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2023/09/26,
經濟

金管局：大陸民營房企情況未穩，但對香港銀行與整體金融影響不大

金管局：大陸民營房企情況未穩，但對香港銀行與整體金融影響不大
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金管局副總裁阮國恒表示，本地銀行的特定分類貸款比率已升至1.5%，可能有更多下調評級的動作，相信資產質素在未來數月將會面臨挑戰，特定分類貸款比率或繼續輕微上升。

（中央社）據報導，香港金融管理局（金管局）高層今天說，中國大陸民營房地產企業的情況尚未完全穩定，本地銀行可能會進一步增加撥備。

《香港電台》報導，金管局副總裁阮國恒在香港銀行家峰會上致辭時，作出上述表示。

他說，本地銀行的特定分類貸款比率已升至1.5%，可能有更多下調評級的動作，相信資產質素在未來數月將會面臨挑戰，特定分類貸款比率或繼續輕微上升。

但他強調，香港銀行貸款沒有高度集中在大陸民企，針對特定分類貸款的撥備也充足；計及抵押品市值，銀行的平均撥備覆蓋率高達140%，撇除抵押品後，覆蓋率也有75%，即使特定分類貸款比率進一步上升，對銀行和整體金融穩健程度的實際影響並不大。

金管局制定的貸款分類有「及格」、「需要關注」、「次級」、「呆滯」和「虧損」，後三者統稱特定分類貸款。

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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