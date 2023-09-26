2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」高雄場在 3 千人的熱情參與中圓滿落幕
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安麗是一家總公司位於美國密西根州亞達城、以創業家為核心的健康保健公司，致力於協助全球超過 100 個市場的消費者邁向更健康、更美好的生活。根據《富比士》調查，安麗為美國私營家族企業前 50 名的企業之一，旗下最暢銷的品牌包括紐崔萊（Nutrilite™）、雅芝（Artistry™）及 XS™，並由安麗直銷商獨家銷售。根據美國權威雜誌《直銷新聞》（Direct Selling News），安麗也是 2022 全球百大直銷企業之首。 安麗台灣成立於 1982 年，至今已耕耘台灣市場逾 40 年，長年來與直銷商建立緊密的夥伴關係讓安麗事業規模持續成長茁壯，不但在台灣成為直銷公司領導品牌，也是全球安麗第六大市場。安麗台灣於 2012 年成立「安麗希望工場慈善基金會」，積極投入公益事業，目前於全台推動「愛陪伴課輔計畫」、「追夢計畫」、「愛培育潛能開發計畫」三大計畫，結合企業、直銷商以及社會大眾的力量，一起為台灣社會創造正向的動力。
延續兩周前台中場的好天氣與參與盛況，2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」昨（24）日來到熱情如火的高雄，極地超馬好手陳彥博率領了安麗南部地區的直銷商夥伴們近三千人同時騎上自行車，浩浩蕩蕩環繞夢時代百貨，騎乘距離全長達 16.5 公里，共同把健康與減碳雙贏付諸行動，單場活動減少碳排量近 1.5 噸，為地球永續再添一分心力。
2023「紐崔萊 i 健康-心騎日」高雄場路線由夢時代百貨出發，參與民眾沿著浪漫愛河，途經中都濕地公園、光榮碼頭、城市光廊等高雄著名地標，呼朋引伴、攜家帶眷，讓人感受滿滿的熱血和活力。安麗在台灣深耕超過40 年，除了長期投入公益行動，對於健康生活以及運動的提倡更是不遺餘力；旗下全球營養保健領導品牌紐崔萊（Nutrilite），更是持續藉由科技及植物科學的力量，提供營養及健康方面的創新解決方案，並攜手全民打造健康新生活。