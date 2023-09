日本國民天團YOASOBI要來了！唱紅《我推的孩子》主題曲，他們到底有何魅力？

🆕YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024





12/1 Hong Kong - Clockenflap

12/3 Taiwan - Simple Life





12/16 Seoul - KOREA UNIV. TIGER DOME @LIVET_KR

1/11 Singapore - TBA

1/14 Kuala Lumpur - TBA

1/21 Taipei - TBA



We're very excited for our first overseas tour! Stay tuned! pic.twitter.com/i7v75EQHuw