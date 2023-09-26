杭州亞運9/26中華隊戰績一次看：羅嘉翎、林唯均跆拳道奪銀，柔道隊2金作收，電競快打旋風林立偉保底銅牌入袋
我們想讓你知道的是
中華隊本屆亞運在今（26）日由跆拳道好手羅嘉玲、林唯均奪下兩面銀牌，柔道隊以2金作收，而電競快打旋風林立偉挺進勝部決賽，保底銅牌入袋。武術、游泳、網球、女壘、射擊、手槍也各有精彩亮眼表現，9/26中華隊戰績一次看！
【跆拳道】
羅嘉翎跆拳道摘銀，不敵地主名將駱宗詩
（中央社）東京奧運跆拳道銅牌得主羅嘉翎今（26）天在杭州亞運跆拳道女子57公斤級金牌戰，以0比2不敵上屆亞運金牌、中國名將駱宗詩，僅獲得銀牌。
生涯首度參加亞運的羅嘉翎，今（2023）年已先後拿下世界跆拳道錦標賽、世界大學運動會兩場大賽銀牌，無奈轉戰杭州亞運未能成功突破、最終仍獲得銀牌，不過仍是隊史自2002釜山亞運曾珮華（現改名為曾櫟騁）後女子羽量級的最佳成績。
跆拳道名門之後林唯均奪銀，不敵韓國朴慧真
（中央社）身為跆拳道名門之後的林唯均，今天在杭州亞運女子跆拳道53公斤級金牌戰，以1比2不敵韓國選手朴慧真（Park Hye Jin），拿下銀牌，這也是台灣亞運跆拳道代表隊本屆對打項目的首面獎牌。
徐晧祐無緣跆拳道銅牌，不敵泰國小將圖丁當
（中央社）台灣跆拳道選手徐晧祐今天在杭州亞運男子跆拳道63公斤級8強賽，與世錦賽銀牌、18歲泰國好手圖丁當鏖戰3回合落敗，無緣銅牌，他賽後直呼很可惜，就差一點。
身高188公分徐晧祐從國中才開始接觸跆拳道，高䠷身材也讓他在柔道場上占有優勢，在國、高中時期就屢屢登上全中運頒獎台，2019年那一年還在就讀高中的他，更是「越級打怪」挑戰世界跆拳道錦標賽，他今年曾拿下成都世大運銅牌。
徐晧祐今天在杭州亞運男子跆拳道63公斤級16強賽與蒙古選手達什達瓦（Chinzorig Dashdavaa）鏖戰3回合才分出勝負，8強賽遭遇到泰國小將圖丁當（Banlung Tubtimdang），儘管對方年僅18歲，卻來頭不小，為今年世錦賽銀牌得主。
徐晧祐剛開賽還在試探對手，但反而讓對方掌握比賽節奏，徐晧祐以7比13讓出首回合後，次回合靠著上端旋踢一口氣拉開差距，以12比3扳回一城，第3回合陷入苦戰，以15比18敗下陣來。
徐晧祐賽後接受媒體聯訪時表示，畢竟對方是世錦賽銀牌，還是有一定的實力，關鍵第3回合雖然一度被拉開，但還是想要拚到最後一刻，很可惜，還是差一點。
能夠站上亞運舞台，徐晧祐認為，這次經驗很寶貴，不知道還會不會有下一次，「畢竟亞運4年1次，中間會發生很多事情無法預測，但如果還有機會，希望再拚下一次」。
【柔道】
許王淑卉、蔡佳雯無緣銅牌戰，亞運柔道隊2金作收
（中央社）台灣柔道選手許王淑卉、蔡佳雯今天分別在杭州亞運女子78公斤級、女子78公斤以上級8強賽失利，且敗部復活賽落敗，確定無緣銅牌戰，柔道隊結束這屆亞運之旅，以2金作收。
杭州亞運台灣代表團截至昨天為止累積2金，都集中在柔道項目，分別由楊勇緯、連珍羚拿下，今天輪到女子78公斤級許王淑卉、女子78公斤以上級蔡佳雯、男子90公斤級張巍逞接力登場，都從16強賽起步。
杭州亞運柔道項目在蕭山臨浦體育館舉行，蔡佳雯16強賽迎戰2014年仁川亞運銅牌得主泰國選手薩特加德（Thonthan Satjadet），靠著一記大內割拿下一本勝，可惜8強賽輸給中國選手徐仕妍，與許王淑卉雙雙落入敗部復活賽。
蔡佳雯敗部復活賽不敵印度選手圖利卡（MAAN Tulika），許王淑卉則敗給蒙古選手奧特貢巴亞爾（Khuslen Otgonbayar），無緣銅牌戰。
至於張巍逞首戰出師不利，輸給上屆亞運銅牌、2屆亞錦賽金牌得主塔吉克選手烏斯托皮里永（Komronshokh Ustopiriyon），16強止步。
台灣柔道代表隊結束這屆亞運賽程，確定以2金作收，超越上屆亞運2銅成績。
【武術】
賴柏瑋、劉菖閔武術南拳南棍，分別以5、6名作收
（中央社）杭州亞運武術男子南拳南棍全能項目，台灣好手賴柏瑋、劉菖閔分別以第5及第6名作收。僅22歲的劉菖閔穿上與前亞運銅牌得主許凱貴一樣的衣服，在亞運初試啼聲，他非常滿意自己的表現。
29歲的賴柏瑋在上屆的雅加達亞運獲得第4名，和銅牌僅差0.01分，這次重返亞運賽場，在今天上午的南拳項目拿下9.713分，下午的南棍項目獲得9.716分，最終成績19.429分、以第5名作收。22歲劉菖閔是第一次參加亞運，不過在南拳拿下9.713分，南棍也獲9.713分，最終以19.426分名列第6。
對首次征戰亞運的表現，劉菖閔表示，「對這次亞運會表現還算滿意，比較滿意的部分是難度穩定性方面有拿到分數。」劉菖閔坦言，早上比南拳時因為肌肉還沒有被喚醒，在暖身時想辦法把自己狀態拉起來，最後拿下的分數是出乎自己預料之外的好，也讓他下午比較有信心、不會緊張。
談到第一次比大型國際賽會的感想，劉菖閔直呼「爽」，他指出，這次收穫是之後在比國際賽時，會比較知道面對每一場比賽應該要用什麼心態調整，用最好狀態上去比賽，「不是像以前那樣很緊張，這次發現這樣沒有用，有學到很多。」
至於開始練武術的契機，劉菖閔笑說：「以前我不愛讀書，家人就叫我看要做個什麼，我也不知道為什麼我說要練武術，但小學六年級時練沒幾天前臂骨頭就斷掉了。」剛開始劉菖閔其實是練太極拳，不過他笑說，自己不喜歡拉筋，而且個性好動、坐不住，高一才轉練節奏比較快的南拳南棍。
劉菖閔今天穿著一身紅色的「戰袍」，他透露，是因為高中教練、曾在2014仁川亞運奪銅的許凱貴，劉菖閔說：「這套衣服是我學教練的，跟他做一模一樣的衣服，算是致敬、把他當目標，雖然這次結果有點可惜，但是下次再努力。」
【游泳】
王星皓男子400公尺混排名第8、400混接排名第6，晉決賽
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-09-26 杭州亞運9/26中華隊戰績一次看：羅嘉翎、林唯均跆拳道奪銀，柔道隊2金作收，電競快打旋風林立偉保底銅牌入袋
- 2023-09-26 杭州亞運9/25中華隊戰績：桌球男團0比3輸給中國隊摘銅，體操女團第4創隊史最佳
- 2023-09-26 杭州亞運9/26賽事一覽：跆拳道女將羅嘉翎首秀拚金，射擊呂紹全、林穎欣挑戰連霸
Tags：
從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
我們想讓你知道的是
「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！