OpenAI執行長Sam Altman：AI現階段，就如同第一部iPhone誕生的時代

文：INSIDE硬塞的網路趨勢觀察

永齡基金會主辦的「人工智慧如何形塑人類未來」AI大師論壇於今日（25日）登場，活動請到了OpenAI執行長Sam Altman以及研究團隊負責人Mark Chen一同探討AI對社會的影響力。

Altman：所有新技術都會出錯

Sam Altman表示每一項新技術都會出錯，即便人類已成功面對和控制過非常危險的技術，但這不代表過程中不會有錯誤。因此OpenAI認為很重要的一點是，「要在風險低的情況下，讓OpenAI還有社會一同去犯錯。」Altman相信需要以迭代的方式部署AI技術，讓社會逐步去適應，看看人們如何以意料之外的方式濫用模型，確保每次推出新版本時都能變更好。

Altman和Chen認為不該秘密打造AGI（通用人工智慧）並在某天突然推出，也不該在封閉的環境進行研究，而是需要部屬的過程才能AI根植於現實世界中。

這同時也強調了國際合作的重要性，對於一個地方安全的標準，在另一個地方可能就不是安全的，AI如此具備全球影響力的技術，仰賴國際團結起來。

應將「可靠性」作為衡量AI的標準

至於AI出現偏見或假資訊的危險性，Altman表示沒有系統是任兩個人完全同意沒有偏見的，偏見和假消息也是個難定義的概念，因此對AI的重要衡量標準應該是「可靠性」。他指出用人類反饋來加強學習等技術，都可有效的引導AI走向，確保AI是否能跟隨一套確定為真的資訊。

雖然具風險性，但AI也是個能促進社會平等的強大工具，因AI更能讓原本較難花錢取得資訊的貧窮人口受惠，如同當能源價格隨時間下降，更有助於貧困的人，但有個大前提是運算能力並非只屬於一家公司或握在一小部分人手中。

AI現階段，就如同第一部iPhone誕生的時代

「我認為AI革命將極有變革性。」Altman 表示人類在面臨每次技術革命時，都會擔心工作將變成什麼樣貌，但事實證明人類對新事物和創意的渴望是無限的，因此我們將發想出很多有趣的事情可做，現在也已看到許多人們利用這些AI工具更快實踐自己的想法，AI能增強人類智慧和意志。

像Altman在近期環球的旅行中最令他感到驚豔的就是，看到大眾對AI的熱情、已建立起的應用，以及他們改變工作流程的方式。我們現在彷彿處於首部iPhone誕生的時代，或許在未來回顧GPT-4和ChatGPT時，會感到尷尬，如同拿到第一部iPhone時覺得很酷，但以現在大家口袋中都有一台超級電腦的角度回頭看的感受。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

AI無法取代什麼？Altman認為「人類對他人感到興趣」這一點並不會變，她舉例，過去IBM研發出超級電腦「深藍」來分析西洋棋局，1997年打敗了世界冠軍，但西洋棋仍很受歡迎，因為大眾不會想看AI相互下棋。

增加AI推理能力，就能進一步提升每個人的生活品質

Chen專注的研究領域是AI的多模態和推理能力，多模態讓模型可以取得用戶所有看到、聽到的內容，進一步生成我們自己無法生成的新內容。Altman也特別強調推理能力的重要性，若模型會推理，就可對人類知識的總和有貢獻，且在一年內獲得的科學進步會多於以往的一百年，這時每個人的生活品質都將大幅提升。

OpenAI為何不再是非營利組織？

另外被問及OpenAI的性質，Altman指出公司最初的理念是將AI這項技術的利益和管理權回歸給社會，因此從非營利組織結構出發，但因AI基礎建設的花費太過昂貴，原架構就不太實用了，因此OpenAI提出了「有限獲利」（capped profit）的概念，讓資本主義為公司的投資者和團隊發揮功效，多餘的利潤歸於負責監督的非營利組織。

未來展望

Altman認為接下來的一代可能是人類歷史上最幸運的一代，有了工具協助有機會用以前不可能的方式達到任何事情，這世界迎來了一種新力量。即將到來的十年會是關鍵期。他也鼓勵大家內化「你可以去做任何事情」這一概念，即便遇到外界的質疑也能勇敢去嘗試。

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀