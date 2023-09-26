杭州亞運9/26中華隊戰績一次看：羅嘉翎、林唯均跆拳道奪銀，柔道隊2金作收，電競快打旋風林立偉保底銅牌入袋

【跆拳道】

羅嘉翎跆拳道摘銀，不敵地主名將駱宗詩

（中央社）東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎今（26）天在杭州亞運跆拳道女子57公斤級金牌戰，以0比2不敵上屆亞運金牌、中國名將駱宗詩，僅獲得銀牌。



生涯首度參加亞運的羅嘉翎，今（2023）年已先後拿下世界跆拳道錦標賽、世界大學運動會兩場大賽銀牌，無奈轉戰杭州亞運未能成功突破、最終仍獲得銀牌，不過仍是隊史自2002釜山亞運曾珮華（現改名為曾櫟騁）後女子羽量級的最佳成績。

Photo Credit: 中央社

跆拳道名門之後林唯均奪銀，不敵韓國朴慧真

（中央社）身為跆拳道名門之後的林唯均，今天在杭州亞運女子跆拳道53公斤級金牌戰，以1比2不敵韓國選手朴慧真（Park Hye Jin），拿下銀牌，這也是台灣亞運跆拳道代表隊本屆對打項目的首面獎牌。

Photo Credit: 中央社

Photo Credit: 中央社

徐晧祐無緣跆拳道銅牌，不敵泰國小將圖丁當

（中央社）台灣跆拳道選手徐晧祐今天在杭州亞運男子跆拳道63公斤級8強賽，與世錦賽銀牌、18歲泰國好手圖丁當鏖戰3回合落敗，無緣銅牌，他賽後直呼很可惜，就差一點。

身高188公分徐晧祐從國中才開始接觸跆拳道，高䠷身材也讓他在柔道場上占有優勢，在國、高中時期就屢屢登上全中運頒獎台，2019年那一年還在就讀高中的他，更是「越級打怪」挑戰世界跆拳道錦標賽，他今年曾拿下成都世大運銅牌。

徐晧祐今天在杭州亞運男子跆拳道63公斤級16強賽與蒙古選手達什達瓦（Chinzorig Dashdavaa）鏖戰3回合才分出勝負，8強賽遭遇到泰國小將圖丁當（Banlung Tubtimdang），儘管對方年僅18歲，卻來頭不小，為今年世錦賽銀牌得主。

徐晧祐剛開賽還在試探對手，但反而讓對方掌握比賽節奏，徐晧祐以7比13讓出首回合後，次回合靠著上端旋踢一口氣拉開差距，以12比3扳回一城，第3回合陷入苦戰，以15比18敗下陣來。

徐晧祐賽後接受媒體聯訪時表示，畢竟對方是世錦賽銀牌，還是有一定的實力，關鍵第3回合雖然一度被拉開，但還是想要拚到最後一刻，很可惜，還是差一點。

能夠站上亞運舞台，徐晧祐認為，這次經驗很寶貴，不知道還會不會有下一次，「畢竟亞運4年1次，中間會發生很多事情無法預測，但如果還有機會，希望再拚下一次」。

Photo Credit: 中央社

【柔道】

許王淑卉、蔡佳雯無緣銅牌戰，亞運柔道隊2金作收

（中央社）台灣柔道選手許王淑卉、蔡佳雯今天分別在杭州亞運女子78公斤級、女子78公斤以上級8強賽失利，且敗部復活賽落敗，確定無緣銅牌戰，柔道隊結束這屆亞運之旅，以2金作收。

杭州亞運台灣代表團截至昨天為止累積2金，都集中在柔道項目，分別由楊勇緯、連珍羚拿下，今天輪到女子78公斤級許王淑卉、女子78公斤以上級蔡佳雯、男子90公斤級張巍逞接力登場，都從16強賽起步。

杭州亞運柔道項目在蕭山臨浦體育館舉行，蔡佳雯16強賽迎戰2014年仁川亞運銅牌得主泰國選手薩特加德（Thonthan Satjadet），靠著一記大內割拿下一本勝，可惜8強賽輸給中國選手徐仕妍，與許王淑卉雙雙落入敗部復活賽。

蔡佳雯敗部復活賽不敵印度選手圖利卡（MAAN Tulika），許王淑卉則敗給蒙古選手奧特貢巴亞爾（Khuslen Otgonbayar），無緣銅牌戰。

至於張巍逞首戰出師不利，輸給上屆亞運銅牌、2屆亞錦賽金牌得主塔吉克選手烏斯托皮里永（Komronshokh Ustopiriyon），16強止步。

台灣柔道代表隊結束這屆亞運賽程，確定以2金作收，超越上屆亞運2銅成績。

【武術】

賴柏瑋、劉菖閔武術南拳南棍，分別以5、6名作收

（中央社）杭州亞運武術男子南拳南棍全能項目，台灣好手賴柏瑋、劉菖閔分別以第5及第6名作收。僅22歲的劉菖閔穿上與前亞運銅牌得主許凱貴一樣的衣服，在亞運初試啼聲，他非常滿意自己的表現。

29歲的賴柏瑋在上屆的雅加達亞運獲得第4名，和銅牌僅差0.01分，這次重返亞運賽場，在今天上午的南拳項目拿下9.713分，下午的南棍項目獲得9.716分，最終成績19.429分、以第5名作收。22歲劉菖閔是第一次參加亞運，不過在南拳拿下9.713分，南棍也獲9.713分，最終以19.426分名列第6。

對首次征戰亞運的表現，劉菖閔表示，「對這次亞運會表現還算滿意，比較滿意的部分是難度穩定性方面有拿到分數。」劉菖閔坦言，早上比南拳時因為肌肉還沒有被喚醒，在暖身時想辦法把自己狀態拉起來，最後拿下的分數是出乎自己預料之外的好，也讓他下午比較有信心、不會緊張。

談到第一次比大型國際賽會的感想，劉菖閔直呼「爽」，他指出，這次收穫是之後在比國際賽時，會比較知道面對每一場比賽應該要用什麼心態調整，用最好狀態上去比賽，「不是像以前那樣很緊張，這次發現這樣沒有用，有學到很多。」

至於開始練武術的契機，劉菖閔笑說：「以前我不愛讀書，家人就叫我看要做個什麼，我也不知道為什麼我說要練武術，但小學六年級時練沒幾天前臂骨頭就斷掉了。」剛開始劉菖閔其實是練太極拳，不過他笑說，自己不喜歡拉筋，而且個性好動、坐不住，高一才轉練節奏比較快的南拳南棍。

劉菖閔今天穿著一身紅色的「戰袍」，他透露，是因為高中教練、曾在2014仁川亞運奪銅的許凱貴，劉菖閔說：「這套衣服是我學教練的，跟他做一模一樣的衣服，算是致敬、把他當目標，雖然這次結果有點可惜，但是下次再努力。」

武術好手賴柏瑋參加南拳南棍全能賽事，最終成績排名第5。Photo Credit: 中央社

武術好手劉菖閔參加南拳南棍全能賽事，最終成績排名第6。Photo Credit: 中央社

【游泳】

王星皓男子400公尺混排名第8、400混接排名第6，晉決賽