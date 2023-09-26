經濟部今改組掛牌上路：新設5署並聚焦能源、產業創新與經貿布局
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經濟部改組後今（26）日掛牌上路，目前下設10個三級機關，包含新成立的商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署5署。此次改組創造新里程碑，更聚焦於能源議題、產業創新與經貿佈局，環保團體也期盼改組後的經濟部能在能源、產業及礦業等環境議題上打造一條可行的能源轉型路徑。
（中央社）經濟部組改今（26）日正式掛牌，下設有10個三級機關，包含新成立的商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等5署。經濟部表示，因應全球供應鏈重組和氣候變遷等挑戰，將聚焦產業創新、經貿布局和能源發展等3大重點業務。
經濟部長王美花今日上午出席人事布達典禮致詞表示，經濟部組改正式上路創造了新的里程碑，包含新成立的商業發展署。此外，能源署也爭取到充足人力進行擴編，產業園區管理局則結合加工出口區和工業區，整合管理量能。
王美花表示，公務員在政策推動上扮演重要角色，除了需具備快速的反應能力，也須帶領團隊成員一步一腳印解決問題；王美花也提到，將經濟部定位為國際級的優秀政府部門，是她給自己的最高指導原則，期勉各單位持續借鏡國際經驗，共同努力推廣相關業務發展。
經濟部改組後新成立5署，聚焦能源、產業創新與經貿布局
組改後經濟部將維持原名，底下設置10個三級機關，包括新設立商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署等5署，加上現有的水利署，以及智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。
新成立的5署包含「商業發展署」由原商業司併入中部辦公室公司登記等業務成立；「產業發展署」由原工業局改制成立，聚焦加強產業服務與發展量能、協助產業低碳化、智慧化轉型，以及強化國際鏈結和持續優化投資環境3大工作。
「國際貿易署」則由原國際貿易局、國際合作處及貿易調查委員會整併；「能源署」由原能源局改制成立；「中小及新創企業署」由原中小企業處改制成立，提供中小及新創企業發展資源。
經濟部組改後，內部單位為6司6處，其中，「綜合規劃司」由原研究發展委員會、秘書室新聞科、新媒體小組等單位整併；「產業技術司」由原技術處更名；「投資促進司」由原投資業務處更名；「投資審議司」由原投資審議委員會改制成立；「國營事業管理司」由原國營事業委員會改制成立；「經濟法制司」由原法規委員會及訴願審議委員會整併。
改組後人事調整一次看
人事調整方面，經濟部表示，常務次長林全能續任，主任秘書由工業局副局長楊志清調任，綜合規劃司長則由研究發展委員會執行秘書莊銘池調任，產業技術司由技術處長邱求慧調任，投資促進司長由投資審議委員會執行秘書、投資業務處代理處長張銘斌調任，並代理投資審議司長。
國營事業管理司由國營事業委員會組長胡文中升任副司長並代理司長，經濟法制司長由法規委員會執行秘書兼訴願審議委員會主任委員羅翠玲調任，資訊處長由資訊中心主任林聰仁調任，秘書處長則由總務司長魏士綱調任。
至於所屬機關首長部分，商業發展署長由原商業司長蘇文玲升任，標準檢驗局長由原經濟部主任秘書陳怡鈴升任，地質調查及礦業管理中心主任由原礦務局副局長徐銘宏升任。
至於產業發展署長連錦漳、國際貿易署長江文若、能源署長游振偉、中小及新創企業署長何晉滄、水利署長賴建信、智慧財產局長廖承威、產業園區管理局長楊伯耕，均為組織調整前機關首長續任。
環保團體盼打造台灣能源轉型路徑
（中央社）經濟部組改於今日正式掛牌上路。環保團體地球公民基金會表示經濟部改組後今（26）掛牌上路，目前下設10個三級機關，包含新成立的商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署5署。此次改組創造新里程碑，更聚焦於能源議題、產業創新與經貿佈局，環保團體也期盼改組後的經濟部能在能源、產業及礦業等環境議題上打造一條可行的能源轉型路徑。業等環境相關議題，主管機關都是經濟部，期望能為台灣能源轉型打造一條可行且最小衝擊的路徑。
經濟部組改於今日正式掛牌上路，將新設5署，總共10個三級機關。
地球公民基金會今日在臉書表示，倡議的環境議題中有非常多的題目，都是經濟部主管的，像是今年修法完成的「礦業法」、管理輔導未登記工廠和工業區、台灣能源轉型進程的規劃與執行等。
能源局升格「能源署」，能源轉型轉型攸關2050淨零目標
地球公民表示，規劃能源轉型進程與執行業務過去是由能源局主責，組改後升格為「能源署」，肩負更多政策規劃的業務，加上能源轉型是攸關2050淨零目標是否能達成的關鍵。
地球公民期待能源署能妥善評估2050年前台灣逐年的用電及能源需求，以此盤點再生能源設施所需的土地面積和資源，如屋頂和地面型光電、儲能設施等，同時須考量台灣自然環境的容受力和對農漁產業的衝擊，研擬部門空間發展策略，並善用國土計畫作為部門間的政策協調整合工具，為台灣能源轉型打造一條可行且最小衝擊的路徑。
環團望「產業發展署」提新工業淨零戰略，加速高碳排產業轉型
地球公民指出，產業政策、工廠及工業區管理的工業局，組改後成為產業發展署及產業園區管理局；而管理輔導未登記工廠的業務過去是由經濟部中部辦公室主責，組改後則將隸屬產業發展署中。
地球公民認為，產業發展署未來應提出具整合性的工業淨零戰略、在節能上也應祭出更具體、高強度的政策工具，才能加速中高污染、高碳排產業轉型。
再者，地球公民基金會的總部在高雄，長久以來高雄都在承受工業的污染，過去30年因應大社工業區降乙編的政府承諾，遲遲未看到政府提出完善規劃及配套措施，讓產業、社區居民及勞工形成3輸局面，類似這樣的事情，不斷地發生，恐怕會讓台灣的石化產業，成為2050淨零的絆腳石。
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心