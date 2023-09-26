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2023/09/26,
影劇

李安擔任2023金馬獎評審團主席，李安：「我們必須和作品交心」

李安擔任2023金馬獎評審團主席，李安：「我們必須和作品交心」
李安｜Photo Credit: 金馬執委會提供

我們想讓你知道的是

李安對此表示：做評審時，會用一種特殊的貫注來看電影。我想這並不是在刻意「評審」一部片子，而是如果不全神進入影片的魂魄，並思索判斷的話，會對不起創作者的投入。我們必須和作品「交心」。很期待和所有評審一起用心觀賞，充分討論。「金馬60」見！

距離第60屆金馬獎頒獎典禮倒數60天，金馬執委會特別選在今日（9/26）宣布本屆評審團主席將由享譽國際的李安導演擔任。

李安對此表示：做評審時，會用一種特殊的貫注來看電影。我想這並不是在刻意「評審」一部片子，而是如果不全神進入影片的魂魄，並思索判斷的話，會對不起創作者的投入。我們必須和作品「交心」。很期待和所有評審一起用心觀賞，充分討論。「金馬60」見！

李安與金馬獎的淵源深厚。首部劇情長片《推手》（1991）便獲得金馬獎評審團特別獎，之後又以《喜宴》（1993）獲得最佳導演、原著劇本，《色，戒》（2007）獲得最佳導演獎、年度台灣傑出電影工作者。他自2018年起連任四屆金馬執委會主席，任內創辦「電影大師課」，發揮影響力邀請全球影壇重量級影人前來授課，也是台灣首見大規模涵蓋各項電影專業的影視課程。

李安電影也曾多次獲得國際大獎。《臥虎藏龍》（2000）代表台灣獲得奧斯卡金像獎最佳外語片，他個人則以《斷背山》（2005）和《少年PI的奇幻漂流》（2012）兩度奪得奧斯卡最佳導演，也是第一位獲得該獎的亞洲導演。

他還以《喜宴》、《理性與感性》（1996）兩度獲得柏林影展金熊獎，《斷背山》、《色，戒》兩度獲得威尼斯影展金獅獎，2021年獲頒英國金像獎終身成就獎。他曾在第50屆金馬獎擔任評審團主席，當金馬獎迎來一甲子的耳順之年，能夠再次邀請李安導演擔任金馬獎評審團主席，別具意義。

第60屆金馬獎入圍名單將於10月3日公布，頒獎典禮於11月25日在台北國父紀念館舉行。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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