《告別隱形傷痕》：「一定要……才行」是最不切實際的要求與期待

文：孫廷沇

導致離婚的早餐爭論

有一對相處時間愈久、關係愈矛盾的夫妻。先生對妻子只有一個要求，那就是準備早餐，而妻子說午餐、晚餐都沒問題，可是她早上就是爬不起來，所以無法準備早餐。不得不說，他們真的是一對因為吃飯問題而離婚的夫妻。

從先生的立場來看，煮一頓飯又不難，為什麼妻子堅持不肯呢？這不禁讓他覺得遭受背叛；從妻子的立場來看，少吃一頓飯並不是什麼大不了的事，怎麼會比夫妻關係更重要呢？這點激起了她的憤怒；從第三者的立場來看，這或許是床頭吵床尾和的常見小糾紛，偏偏雙方各執己見，不願在彼此相異的需求上讓步，難以解決問題。

先生的想法是「好老婆應該懂得為伴侶犧牲」、「夫妻的分工應該是男生賺錢、女生持家」，妻子的想法是「好老公不該要求老婆犧牲、順從」、「夫妻之間是對等關係，個人自由必須永遠放在第一順位」。雙方想法不一致，相處時當然老是有摩擦。

先生：「妳本來就該準備早餐啊。」 妻子：「除了早餐，你其他的要求我都有做到啊。我問你，早餐到底有多重要？」 先生：「我覺得很重要啊！ 我都沒有休息，一直拚命工作賺錢耶。妳在家隨時可以休息，做個早餐也是理所當然的吧。」 妻子：「理所當然？ 你以為我在家很閒嗎？ 我很累，沒辦法爬起來做早餐。」 先生：「我結婚就是為了早餐。早餐對我來說就是這麼重要。」 妻子：「這樣的話，我們還是離婚吧。我可以答應離婚，就是不答應做早餐。」

先生感到相當挫折，對妻子流露出極大的失望與憤怒。兩人都不願意讓步。

帶給自己與他人傷害的事件中，最要不得的正是「一定要……才行」的絕對完美主義命令方式──這種缺乏柔性的表達方式容易在人際關係中造成矛盾，導致雙方互相傷害。

遇到這種情況時，最好觀察一下自己究竟是如何看待既有的情況或事件，才會因此感到不悅。

先生

事件：妻子強烈拒絕準備早餐。

想法：好伴侶應懂得犧牲與體諒。

情緒：失望、憤怒／八十分（零～一百分）

﹝妻子﹞

事件：先生強烈要求準備早餐。

想法：夫妻理當是對等關係，不能強迫對方做任何事。

情緒：煩躁、憤怒／八十分（零～一百分）

「一定要這樣做才行」的絕對理論

理情行為治療法（Rational Emotive Behavior Therapy）創始者亞伯．艾里斯（Albert Ellis）指出，造成人類心理適應不良與障礙的要素是「對自己、他人、世界存有不容置疑的非理性思維」。

1. 賦予自己過度的期待與要求。像是「我的工作表現一定要很出色才行」、「我一定要時時獲得別人的肯定與稱讚才行」。誰都有可能失誤或失敗，但有些人不容許自己犯錯。如果無法滿足自己的要求，就會對自己感到失望、難過，進而演變成自我批判和自我厭惡。

2. 對他人提出過度的期待與要求。像是「如果你喜歡我，一定要理解我才行」、「如果是真朋友，你一定要隨時和我站在同一陣線才行」。假如他人做不到，不僅會出現失望、挫折、被背叛等情緒創傷，還會對他人產生憤怒與敵意等攻擊情緒。

3. 對自己生活的社會帶有不切實際的過度期待。像是「我們生活的世界一定要公平、公正才行」、「這世界一定要按照我的想法發展、回報我的所有努力」。當信念遭受破壞時，便會對世界感到憤怒、懼怕、沮喪與無助，覺得相當痛苦。

「一定要……才行」是不切實際的要求與期待。

人生在世，不可能總是如願以償，而這點倒是成了人們再度產生負面情緒與行動的原因。最終，適應不良的人與他人關係決裂，在彼此之間留下深刻的傷疤。

書籍介紹

本文摘錄自《告別隱形傷痕：抹去創傷印記，卸下背負許久的情緒枷鎖，開啟修復人生的和解之旅》，方言文化出版

作者：孫廷沇

譯者：Loui

你可曾有過不知從何開始說起的故事？如果故事的本質是傷痕，對你來說，它們是熱鐵烙膚、還是過往雲煙？

有的時候，我們得試著傾聽內心的聲音、擁抱曾經在事發當下感到無助的那個自己，才有機會與躲藏在記憶裡的傷痛告別。

★ 自塵埃處綻放：致造成傷害與受傷的我們

對你來說，創傷究竟是什麼？

聽到「創傷」一詞，很多人都會想到令人震驚、帶來心理傷害的事件。然而，威脅生活的創傷通常始於「互動時的一小段話或一個眼神」，而不僅僅是我們認知中的表面傷害。

無論是原生家庭帶來的陳年舊傷、日常生活中三不五時會受到的言語傷害與騷擾，還是生離死別帶來的悲痛，你可曾給過自己時間療癒傷口？你可曾想過自己是否已經走出傷痛？

很多人都說「悲傷總要有個期限」、「那些事情已經過去很久了，你也該放下了」，然而，那些人終究不是你，只有身為當事人的「你」才有資格說傷痛已經過去。

★ 唯有正視傷痛，才能爬出創傷鑿出的巨洞

若想讓壓抑已久的創傷癒合，你得先揭露傷疤、承認它們的存在——創傷需要的是傾訴、發洩，而不是遮遮掩掩。

假如放任這些創傷不管、不去治療它們，它們就會默默在心裡築巢，使你成為帶有攻擊性、高度敏感的人。

雖然不能改變傷痕累累的過去，但是我們可以培養克服傷痛的力量，讓自己逐漸獲得自信、戰勝創傷——如果你能接受這種必然，它將成為你邁向未來的原動力。

Photo Credit: 方言文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航