2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」高雄場在 3 千人的熱情參與中圓滿落幕

延續兩周前台中場的好天氣與參與盛況，2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」昨（24）日來到熱情如火的高雄，極地超馬好手陳彥博率領了安麗南部地區的直銷商夥伴們近三千人同時騎上自行車，浩浩蕩蕩環繞夢時代百貨，騎乘距離全長達 16.5 公里，共同把健康與減碳雙贏付諸行動，單場活動減少碳排量近 1.5 噸，為地球永續再添一分心力。

2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」高雄場路線由夢時代百貨出發，參與民眾沿著浪漫愛河，途經中都濕地公園、光榮碼頭、城市光廊等高雄著名地標，呼朋引伴、攜家帶眷，讓人感受滿滿的熱血和活力。安麗在台灣深耕超過40 年，除了長期投入公益行動，對於健康生活以及運動的提倡更是不遺餘力；旗下全球營養保健領導品牌紐崔萊（Nutrilite），更是持續藉由科技及植物科學的力量，提供營養及健康方面的創新解決方案，並攜手全民打造健康新生活。