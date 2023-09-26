經濟部今改組掛牌上路：新設5署並聚焦能源、產業創新與經貿布局

（中央社）經濟部組改今（26）日正式掛牌，下設有10個三級機關，包含新成立的商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等5署。經濟部表示，因應全球供應鏈重組和氣候變遷等挑戰，將聚焦產業創新、經貿布局和能源發展等3大重點業務。

經濟部長王美花今日上午出席人事布達典禮致詞表示，經濟部組改正式上路創造了新的里程碑，包含新成立的商業發展署。此外，能源署也爭取到充足人力進行擴編，產業園區管理局則結合加工出口區和工業區，整合管理量能。

王美花表示，公務員在政策推動上扮演重要角色，除了需具備快速的反應能力，也須帶領團隊成員一步一腳印解決問題；王美花也提到，將經濟部定位為國際級的優秀政府部門，是她給自己的最高指導原則，期勉各單位持續借鏡國際經驗，共同努力推廣相關業務發展。

經濟部改組後新成立5署，聚焦能源、產業創新與經貿布局

組改後經濟部將維持原名，底下設置10個三級機關，包括新設立商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等5署，加上現有的水利署，以及智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。

新成立的5署包含「商業發展署」由原商業司併入中部辦公室公司登記等業務成立；「產業發展署」由原工業局改制成立，聚焦加強產業服務與發展量能、協助產業低碳化、智慧化轉型，以及強化國際鏈結和持續優化投資環境3大工作。

「國際貿易署」則由原國際貿易局、國際合作處及貿易調查委員會整併；「能源署」由原能源局改制成立；「中小及新創企業署」由原中小企業處改制成立，提供中小及新創企業發展資源。

經濟部組改後，內部單位為6司6處，其中，「綜合規劃司」由原研究發展委員會、秘書室新聞科、新媒體小組等單位整併；「產業技術司」由原技術處更名；「投資促進司」由原投資業務處更名；「投資審議司」由原投資審議委員會改制成立；「國營事業管理司」由原國營事業委員會改制成立；「經濟法制司」由原法規委員會及訴願審議委員會整併。

改組後人事調整一次看

人事調整方面，經濟部表示，常務次長林全能續任，主任秘書由工業局副局長楊志清調任，綜合規劃司長則由研究發展委員會執行秘書莊銘池調任，產業技術司由技術處長邱求慧調任，投資促進司長由投資審議委員會執行秘書、投資業務處代理處長張銘斌調任，並代理投資審議司長。

國營事業管理司由國營事業委員會組長胡文中升任副司長並代理司長，經濟法制司長由法規委員會執行秘書兼訴願審議委員會主任委員羅翠玲調任，資訊處長由資訊中心主任林聰仁調任，秘書處長則由總務司長魏士綱調任。

至於所屬機關首長部分，商業發展署長由原商業司長蘇文玲升任，標準檢驗局長由原經濟部主任秘書陳怡鈴升任，地質調查及礦業管理中心主任由原礦務局副局長徐銘宏升任。

至於產業發展署長連錦漳、國際貿易署長江文若、能源署長游振偉、中小及新創企業署長何晉滄、水利署長賴建信、智慧財產局長廖承威、產業園區管理局長楊伯耕，均為組織調整前機關首長續任。

環保團體盼打造台灣能源轉型路徑

（中央社）經濟部組改於今日正式掛牌上路。環保團體地球公民基金會表示經濟部改組後今（26）掛牌上路，目前下設10個三級機關，包含新成立的商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署5署。此次改組創造新里程碑，更聚焦於能源議題、產業創新與經貿佈局，環保團體也期盼改組後的經濟部能在能源、產業及礦業等環境議題上打造一條可行的能源轉型路徑。業等環境相關議題，主管機關都是經濟部，期望能為台灣能源轉型打造一條可行且最小衝擊的路徑。

經濟部組改於今日正式掛牌上路，將新設5署，總共10個三級機關。

地球公民基金會今日在臉書表示，倡議的環境議題中有非常多的題目，都是經濟部主管的，像是今年修法完成的「礦業法」、管理輔導未登記工廠和工業區、台灣能源轉型進程的規劃與執行等。

能源局升格「能源署」，能源轉型轉型攸關2050淨零目標

地球公民表示，規劃能源轉型進程與執行業務過去是由能源局主責，組改後升格為「能源署」，肩負更多政策規劃的業務，加上能源轉型是攸關2050淨零目標是否能達成的關鍵。

地球公民期待能源署能妥善評估2050年前台灣逐年的用電及能源需求，以此盤點再生能源設施所需的土地面積和資源，如屋頂和地面型光電、儲能設施等，同時須考量台灣自然環境的容受力和對農漁產業的衝擊，研擬部門空間發展策略，並善用國土計畫作為部門間的政策協調整合工具，為台灣能源轉型打造一條可行且最小衝擊的路徑。

環團望「產業發展署」提新工業淨零戰略，加速高碳排產業轉型

地球公民指出，產業政策、工廠及工業區管理的工業局，組改後成為產業發展署及產業園區管理局；而管理輔導未登記工廠的業務過去是由經濟部中部辦公室主責，組改後則將隸屬產業發展署中。

地球公民認為，產業發展署未來應提出具整合性的工業淨零戰略、在節能上也應祭出更具體、高強度的政策工具，才能加速中高污染、高碳排產業轉型。

再者，地球公民基金會的總部在高雄，長久以來高雄都在承受工業的污染，過去30年因應大社工業區降乙編的政府承諾，遲遲未看到政府提出完善規劃及配套措施，讓產業、社區居民及勞工形成3輸局面，類似這樣的事情，不斷地發生，恐怕會讓台灣的石化產業，成為2050淨零的絆腳石。