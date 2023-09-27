《馬斯克傳》：人工智慧將是史上規模最大的風暴，沒有任何人比馬斯克更受風暴吸引了

文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

偉大的競賽

任何科技革命一開始多半是靜悄悄的。沒有人在1760年的某天早上醒來，大叫說：「我的老天，工業革命要開始了！」即使是數位革命，一開始也只是默默地緩步進行，只有愛好者會自行組裝個人電腦，然後拿到科技迷聚集的場合像是「自製電腦俱樂部」展示，直到多年後，普羅大眾才發現整個世界已經徹底改頭換面。

然而，人工智慧革命卻完全不同。在2023年春天，先是關注科技的人士，接著是一般大眾，短短幾週內，就有數百萬人注意到一場重要的轉變正在迅速發生，並將改變我們的工作、學習、創意及日常事務的本質。

過去十年來，馬斯克一直擔心未來有一天人工智慧會失控，例如擁有心智，進而威脅人類的生存。但是Google共同創辦人佩吉卻絲毫不在意他的擔憂，反而說他是「物種歧視者」，偏袒人類勝過其他智慧形式。兩人的友誼也因此破裂。

馬斯克一直想阻止佩吉和Google收購DeepMind，這是人工智慧先驅哈薩比斯所創辦的公司。但終究還是沒能阻止。馬斯克因而在2015年和奧特曼共同成立非營利實驗室OpenAI。

可是人類比機器更難處理，最後馬斯克和奧特曼分道揚鑣，退出OpenAI董事會，並將實驗室裡知名工程師卡帕斯，挖角到特斯拉，帶領自動輔助駕駛團隊。奧特曼後來在OpenAI成立了營利事業單位，並從微軟取得130億美元的資金，還成功說服了卡帕斯回鍋。

OpenAI開發的其中一項產品，正是名為ChatGPT的機器人程式。他們利用大量網路資料，訓練機器人程式回答用戶提出的問題。2022年6月，奧特曼和他的團隊向蓋茲展示ChatGPT的初期版本，蓋茲當場表示，除非ChatGPT能夠通過大學生物學先修課程考試之類的測試，否則他一概沒興趣。「我心想，他們大概過兩、三年後才會再來找我，」蓋茲說，沒想到三個月後，他們又來了。

奧特曼、微軟執行長納德拉和其他人一起到蓋茲家吃晚飯，向他展示了一個新版本稱為ChatGPT−4。蓋茲不斷提出各種生物學問題轟炸它。「這真的太神奇了，」蓋茲驚嘆道。然後，他問ChatGPT，如果有個父親的孩子生病了，它會對他說什麼？「它給了我一個體貼的絕佳答案，可能比這房間裡任何一個人能給出的答案都更好。」

今（2023）年3月，OpenAI 向大眾推出ChatGPT−4。接著Google推出Bard機器人程式， 與ChatGPT抗衡。至此形成了兩大陣營的競爭，一邊是OpenAI與微軟，另一邊是DeepMind與Google。雙方都推出能夠與人類自然對話的產品，可一再執行以文字為主的智能任務。

馬斯克擔心這些聊天機器人和人工智慧系統，有可能被灌輸特定的政治思想，甚至可能感染他所謂的「覺醒心智病毒」，尤其是它們被微軟和Google所掌控。他也擔憂，可自我學習的人工智慧系統有可能對人類產生敵意。更立即的影響是，他擔心有人訓練聊天機器人洗版推特（編按：此社群平台現已更名為X），讓推特充滿大量不實的資訊、偏見的報導及金融詐欺等內容。當然，真實的人類早已在做這些事。但一旦有人布署數千個機器人程式當作武器發動攻擊，所引發的問題可能遠比以往嚴重百倍、千倍。

他心裡激起了想要拯救世界的衝動。他認為，OpenAI和Google之間的競爭，應該要有第三位戰士加入。這位戰士關注的是人工智慧安全、維護人類生存。他覺得憤慨的是，自己出資成立了OpenAI，卻因與另一人鬧翻而退出。人工智慧風暴正在形成，它將是史上規模最大的風暴。沒有任何人比馬斯克更受風暴吸引了。

2023年2月，他邀請，或者更精確的說是「命令」奧特曼，帶著OpenAI的創業相關文件，到推特總部與他見面。馬斯克質問他怎麼可以將其他人捐款成立的非營利組織，改為可賺進數百萬收入的營利事業，這在法律上站得住腳嗎？奧特曼試圖證明這是合法的，並堅稱自己不是股東，也沒有從中獲利。他願意提供馬斯克新公司股份，但馬斯克拒絕了。

相反的，馬斯克開始針對奧特曼和OpenAI發動一連串攻擊。他說：「OpenAI成立之初，是一家開源的非營利公司（所以我才把公司取名為「Open」AI），目的是為了制衡Google，但現在它卻變成被微軟實質掌控、追求最大獲利的『閉源公司』。我不明白，自己捐款一億美元成立的非營利組織，怎麼會變成市值300億美元的營利公司？」他宣稱，「人工智慧是人類創造的最強大工具」，接著痛惜地說，但它「現在正被一家無情的獨占公司所掌控」。

奧特曼覺得很難過。他的個性敏感，不喜歡衝突，和馬斯克很不一樣。他並沒有利用OpenAI賺錢，不過，他的確覺得馬斯克的批評是出於真心的擔憂。他對記者舒維瑟說：「他是個混蛋，我不欣賞他的做事風格。但我認為，他是真的在意。對於人類未來的前景，他確實感到非常擔憂。」

馬斯克的資料串流

推動人工智慧發展的關鍵要素是資料。新的聊天機器人透過大量資料進行訓練，例如數十億的網頁和文件。Google和微軟可以利用自家的搜尋引擎、雲端服務和電子郵件服務，取得龐大資料訓練這些系統。