《不用收的好家設計》：小孩（不管幾歲）要有自己的房間才好

文：王采元

小孩（不管幾歲）要有自己的房間才好

這題思考的面向太廣，此篇討論的層面僅限當住家坪數有限時的斟酌，提供給在坪數壓力下掙扎的朋友們參考。

在意隱私、百歲教養派建議一人一房

我覺得這題要從家庭基調與幾個時間軸來綜合討論，若是強調個人主義、非常在意隱私、教養方式偏向百歲派、或小孩都已達靑春期且性別不同，的確是需要ㄧ人ㄧ個房間，那在購屋時就要找尋適當坪數的房子，千萬不要覺得設計師是魔術師，可以在20坪硬擠出寬敞三、四房作使用，還兼顧舒適的客餐廳空間，勢必要在空間大小、彈性使用上作出取捨。

孩子0-6歲，彈性臥舖更實用

若家庭氛圍是強調分享、親密的，平時全家人可以ㄧ同做事、寫作業、看書，希望孩子盡量不要躱在房間上網，那「房間」這個議題在孩子不同階段眞的有很多種不同程度的處理方式。

若不是百歲派教養法，孩子大概都會與大人同睡，而且也許到小學二三年級後才能慢慢接受睡自己的房間。長達也許5-10年的時間，若特意擠出ㄧ間小孩房，大多會淪為儲藏室，然後在小孩需要房間時，又要面臨ㄧ次東西太多不知從何丟起的痛苦。但以雙北市的房價，我始終不能認同這種「預留」的方式。好不容易買了房子，卻為了也許8-10年都用不到的小孩房，硬生生讓最需要親子相處階段的公共空間被壓縮，對空間跟家人來說都太委屈了。

彈性可開關的臥鋪平台，在小孩還小的時候是遊戲午休室，最好面對客餐廚全開放，讓主要照護者跟孩子都能輕鬆地看到彼此。孩子隨時看得到爸媽，有安全感，自然比較有機會自己探索自己玩，不會ㄧ直黏在主要照護者身上。而當有居住需求時，利用隱藏的橫拉門或折門控制隱私，即可成為ㄧ個獨立的房間。這種彈性的臥舖空間，因為與公共區域相連，可增加客餐廳的開闊感，搭配整合過的水平高度收納設計與合適比例的家具，可以有效讓空間感放大，而居家空間開闊，心情自然能放鬆。

我通常為家中有0-6歲孩子的家庭設計空間，ㄧ定會為這種臥舖空間準備成長性空間改造計畫，將日後若需隔成房間的位置預留好，讓空間也能跟著孩子ㄧ同成長，階段性的變化，整個家伴隨孩子成長／空間改造，準備好蛻變的心態，是很珍貴的印記。

若勇於挑戰「習慣」的人，也可以試著重新檢視「隱私」的層次，也許不是控制在ㄧ人ㄧ間房，而是退到睡覺的「臥鋪空間」：150-180cm＊200-240cm的大小。裡面還是可以有小平檯跟衣櫃，但主要做事回到公共區域，這也是一種可考慮的方式。

孩子7-22歲（同性別），可共享一房

國小到大學，孩子會越來越偏向同儕，也會需要自己的空間（心靈與實際都需要），此時「房間」的必要性跟小孩個性、家庭基調、家人相處模式以及0-6歲的成長模式高度相關。雖然很少見，但我還是遇過能接受兩姐妹（兄弟）睡上下舖直到成年的家庭。

孩子出社會工作，走向獨立

爸媽永遠都想為孩子留ㄧ間房，這心態在我自己當媽媽之後完全能懂。但若空間坪數眞的有限，若孩子實際回家過夜的頻率眞的不高，ㄧ個彈性可關的臥舖區是値得考慮的選擇。眞誠愛自己，離家工作的孩子也會比較安心。

從小到大我沒有自己的房間，跟大我九歲的姐姐ㄧ直睡上下舖到大二，大三到結婚前更是與家人一起睡通舖，「房間」對我來說ㄧ點都不重要，因為我覺得全家都是我的。在餐桌上寫功課做勞作、趁我爸外出時大冒險挑戰用他的書桌看書、去主臥翻滾跳躍（離開時ㄧ定要復原好才不會被發現），睡覺怕黑時永遠有姐姐陪。當我同學可憐我沒有自己的房間時，我反而可憐他們只有自己小小的一間……很多人認為要有自己的房間才能發展孩子的「個性」、「獨立」、「負責」，其實眞的跟實體空間沒有絕對關係，關鍵還是在父母對待彼此與對待子女的態度、身教與如何面對人生每個階段的考驗。

當家庭氛圍是信任、尊重、開放、溫暖的，是可以犯錯的，是為彼此留出空間的，「房間」絕對有許多不同程度的做法，値得全家好好討論。

書籍介紹

本文摘錄自《不會整理沒關係，揪出收納盲點！不用收的好家設計》，麥浩斯出版

作者：王采元

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