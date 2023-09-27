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TNL+ 2023/09/27,
中國

先有秦剛、後有李尚福，最近中共的高官們有點睡不著覺了

先有秦剛、後有李尚福，最近中共的高官們有點睡不著覺了
中國國防部長李尚福｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中共現在的體制越來越規範，有一套更換幹部的規則，由總書記下命令，按規則把他們拿下來，應該不難實現，不必讓他們神秘的失蹤。但習近平現在選擇讓這些他想拿下來的幹部如此神秘的失蹤，我們不禁要問，他的考量是什麼？

最近中共的高官們有點睡不著覺了。

今（2023）年6月，外交部長秦剛消失；9月初，國防部長李尚福消失。這期間，還有好幾位軍方將領紛紛消失。習近平的部長們和將軍們接二連三的失蹤，引起全世界極大的興趣。各種陰謀論和內部消息紛紛湧現出來。

很多專家們的猜測，往往誇大和渲染其神秘感。最通常的說法是，中共裡面有一股反習勢力，軍隊中高級將領對習近平不忠，甚至有路線分歧等等。這些往往是為了博流量而聳人聽聞。另外也有很多希望習近平垮台的人的一廂情願。

我認為，第一，這是習近平痛恨腐敗的表現。習近平在上臺前，他最憤怒的事情，就是中共裡面的腐敗。痛恨腐敗，是皇帝的心態。因為皇帝擁有天下，他不用腐敗，例如受賄。受賄的本質是，官員用公共權力收取賄賂者的錢，而把國家更多的利益賣出去。從國家角度講，這是賠本的買賣。

而皇帝認為天下都是他的，所以他沒有經濟動力去收小錢、出賣大利益。只有皇帝的大臣們才會貪污受賄。所以，在這個意義上講，習近平確實有理由痛恨他的官員的腐敗。

第二，我不覺得中共黨內有如此嚴重和界限分明的反習勢力。在思想上，中共幹部從上到下理念一致。現在能夠被提拔在重要崗位的幹部，都是根據中共組織原則，由總書記明示，一層一層提拔上來的。

如果說有和習近平競爭的，那也應該是到政治局常委一級才有意義。一個部長和習近平競爭對他有什麼好處？而政治局常委們，根本不可能有組織的形式和資源以及動力去和習近平競爭。他們看著習近平在前面衝鋒陷陣，承擔所有的國際批評，他們在後面好好享受，何樂而不為呢？

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