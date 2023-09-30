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2023/09/30,
音樂

日本國民天團YOASOBI要來了！唱紅《我推的孩子》主題曲，他們到底有何魅力？

日本國民天團YOASOBI要來了！唱紅《我推的孩子》主題曲，他們到底有何魅力？
Photo Credit: YOASOBI

我們想讓你知道的是

你可能是透過《我推的孩子》或《機動戰士鋼彈 水星的魔女》主題曲，而認識這個在短時間內瞬間爆紅的日本雙人組合，不過，光是公布演出時間就能引起騷動的YOASOBI到底是誰？他們到底有何魅力，又為何在出道短短四年間就獲得如此人氣？以下就讓我們一起來，重新認識這個最火紅的日本國民天團：

文字整理：林君玶

最近簡單生活節Simple Life的主辦人之一，在社群平台上發了一張「YSL」的圖片，原先發文內容是寫著「這不是聖羅蘭，是Yes! Simple Life」，不過隔天再次發出同一張圖片的時候，卻已變成了「YOASOBI! Simple Life」。而與此同時，YOASOBI的X帳號也同步發出，即將在台灣進行的兩場演出——12月3日簡單生活節，以及1/21的亞洲巡迴專場。

你可能是透過《我推的孩子》或《機動戰士鋼彈 水星的魔女》主題曲，而認識這個在短時間內瞬間爆紅的日本雙人組合，不過，光是公布演出時間就能引起騷動的YOASOBI到底是誰？他們到底有何魅力，又為何在出道短短四年間就獲得如此人氣？以下，就讓我們一起來重新認識，這個最火紅的日本國民天團。

將小說轉化為音樂

一直以來用VOCALOID合成軟體創作音樂的製作人Ayase，在平成年的最後之日上傳了一首名為〈ラストリゾート〉的歌曲，這首歌被一個小說平台monogatary.com的工作人員聽見，當時，這個平台正想成立一個「將小說化為音樂」的組合，於是找上Ayase討論。

Ikura當時是一個在Instagram上傳自己街頭演出影片的大學生，她清澈的聲線讓Ayase著迷不已，因此邀請她加入這個團隊。於是2019年，YOASOBI結成，不過比起一個樂團，他們更像是一起執行這個名為「YOASOBI」企劃的夥伴。

未命名
Photo Credit：YOASOBI

負責音樂製作的Ayase曾在訪問中提到，他是聽Aiko、Kobukuro和EXILE等 J-Pop的音樂長大的，也受到了很大的影響，因此他非常喜歡日本人所熟悉的旋律，不過同時也追求著海外的尖端音樂，也受到K-Pop的影響。另外，由於是用VOCALOID創作，有時會不小心作出「人類難以演唱」、令人喘不過氣的歌曲，不過令Ayase驚訝的是，主唱Ikura都還是能駕馭的很好。

他們於2019年12月推出的首支單曲〈夜に駆ける〉，是以星野舞夜小説《タナトスの誘惑》為原作所發表，在TikTok等社交媒體上引起廣泛關注，並於2020年1月在日本Spotify的「病毒前50」榜單中奪得冠軍地位。而由東京藝術大學設計系的「藍にいな」根據小說內容製作的MV，在釋出幾個月時間就已達到2500萬次觀看，而目前這首歌的總播放數已經來到10億次，最近在官方X帳號也舉辦了名為「#夜駆十億」的紀念活動。

2021年7月2日，〈夜に駆ける〉推出英語歌詞的版本，由同樣有音樂背景的Konnie Aoki翻譯，這個版本並非我們以往認知的「翻唱」，而是以巧妙的翻譯技巧，不只是聽了幾萬遍原曲、讀遍原著小說，更努力了保留了音樂的魅力，讓英語詞聽起來和原版聽起來沒有違和感，許多人表示空耳根本分辨不出來，引起討論，於是又讓這首歌的熱度持續延燒。

首次THE FIRST TAKE前的一場大哭

2020年，因為疫情的影響，全世界都足不出戶，只能在家上網看電視的生活，或許也成了讓YOASOBI的被更多人看見的契機。由索尼音樂企劃的YouTube頻道THE FIRST TAKE，也在此時推出了「The Home Take」的企劃，讓音樂人在家中錄下唱歌的影片。而YOASOBI也在此時也翻出最初版的編曲，以最居家的方式呈現給聽眾，而此一影片也獲得極大迴響，在頻道上一直維持著觀看數第二名。（延伸閱讀：日本新一代人氣音樂指標，THE FIRST TAKE到底在紅什麼？

Ikura在某個採訪中表示，首次登上標榜「只有一次機會」的THE FIRST TAKE，前一晚她感受到巨大的壓力，卻又無法克服緊張的感覺，因此她決定想辦法大哭一場，先將所有情緒都釋放，或許才能在演出時發揮的更好。其後，YOASOBI又陸續登上了THE FIRST TAKE三次，每一次都引起廣大討論。

同一年的年底，YOASOBI以初出道黑馬之姿，登上了NHK紅白歌合戰，那場演出是在擁有巨大書牆的角川武藏野博物館裡直播，精彩的表演設計讓許多歌迷至今仍津津樂道，而武藏野博物館也一夕成為熱門景點。

出道才一年就身負如此重要的演出，Ayase在採訪中也坦言，演出結束在回更衣室的路上，或許是因為累積的壓力瞬間釋放，於是他大哭了一場。「現在回想起來，我都懷疑表演時，自己是否緊張到一度失去意識。」

與直木賞作家的合作企劃

身為「將小說轉化為音樂」的組合，在獲得知名度之後，YOASOBI在2022年與4位直木賞作家合作的企劃「はじめて」正式啟動，將知名小說家的作品化為音樂。

因此，島本理生的小說〈私だけの所有者〉成為〈ミスター〉、辻村深月的小說〈ユーレイ〉成為〈海のまにまに〉、宮部美幸的小說〈色違いのトランプ〉成為〈セブンティーン〉、森絵都的小說〈ヒカリノタネ〉成為〈好きだ〉。而此4部小說也集結成名為《第一次的…》的小說集，出版當月在日本就賣到三刷。

未命名
Photo Credit：YOASOBI

此外，他們也與移動式書店「BOOK TRUCK」合作了「旅する本屋さん YOASOBI号」的企劃，不只是販售原著小說作者的相關作品，還有Ayase和ikura的選書與周邊商品等。從網路小說到音樂，再從音樂回到紙本書，YOASOBI在文字與創作的載體上不斷轉換，展現得淋漓盡致，他們發行的實體EP，也以《THE BOOK》為名。


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