映了中國所宣稱的推動更高品質、更綠色的「一帶一路」倡議。

摩西說：「這是中非關係中一個重大的組成部分。我認為中國還是有興趣向非洲提供貸款，只不過以後看起來會有所不同。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：研究發現中國對非洲貸款驟降至近20年最低點

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九