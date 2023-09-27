《馬斯克傳》：人工智慧將是史上規模最大的風暴，沒有任何人比馬斯克更受風暴吸引了
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馬斯克擔心這些聊天機器人和人工智慧系統，有可能被灌輸特定的政治思想，甚至可能感染他所謂的「覺醒心智病毒」，尤其是它們被微軟和Google所掌控。他也擔憂，可自我學習的人工智慧系統有可能對人類產生敵意。
文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）
偉大的競賽
任何科技革命一開始多半是靜悄悄的。沒有人在1760年的某天早上醒來，大叫說：「我的老天，工業革命要開始了！」即使是數位革命，一開始也只是默默地緩步進行，只有愛好者會自行組裝個人電腦，然後拿到科技迷聚集的場合像是「自製電腦俱樂部」展示，直到多年後，普羅大眾才發現整個世界已經徹底改頭換面。
然而，人工智慧革命卻完全不同。在2023年春天，先是關注科技的人士，接著是一般大眾，短短幾週內，就有數百萬人注意到一場重要的轉變正在迅速發生，並將改變我們的工作、學習、創意及日常事務的本質。
過去十年來，馬斯克一直擔心未來有一天人工智慧會失控，例如擁有心智，進而威脅人類的生存。但是Google共同創辦人佩吉卻絲毫不在意他的擔憂，反而說他是「物種歧視者」，偏袒人類勝過其他智慧形式。兩人的友誼也因此破裂。
馬斯克一直想阻止佩吉和Google收購DeepMind，這是人工智慧先驅哈薩比斯所創辦的公司。但終究還是沒能阻止。馬斯克因而在2015年和奧特曼共同成立非營利實驗室OpenAI。
可是人類比機器更難處理，最後馬斯克和奧特曼分道揚鑣，退出OpenAI董事會，並將實驗室裡知名工程師卡帕斯，挖角到特斯拉，帶領自動輔助駕駛團隊。奧特曼後來在OpenAI成立了營利事業單位，並從微軟取得130億美元的資金，還成功說服了卡帕斯回鍋。
OpenAI開發的其中一項產品，正是名為ChatGPT的機器人程式。他們利用大量網路資料，訓練機器人程式回答用戶提出的問題。2022年6月，奧特曼和他的團隊向蓋茲展示ChatGPT的初期版本，蓋茲當場表示，除非ChatGPT能夠通過大學生物學先修課程考試之類的測試，否則他一概沒興趣。「我心想，他們大概過兩、三年後才會再來找我，」蓋茲說，沒想到三個月後，他們又來了。
奧特曼、微軟執行長納德拉和其他人一起到蓋茲家吃晚飯，向他展示了一個新版本稱為ChatGPT−4。蓋茲不斷提出各種生物學問題轟炸它。「這真的太神奇了，」蓋茲驚嘆道。然後，他問ChatGPT，如果有個父親的孩子生病了，它會對他說什麼？「它給了我一個體貼的絕佳答案，可能比這房間裡任何一個人能給出的答案都更好。」
今（2023）年3月，OpenAI 向大眾推出ChatGPT−4。接著Google推出Bard機器人程式， 與ChatGPT抗衡。至此形成了兩大陣營的競爭，一邊是OpenAI與微軟，另一邊是DeepMind與Google。雙方都推出能夠與人類自然對話的產品，可一再執行以文字為主的智能任務。
馬斯克擔心這些聊天機器人和人工智慧系統，有可能被灌輸特定的政治思想，甚至可能感染他所謂的「覺醒心智病毒」，尤其是它們被微軟和Google所掌控。他也擔憂，可自我學習的人工智慧系統有可能對人類產生敵意。更立即的影響是，他擔心有人訓練聊天機器人洗版推特（編按：此社群平台現已更名為X），讓推特充滿大量不實的資訊、偏見的報導及金融詐欺等內容。當然，真實的人類早已在做這些事。但一旦有人布署數千個機器人程式當作武器發動攻擊，所引發的問題可能遠比以往嚴重百倍、千倍。
他心裡激起了想要拯救世界的衝動。他認為，OpenAI和Google之間的競爭，應該要有第三位戰士加入。這位戰士關注的是人工智慧安全、維護人類生存。他覺得憤慨的是，自己出資成立了OpenAI，卻因與另一人鬧翻而退出。人工智慧風暴正在形成，它將是史上規模最大的風暴。沒有任何人比馬斯克更受風暴吸引了。
2023年2月，他邀請，或者更精確的說是「命令」奧特曼，帶著OpenAI的創業相關文件，到推特總部與他見面。馬斯克質問他怎麼可以將其他人捐款成立的非營利組織，改為可賺進數百萬收入的營利事業，這在法律上站得住腳嗎？奧特曼試圖證明這是合法的，並堅稱自己不是股東，也沒有從中獲利。他願意提供馬斯克新公司股份，但馬斯克拒絕了。
相反的，馬斯克開始針對奧特曼和OpenAI發動一連串攻擊。他說：「OpenAI成立之初，是一家開源的非營利公司（所以我才把公司取名為「Open」AI），目的是為了制衡Google，但現在它卻變成被微軟實質掌控、追求最大獲利的『閉源公司』。我不明白，自己捐款一億美元成立的非營利組織，怎麼會變成市值300億美元的營利公司？」他宣稱，「人工智慧是人類創造的最強大工具」，接著痛惜地說，但它「現在正被一家無情的獨占公司所掌控」。
奧特曼覺得很難過。他的個性敏感，不喜歡衝突，和馬斯克很不一樣。他並沒有利用OpenAI賺錢，不過，他的確覺得馬斯克的批評是出於真心的擔憂。他對記者舒維瑟說：「他是個混蛋，我不欣賞他的做事風格。但我認為，他是真的在意。對於人類未來的前景，他確實感到非常擔憂。」
馬斯克的資料串流
推動人工智慧發展的關鍵要素是資料。新的聊天機器人透過大量資料進行訓練，例如數十億的網頁和文件。Google和微軟可以利用自家的搜尋引擎、雲端服務和電子郵件服務，取得龐大資料訓練這些系統。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。