《不用收的好家設計》：小孩（不管幾歲）要有自己的房間才好
我們想讓你知道的是
對於收納，如果你也有很多「應該」，每個周末還是有收拾不完的東西，問題其實不在於你家做了多少櫃子！而是你不了解自己，你的設計師也不夠了解你，透過10個大眾對於收納最常有的盲點，王采元首先提出新的突破性思考，顛覆你對收納規劃的想像。
文：王采元
小孩（不管幾歲）要有自己的房間才好
這題思考的面向太廣，此篇討論的層面僅限當住家坪數有限時的斟酌，提供給在坪數壓力下掙扎的朋友們參考。
在意隱私、百歲教養派建議一人一房
我覺得這題要從家庭基調與幾個時間軸來綜合討論，若是強調個人主義、非常在意隱私、教養方式偏向百歲派、或小孩都已達靑春期且性別不同，的確是需要ㄧ人ㄧ個房間，那在購屋時就要找尋適當坪數的房子，千萬不要覺得設計師是魔術師，可以在20坪硬擠出寬敞三、四房作使用，還兼顧舒適的客餐廳空間，勢必要在空間大小、彈性使用上作出取捨。
孩子0-6歲，彈性臥舖更實用
若家庭氛圍是強調分享、親密的，平時全家人可以ㄧ同做事、寫作業、看書，希望孩子盡量不要躱在房間上網，那「房間」這個議題在孩子不同階段眞的有很多種不同程度的處理方式。
若不是百歲派教養法，孩子大概都會與大人同睡，而且也許到小學二三年級後才能慢慢接受睡自己的房間。長達也許5-10年的時間，若特意擠出ㄧ間小孩房，大多會淪為儲藏室，然後在小孩需要房間時，又要面臨ㄧ次東西太多不知從何丟起的痛苦。但以雙北市的房價，我始終不能認同這種「預留」的方式。好不容易買了房子，卻為了也許8-10年都用不到的小孩房，硬生生讓最需要親子相處階段的公共空間被壓縮，對空間跟家人來說都太委屈了。
彈性可開關的臥鋪平台，在小孩還小的時候是遊戲午休室，最好面對客餐廚全開放，讓主要照護者跟孩子都能輕鬆地看到彼此。孩子隨時看得到爸媽，有安全感，自然比較有機會自己探索自己玩，不會ㄧ直黏在主要照護者身上。而當有居住需求時，利用隱藏的橫拉門或折門控制隱私，即可成為ㄧ個獨立的房間。這種彈性的臥舖空間，因為與公共區域相連，可增加客餐廳的開闊感，搭配整合過的水平高度收納設計與合適比例的家具，可以有效讓空間感放大，而居家空間開闊，心情自然能放鬆。
我通常為家中有0-6歲孩子的家庭設計空間，ㄧ定會為這種臥舖空間準備成長性空間改造計畫，將日後若需隔成房間的位置預留好，讓空間也能跟著孩子ㄧ同成長，階段性的變化，整個家伴隨孩子成長／空間改造，準備好蛻變的心態，是很珍貴的印記。
若勇於挑戰「習慣」的人，也可以試著重新檢視「隱私」的層次，也許不是控制在ㄧ人ㄧ間房，而是退到睡覺的「臥鋪空間」：150-180cm＊200-240cm的大小。裡面還是可以有小平檯跟衣櫃，但主要做事回到公共區域，這也是一種可考慮的方式。
孩子7-22歲（同性別），可共享一房
國小到大學，孩子會越來越偏向同儕，也會需要自己的空間（心靈與實際都需要），此時「房間」的必要性跟小孩個性、家庭基調、家人相處模式以及0-6歲的成長模式高度相關。雖然很少見，但我還是遇過能接受兩姐妹（兄弟）睡上下舖直到成年的家庭。
孩子出社會工作，走向獨立
爸媽永遠都想為孩子留ㄧ間房，這心態在我自己當媽媽之後完全能懂。但若空間坪數眞的有限，若孩子實際回家過夜的頻率眞的不高，ㄧ個彈性可關的臥舖區是値得考慮的選擇。眞誠愛自己，離家工作的孩子也會比較安心。
從小到大我沒有自己的房間，跟大我九歲的姐姐ㄧ直睡上下舖到大二，大三到結婚前更是與家人一起睡通舖，「房間」對我來說ㄧ點都不重要，因為我覺得全家都是我的。在餐桌上寫功課做勞作、趁我爸外出時大冒險挑戰用他的書桌看書、去主臥翻滾跳躍（離開時ㄧ定要復原好才不會被發現），睡覺怕黑時永遠有姐姐陪。當我同學可憐我沒有自己的房間時，我反而可憐他們只有自己小小的一間……很多人認為要有自己的房間才能發展孩子的「個性」、「獨立」、「負責」，其實眞的跟實體空間沒有絕對關係，關鍵還是在父母對待彼此與對待子女的態度、身教與如何面對人生每個階段的考驗。
當家庭氛圍是信任、尊重、開放、溫暖的，是可以犯錯的，是為彼此留出空間的，「房間」絕對有許多不同程度的做法，値得全家好好討論。
書籍介紹
本文摘錄自《不會整理沒關係，揪出收納盲點！不用收的好家設計》，麥浩斯出版
作者：王采元
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收納跟個性也有關？！
你以為有了儲藏室就一勞永逸？
但偏偏家裡還是一樣亂，
如果你也有這樣的困擾，
讓王采元設計師告訴你從生活習慣打造適合自己的收納
東西用完＝順手歸位！
- 為什麼明明做了很多櫃子，但裝潢後沒多久還是一樣亂？
- 大家都說一定要有儲藏間，但還是常常找不到東西？
- 我的人生一定要學會斷捨離嗎？
- 主臥房就應該要有梳妝檯和更衣間？
對於收納，如果你也有很多「應該」，每個周末還是有收拾不完的東西，問題其實不在於你家做了多少櫃子！而是你不了解自己，你的設計師也不夠了解你，透過10個大眾對於收納最常有的盲點，王采元首先提出新的突破性思考，顛覆你對收納規劃的想像。
有別於一般收納書籍以空間為分類，ex.玄關、客廳、廚房等，王采元設計師從人的使用行為、個性切入，深入探討收納設計的要點、細節，再結合不同案例的平面圖、櫃體立面圖分析設計形式、動線設計，甚至是櫃體內部分層規劃的原因，是否有特殊尺寸或功能，對於有裝潢需求的業主來說可以提供審視自我收納需求之外，設計師也能從中學習到收納細部設計的關鍵。
依據業主的身高體態、慣用手
不同重量、大小、使用頻率的物件
搭配各種不同高度、寬度、深度的開架或門櫃
活用耐久方便取得的五金
考量容易拿取的方式、盡量做到一目了然
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。