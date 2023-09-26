我一直無法理解，為什麼很多人關注的焦點是「消防救災」，而不是「企業防災」？

文：林金宏的消防天地

屏東爆炸，讓我睡不著覺

今天上了八個小時的課，非常疲累，但還是睡不著，尤其看到一些屏東火災議題又被討論的沸沸揚揚時，更讓我如坐針氈，因為這些議題真的是造成屏東這次消防夥伴罹難的關鍵嗎？

例如，

消防裝備缺乏及老舊？

消防人力應該要補足？

消防預算應該要充裕？

初期指揮官應該要負責？

局長應該要有專業？

消防應該要組工會？

當我看到這些討論，心裡很感概，為什麼每次消防人罹難，被檢討最多的，永遠是消防機關。而上述的主張真的達成了，屏東這次爆炸就不會有消防人罹難嗎？

我接受上面的議題都有討論的空間，也有很多議題政府應該正視。但我更想問的是在這樣的火場，新的裝備就能避免消防人罹難嗎？什麼樣的新裝備，才能擋住這次爆炸的威力？給一套鋼鐵人的裝備嗎？

在這樣的火場給足夠的人力，這些殉職的夥伴就可全身而退嗎？還是會犧牲更多人命？

在這樣的火場，初期指揮官要如何指揮，才能避免同仁殉職？叫同仁不管裡面受困的民眾，不准進火場嗎？

消防局長是科班出身，就能避免爆炸發生或讓爆炸威力變小嗎？

消防組工會，就能避免這個殉職的悲劇嗎？難道明揚的員工都沒有加入工會嗎？

文不對題的討論，只會模糊焦點，反而會讓真正能從這個事件中，找到避免悲劇的策略石沈大海。

我常講一句話：火災應變就像治病，對症下藥才能活命。

同樣火災檢討也像治病，只有對症下藥才能活命。

屏東爆炸發生之後，很多媒體朋友問我，誰應該負最大責任？我的答案是明揚。

從火災發生至今，我一直很想知道幾個答案，17：30報案，但真實火災是幾點發生？這麼多員工受傷是發生在什麼時候？為什麼火災發生之後，會有這麼多員工受困火場？工廠發現火災之後，到底做了哪些應變？應變的過程有無瑕疵？但我找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題。

當很多人在檢討消防機關人力、裝備、預算、專業的同時，我更想知道明揚國際在安全工作上投入的人力、裝備、預算及消防專業情況為何？但我一樣找不到答案，因為沒有太多人關注這些重要議題。

我認為每一條人命都是平等的，當大家把如何保護消防人，當作唯一焦點來討論，那明揚哪些不幸罹難的員工，又該誰來保護？

我相信明揚如果預防做得好，不要發生火災，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生。

明揚發生火災，如果訓練做得好，初期應變得當，不要讓災情擴大，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇就不會發生。

不幸災情擴大，明揚一開始疏散做得好，沒有員工受困火場，消防人就可以問心無愧的行使退避權，就算後來發生爆炸，明揚的員工及屏東消防人罹難的悲劇也不會發生。

明揚沒有告知消防人員相關危險物品的資訊，讓消防人員踏入死亡陷阱，難道不是當下最應要求企業立即改善的重點嗎？

我一直無法理解，為什麼很多人關注的焦點是消防救災，而不是企業防災。

我認為這個悲劇的源頭都指向明揚的安全管理及教育訓練，這麼多明揚應該要檢討及關注的事項，為什麼不是討論的焦點，反而英勇救災的消防機關成為檢討對象。

我贊成消防機關要補充人力、要增加預算、要重視消防人的設備及權益，但我不贊成將消防人力不足，預算不足、裝備不足、消防沒有工會，當成這次屏東消防人員罹難的主因。

當行政院考慮讓消防人組工會的同時，是不是更應該立即要求企業老闆要重視安全，做好消防安全管理及教育訓練，並要揭露執行成果及狀況。

最後，我認為屏東這場爆炸，還有很多很多問題沒有釐清。在不瞭解病症前，就急著找特效藥，可不可能「藥到命除」，而不是藥到病除？

本文經林金宏的消防天地授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航