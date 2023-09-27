OpenAI執行長Sam Altman：AI現階段，就如同第一部iPhone誕生的時代
我們想讓你知道的是
Sam Altman指出，我們現在彷彿處於首部iPhone誕生的時代，或許在未來回顧GPT-4和ChatGPT時，會感到尷尬，如同拿到第一部iPhone時覺得很酷，但以現在大家口袋中都有一台超級電腦的角度回頭看的感受。
文：INSIDE硬塞的網路趨勢觀察
永齡基金會主辦的「人工智慧如何形塑人類未來」AI大師論壇於今日（25日）登場，活動請到了OpenAI執行長Sam Altman以及研究團隊負責人Mark Chen一同探討AI對社會的影響力。
Altman：所有新技術都會出錯
Sam Altman表示每一項新技術都會出錯，即便人類已成功面對和控制過非常危險的技術，但這不代表過程中不會有錯誤。因此OpenAI認為很重要的一點是，「要在風險低的情況下，讓OpenAI還有社會一同去犯錯。」Altman相信需要以迭代的方式部署AI技術，讓社會逐步去適應，看看人們如何以意料之外的方式濫用模型，確保每次推出新版本時都能變更好。
Altman和Chen認為不該秘密打造AGI（通用人工智慧）並在某天突然推出，也不該在封閉的環境進行研究，而是需要部屬的過程才能AI根植於現實世界中。
這同時也強調了國際合作的重要性，對於一個地方安全的標準，在另一個地方可能就不是安全的，AI如此具備全球影響力的技術，仰賴國際團結起來。
應將「可靠性」作為衡量AI的標準
至於AI出現偏見或假資訊的危險性，Altman表示沒有系統是任兩個人完全同意沒有偏見的，偏見和假消息也是個難定義的概念，因此對AI的重要衡量標準應該是「可靠性」。他指出用人類反饋來加強學習等技術，都可有效的引導AI走向，確保AI是否能跟隨一套確定為真的資訊。
雖然具風險性，但AI也是個能促進社會平等的強大工具，因AI更能讓原本較難花錢取得資訊的貧窮人口受惠，如同當能源價格隨時間下降，更有助於貧困的人，但有個大前提是運算能力並非只屬於一家公司或握在一小部分人手中。
AI現階段，就如同第一部iPhone誕生的時代
「我認為AI革命將極有變革性。」Altman 表示人類在面臨每次技術革命時，都會擔心工作將變成什麼樣貌，但事實證明人類對新事物和創意的渴望是無限的，因此我們將發想出很多有趣的事情可做，現在也已看到許多人們利用這些AI工具更快實踐自己的想法，AI能增強人類智慧和意志。
像Altman在近期環球的旅行中最令他感到驚豔的就是，看到大眾對AI的熱情、已建立起的應用，以及他們改變工作流程的方式。我們現在彷彿處於首部iPhone誕生的時代，或許在未來回顧GPT-4和ChatGPT時，會感到尷尬，如同拿到第一部iPhone時覺得很酷，但以現在大家口袋中都有一台超級電腦的角度回頭看的感受。
AI無法取代什麼？Altman認為「人類對他人感到興趣」這一點並不會變，她舉例，過去IBM研發出超級電腦「深藍」來分析西洋棋局，1997年打敗了世界冠軍，但西洋棋仍很受歡迎，因為大眾不會想看AI相互下棋。
增加AI推理能力，就能進一步提升每個人的生活品質
Chen專注的研究領域是AI的多模態和推理能力，多模態讓模型可以取得用戶所有看到、聽到的內容，進一步生成我們自己無法生成的新內容。Altman也特別強調推理能力的重要性，若模型會推理，就可對人類知識的總和有貢獻，且在一年內獲得的科學進步會多於以往的一百年，這時每個人的生活品質都將大幅提升。
OpenAI為何不再是非營利組織？
另外被問及OpenAI的性質，Altman指出公司最初的理念是將AI這項技術的利益和管理權回歸給社會，因此從非營利組織結構出發，但因AI基礎建設的花費太過昂貴，原架構就不太實用了，因此OpenAI提出了「有限獲利」（capped profit）的概念，讓資本主義為公司的投資者和團隊發揮功效，多餘的利潤歸於負責監督的非營利組織。
未來展望
Altman認為接下來的一代可能是人類歷史上最幸運的一代，有了工具協助有機會用以前不可能的方式達到任何事情，這世界迎來了一種新力量。即將到來的十年會是關鍵期。他也鼓勵大家內化「你可以去做任何事情」這一概念，即便遇到外界的質疑也能勇敢去嘗試。
本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%