《蒼蠅效應》：最不可思議之處在於——安慰劑什麼也沒做，卻還是產生了效果
我們想讓你知道的是
紐約市有三千兩百五十顆行人按鈕，其中的兩千五百顆完全沒用，應該說在性能上沒用，不過它們的效用可大了：它們讓人覺得自己在等待號誌時發揮了某種影響，這可能使人們比較不會魯莽地闖紅燈撞上計程車，而這正是這類蒼蠅效應最不可思議之處──安慰劑什麼也沒做，卻還是產生了效果。
文：伊娃．凡登布魯克、提姆．登海爾
蒼蠅什麼也沒做，卻還是產生了效果
亞馬遜會賣很多奇怪的東西，不過我們最喜歡一個叫Zeebo的產品。廣告標語：「立即見效的開放標籤安慰劑。」這些真正的非處方箋安慰劑可幫助「症狀緩解、集中精神、清晰思考、補充能量、內心平靜」。如果你懷疑它們到底有沒有用，可以去看看顧客「Oshe」給了四顆星的滿意評價，以及這一段好評：
「很棒的安慰劑藥片［……］發揮了該有的效果。」
安慰劑是一種特殊類型的自我欺騙蒼蠅。你大概聽過醫界主要會在試驗中使用它們，藉由跟假藥對照來確認真藥的效果，或許你也知道安慰劑偶爾會產生有益的效果。
由於身體很希望得到預期效果，所以患者確實能感受到更少的痛苦或更多的精力。安慰劑效應已經出現一段時間了。一八○七年，湯瑪斯．傑佛遜（Thomas Jefferson）描述他一位醫生朋友用有顏色的水獲得了極大成效；第二次世界大戰期間，醫官會在真藥用完時發給安慰劑，有時竟然帶來了意想不到的良好效果。
當然，斷掉的腿不可能會因為一顆假藥就突然長回來，不過這對疼痛、壓力或嗜睡的確可能產生正面影響，在這類情況中，有幾種方式可以提升安慰劑的效應：加大尺寸或拉高價格，你就會發現人們覺得效用更好，如果要更進一步增強感受，你可以要他們拿安慰劑小心搓揉皮膚，透過注射或甚至藉由假手術施用——切開再縫合，這樣就行了。
白色安慰劑對頭痛的療效比較好，紅色的則能給你更多精力，而藥品說明上列出的副作用越多，大家就會認為這種安慰劑越有效。遺憾的是他們也可能經歷反安慰劑效應（nocebo effect），這種效應是指在服用安慰劑後產生了真藥的副作用。不僅如此：就算人們知道自己吞下的是安慰劑，他們的感受也比什麼都沒吃的人更為正面。真是太後設了：你的大腦期望得到安慰劑效應，結果還真的產生出那種感受。
話雖如此，我們並不是希望你去亞馬遜訂一盒安慰劑，但事實上，你很有可能經常在生活中體驗到安慰劑效應卻不自知。
想像一下這種場景：辦公室裡有兩位同事，其中一位覺得有點冷，於是把自動調溫器的溫度調高一點；另一位開始流汗，認為太熱了，他們接連按鈕或轉動旋鈕，還稍微吵了起來。最後，他們弄出了兩個人都能接受的設定：理想的工作溫度，他們還在自動調溫器上貼了張便利貼，寫上「別碰！」的提醒。
你是否認識這種同事，或者你其實也是其中一位呢？那麼我們建議千萬別拆掉牆上的自動調溫器……其實它的後方很可能什麼都沒有，你被一顆安慰劑按鈕「騙」了！這種東西可能比你以為的更多，在美國，有記者詢問空調技師是否曾經裝設過安慰劑按鈕：在七十一個人之中有五十人回答「是」。（註1）
還有你相信電梯裡的「關門」鈕真的能夠關門嗎？說不定門本來就會關上？至於過馬路呢？舉例來說，紐約市有三千兩百五十顆行人按鈕，其中的兩千五百顆完全沒用，應該說在性能上沒用，不過它們的效用可大了：它們讓人覺得自己在等待號誌時發揮了某種影響，這可能使人們比較不會魯莽地闖紅燈撞上計程車，而這正是這類蒼蠅效應最不可思議之處——安慰劑什麼也沒做，卻還是產生了效果。（註2）
你知道它有效
嚴格來說它們不是安慰劑，但肯定關係密切：沒有效果的蒼蠅，卻會讓你覺得它們有效。廣告界傳奇人物傑瑞．德拉．費米納（Jerry Della Femina）回憶起一項徹底失敗的產品：一種不會刺激臉部的抗菌洗面乳。結果證明，使用者其實很喜歡酒精刺痛皮膚的感覺，他們想要感受到它正在發揮作用。
現今的產品開發者都已經牢記了這一點，他們會讓牙膏在你嘴裡產生不必要的刺痛感，業者也會故意讓止咳藥的味道噁心一點，這樣你才會覺得自己真的在吃藥。
可口可樂Light是行銷圈裡一個相當有名的例子，它在女性族群裡仍然深受歡迎，口味比起較為男性化的Zero更清淡。顯然消費者固定樣本的研究結果顯示女性喜歡從口味中確認自己沒攝取過多糖分，這表示他們做對了。
而科技界仍然不太關心這種效應，所以微軟才會移除Word網頁版的「儲存」鈕，因為檔案都是自動儲存的，但他們完全忽略了那顆按鈕在情感層面上的功用：當你完成一件事的安心與滿足感。
註釋
- 我們是從《紐約時報》看到這個例子，不過他們的資料來源有趣多了（The Air Conditioning, Heating and Refrigeration News, 2003）。
- 大多數人都會受到安慰劑影響，但影響的程度不一。造成這種差異的原因目前仍不清楚。
書籍介紹
本文摘錄自《蒼蠅效應：如何用最簡單的方法，操控最複雜的人心？揭開潛意識引導的底層邏輯》，平安文化出版
作者：伊娃．凡登布魯克、提姆．登海爾
譯者：彭臨桂
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小便斗裡貼蒼蠅圖片，就能使男性瞄得更準，省下50％的清潔費？
只要將商品擺放到貨架上與視線水平的位置，就能直接提升銷量？
明明拿好要買的東西，卻在結帳時順手多買一條巧克力或口香糖？
走進賭場，每一處細節設計，都暗示著下一個中大獎的人就是你？
網路上你接收到的訊息，都有可能是他人刻意要讓你看到的資訊？
你可能沒有察覺，但「蒼蠅效應」無所不在。從商品陳列巧思、路上的標語、網路購物結帳前的「加購優惠」……這些訊息都時刻影響我們的判斷、改變我們的行為，讓我們心甘情願被操控卻渾然不覺。
過往人們總是認為，想改變某人的行為，就必須以理服人、動之以情，甚至威逼利誘。但事實上，我們的行為並非絕對理性，更多時候是仰賴大腦下意識的決策，深受情緒、環境、文化、人際等外在因素影響。真正能有效改變人類行為的，往往不是文情並茂的文案，而是看似微不足道的「推力」。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。