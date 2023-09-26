擔心遭「種族清洗」，數千民亞美尼亞裔逃離納卡地區

亞塞拜然上週結束了對納戈爾諾・卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh）（簡稱納卡地區）的軍事行動後，數千名亞美尼亞裔因不信任亞塞拜然政府，擔心遭遇種族清洗紛紛逃至亞美尼亞。亞塞拜然政府表示，人民有自由遷徙的權利，並強調會保障納卡地區人民的權益。亞美尼亞也表示，已經做好準備接納逃離納卡地區的人民。

亞美尼亞裔逃離納卡區，拒當亞塞拜然公民

亞塞拜然上週二（19日）以「反恐」為名對納卡地區發動軍事行動，迫使亞美尼亞分離主義者投降，雙方隨即展開停火協議談判，亞塞拜然成功取得納卡地區控制權。

《ABC》報導，自24日亞塞拜然政府允許部分人員出境後，已有許多民用車輛駛至過境點。在俄羅斯維和人員護送下，第一批平民已離開納卡地區。亞美尼亞當局表示，他們已做好準備迎接數萬名逃離納卡地區的人民。

未獲國際普遍承認、控制部分納卡地區的阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）總統沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）表示，大多數亞美尼亞裔不願在亞塞拜然的掌權之下生活，他們將前往亞美尼亞。

根據亞美尼亞政府統計，截至25日晚間，已有6650人穿過邊境進入亞美尼亞。

納卡地區當局25日表示，由於高速公路超載和交通嚴重擁堵，無法輸送傷患、醫療用品與救援物資。當局敦促人民暫時留在家中，並向民眾保證之後能在適當的時機離開。

目前，跨境人員流動沒有減少的跡象，亞塞拜然總統外交顧問哈吉耶夫（Hikmet Hajiyev）向《Politico》表示，他感到相當「遺憾」，因為人民不信任亞塞拜然政府能夠保障其自身安全和權利。他還強調，亞美尼亞裔離開納卡地區是「人口的自由流動，人民有選擇權。」

亞塞拜然和納卡地區當局25日舉行第二輪會談，雙方針對在納卡地區建立緊急醫療設施進行討論。

土耳其總統訪問亞塞拜然，強化同盟關係

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）25日抵達亞塞拜然飛地納奇赤凡（Nakhichevan），與亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會談，展現土耳其對亞塞拜然堅定的支持。

Photo Credit: GettyImages-

艾爾多安大力讚賞亞塞拜然的閃電攻勢，艾爾多安表示，「這真是令人自豪！這次行動在短時間內成功，並最大程度保障平民權利。」

阿利耶夫表示，無論種族，生活在納卡地區的人民都是亞塞拜然公民，他們的安全受到亞塞拜然政府保障，「我相信與納卡地區亞美尼亞裔的族群融合將會成功。」他說。

此外，阿利耶夫聲稱，亞塞拜然與亞美尼亞之間的全面和平協議「和過去相比又前進了一步」。

「納奇赤凡」作為本次的會談場地極具象徵意義，因為該地區可能是亞塞拜然下一個戰略目標。《Politico》指出，一直以來亞塞拜然希望建立贊格祖爾走廊（Zangezur corridor）以連接納奇赤凡，但該走廊可能會讓既有邊界產生變化，威脅鄰國亞美尼亞與伊朗的邊境安全。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範