擔心遭「種族清洗」，數千民亞美尼亞裔逃離納卡地區
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納卡地區停火後，數千名亞美尼亞裔因不信任亞塞拜然政府，擔心遭遇種族清洗紛紛逃至亞美尼亞。不過，大批人員流動也造成交通嚴重堵塞，無法輸送傷患、醫療用品與救援物資。另一方面，土耳其總統25日訪問亞塞拜然飛地納奇赤凡，該地區很有可能是亞塞拜然的下個戰略目標。
亞塞拜然上週結束了對納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）（簡稱納卡地區）的軍事行動後，數千名亞美尼亞裔因不信任亞塞拜然政府，擔心遭遇種族清洗紛紛逃至亞美尼亞。亞塞拜然政府表示，人民有自由遷徙的權利，並強調會保障納卡地區人民的權益。亞美尼亞也表示，已經做好準備接納逃離納卡地區的人民。
亞美尼亞裔逃離納卡區，拒當亞塞拜然公民
亞塞拜然上週二（19日）以「反恐」為名對納卡地區發動軍事行動，迫使亞美尼亞分離主義者投降，雙方隨即展開停火協議談判，亞塞拜然成功取得納卡地區控制權。
《ABC》報導，自24日亞塞拜然政府允許部分人員出境後，已有許多民用車輛駛至過境點。在俄羅斯維和人員護送下，第一批平民已離開納卡地區。亞美尼亞當局表示，他們已做好準備迎接數萬名逃離納卡地區的人民。
未獲國際普遍承認、控制部分納卡地區的阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）總統沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）表示，大多數亞美尼亞裔不願在亞塞拜然的掌權之下生活，他們將前往亞美尼亞。
根據亞美尼亞政府統計，截至25日晚間，已有6650人穿過邊境進入亞美尼亞。
納卡地區當局25日表示，由於高速公路超載和交通嚴重擁堵，無法輸送傷患、醫療用品與救援物資。當局敦促人民暫時留在家中，並向民眾保證之後能在適當的時機離開。
目前，跨境人員流動沒有減少的跡象，亞塞拜然總統外交顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）向《Politico》表示，他感到相當「遺憾」，因為人民不信任亞塞拜然政府能夠保障其自身安全和權利。他還強調，亞美尼亞裔離開納卡地區是「人口的自由流動，人民有選擇權。」
亞塞拜然和納卡地區當局25日舉行第二輪會談，雙方針對在納卡地區建立緊急醫療設施進行討論。
土耳其總統訪問亞塞拜然，強化同盟關係
土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）25日抵達亞塞拜然飛地納奇赤凡（Nakhichevan），與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會談，展現土耳其對亞塞拜然堅定的支持。
艾爾多安大力讚賞亞塞拜然的閃電攻勢，艾爾多安表示，「這真是令人自豪！這次行動在短時間內成功，並最大程度保障平民權利。」
阿利耶夫表示，無論種族，生活在納卡地區的人民都是亞塞拜然公民，他們的安全受到亞塞拜然政府保障，「我相信與納卡地區亞美尼亞裔的族群融合將會成功。」他說。
此外，阿利耶夫聲稱，亞塞拜然與亞美尼亞之間的全面和平協議「和過去相比又前進了一步」。
「納奇赤凡」作為本次的會談場地極具象徵意義，因為該地區可能是亞塞拜然下一個戰略目標。《Politico》指出，一直以來亞塞拜然希望建立贊格祖爾走廊（Zangezur corridor）以連接納奇赤凡，但該走廊可能會讓既有邊界產生變化，威脅鄰國亞美尼亞與伊朗的邊境安全。
新聞來源
- Erdogan meets Azerbaijan’s Aliyev as thousands flee Nagorno-Karabakh（Al Jazeera）
- Large explosion rocks warehouse as thousands of ethnic Armenians start to flee disputed enclave（ABC）
- ‘We know we aren’t going back’: Nagorno-Karabakh Armenians face up to a life in exile（Politico）
延伸閱讀
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
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不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
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一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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