中國對非洲主權貸款降至20年新低，「一帶一路」正在走向末路？
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美國波士頓大學的研究學者們調查發現，中國向非洲國家提供的貸款數量正在大幅減少。過去20餘年，中國總共向非洲提供了1700億美元的貸款。包括贊比亞、加納、肯亞在內的一些非洲國家深陷債務泥潭苦苦掙扎。
文：德國之聲中文網（路透社）
波士頓大學全球發展政策研究中心「中國與全球發展倡議」（Global China Initiative）公佈的最新研究數據顯示，去（2022）年中國對非洲的主權貸款降至10億美元以下，這是近20年來的最低水準。研究認為，這凸顯出中國政府正從長達數十年之久的對非洲大陸大手筆基礎設施建設的熱潮中擺脫出來。
與此同時，非洲一些國家正在艱難地克服債務危機，而中國自身的經濟也面臨著越來越大的阻力。
非洲一直是中國國家主席習近平提出的雄心勃勃的「一帶一路」倡議的重點。「一帶一路」倡議啟動於2013年，旨在重現古代絲綢之路，並通過推動全球基礎設施建設擴大中國的地緣政治和經濟影響力。
根據波士頓大學的研究估計，從2000年到2022年，中國向非洲提供了1700億美元的貸款。
貸款額在2016年達到峰值之後開始迅速下降。2021年，中國僅同非洲簽訂了7筆貸款協議，總價值12.2億美元。去年達成的9筆貸款總額僅為9.94億美元，創下2004年以來的最低水準。
波士頓大學研究學者摩西（Oyintarelado Moses）在接受《路透社》採訪時表示，除了COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情之外，導致中國給非洲提供的貸款數量減少還另有原因。他說：「這的確和風險高低有關。」
雖然非洲各國政府普遍對中國的貸款和基礎設施計畫表示歡迎，但西方批評人士卻指責中國讓貧窮國家背上了難以承受的債務包袱。
2020年，位於東非的尚比亞成為了新冠疫情爆發後首個債務違約的國家。根據官方數據，該國的債務總額為GDP的120％，2021年底外債高達170億美元，其中三分之一是欠中國的。迦納、肯亞和衣索比亞等國也都在債務的泥潭中苦苦掙扎。
此間，中國國內也面臨著一系列的問題：房地產市場持續疲軟，人民幣匯率不穩，全球對中國製成品的需求疲軟……中國決策者正努力重振經濟。
摩西說：「中國國內經濟（在非洲國家的債務問題上）扮演重要角色。」
作為向非洲提供大部分貸款的中國國家開發銀行和中國進出口銀行，已被重新部署以支持國內經濟增長，剩餘的大部分海外貸款則流向了離本土更近的市場。
然而，貸款數量的減少並不一定意味著中國在非洲的參與就此結束。
波士頓大學的研究學者們發現了一個發展趨勢，中國向非洲提供的超過5億美元的貸款在減少，但對社會和環境影響的關注在增加，這似乎反映了中國所宣稱的推動更高品質、更綠色的「一帶一路」倡議。
摩西說：「這是中非關係中一個重大的組成部分。我認為中國還是有興趣向非洲提供貸款，只不過以後看起來會有所不同。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：研究發現中國對非洲貸款驟降至近20年最低點
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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