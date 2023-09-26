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2023/09/26,
環境

氣候變遷加劇：南極冬季海冰面積創新低，比1986年少100萬平方公里

氣候變遷加劇：南極冬季海冰面積創新低，比1986年少100萬平方公里
Photo Credit: Getty Images

我們想讓你知道的是

美國國家冰雪資料中心研究發現，今（2023）年冬季，南極洲周圍海洋的海冰面積減至紀錄新低，相較於1986年已少了約100萬平方公里。除了可能影響極圈物種的繁衍外，白色海冰反射回的陽光減少也將加快全球暖化，但是專家對於氣溫上升和南極附近海冰融化間的關聯仍未知。

（中央社）美國國家冰雪資料中心今（26）日表示，今（2023）年冬季，南極洲周圍海洋的海冰面積減至紀錄新低，比1986年創下的冬季紀錄少了約100萬平方公里，科學家擔憂氣候變遷造成的衝擊正在加重。

白色海冰反射陽光減少，恐加速全球暖化

《路透社》報導，研究人員警告，對於會在海冰上繁殖與撫育後代的企鵝等動物而言，這種轉變可能將帶來嚴峻後果，同時導致白色海冰反射回太空的太陽光減少，進而加快全球暖化步調。

美國國家冰雪資料中心（U.S. National Snow and Ice Data Center, NSIDC）表示，南極海冰範圍在9月10日達到今年高峰，覆蓋1696萬平方公里的面積，是自1979年開始有衛星紀錄以來，冬季最大海冰面積的最低值，比先前1986年冬季創下的紀錄少了約100萬平方公里。

冰雪資料中心資深科學家麥爾（Walt Meier）說：「今年不只是突破紀錄的一年，也是突破極端紀錄的一年。」

冰雪資料中心透過聲明表示，這些只是初步數據，完整的分析結果將在下個月公布。

南半球的季節與北半球相反，海冰通常會在接近冬季尾聲時於9月左右達到高峰，之後隨著夏季即將結束一路融化，在2月或3月時縮減至最低。

今年2月，南極地區的夏季海冰面積也減至紀錄新低，打破2022年創下的前一個紀錄。

氣溫上升和南極圈海冰融化間關聯仍未知

過去10年來，北極圈受到氣候變遷嚴重衝擊，隨著北部地區暖化速度達到全球平均的4倍以上，海冰面積迅速下降。

雖然氣候變遷也導致南極洲冰川融化，但科學家對於氣溫上升如何影響南極附近海冰較不確定。

南極海冰面積在2007年到2016年之間增加，但近年來，出現往紀錄新低情況邁進的轉變，使得科學家擔憂氣候變遷可能最終將反映在南極海冰上。

麥爾提醒現在驟下定論仍言之過早，但本月稍早發表於「通訊-地球與環境」（Communications Earth and Environment）期刊的一篇學術文章指出，氣候變遷是一個潛在因素。

研究發現，主要受到人為溫室氣體排放影響，海洋氣溫上升導致海冰面積自2016年以來持續減少。

澳洲摩納希大學（Monash University）海冰研究人員、報告共同執筆人普里奇（Ariaan Purich）說：「這裡要傳達的關鍵訊息是，基於許多理由，為了保護這些真正重要的全球冰凍地區，我們確實必須降低溫室氣體排放。」

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：楊士範


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