莫德納XBB.1.5疫苗今起分3階段接種，疾管署預估秋冬再有一波疫情流行

（中央社）衛生福利部疾病管制署預估COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）秋冬再有疫情，莫德納XBB.1.5疫苗今（26）起分3階段接種，由65歲以上長者率先開打。資深藝人王滿嬌今日擔任防疫大使，現身挽袖打第5劑疫苗。

莫德納COVID-19 XBB.1.5疫苗今日起分3階段開打，由65歲以上長者優先施打疫苗，並贈送接種長者10劑快篩及新台幣500元衛教品；10月2日起開放醫護人員接種；並視接種情況，預計10月9日起全民開打。疾管署今日召開開打記者會，由資深藝人王滿嬌擔任防疫大使。

疾管署長莊人祥致詞表示，5月起COVID-19併發症個案中65歲以上長者佔78%，且併發症及死亡個案多具慢性病史或未接種滿3劑疫苗，而近期歐美等地疫情都有升溫傾向；國內外主要流行病毒株多為XBB衍生，XBB.1.5疫苗對相關衍生病毒株都有很好的保護力。

對於國內疫情，莊人祥指出，目前仍在疫情低點，但連假後疫情上升機率高，並預期在秋冬可能會有再一波流行，預估屆時疫情高峰會發生在12月、每天約增加100例左右；接種疫苗是預防疾病的最好方式，呼籲大家一起捲起衣袖接種。

防疫大使王滿嬌分享，因拍攝工作需要與許多人接觸，為防疫情傳播，劇組幾乎每次開拍前都要快篩，但除了快篩也要靠自己，為了減少疾病影響自身健康及工作進度，已經接種4劑疫苗，呼籲長者一起接種，「活得老也要身體好，多個疫苗保護，不是更好嗎？」

除了XBB疫苗，10月2日起流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗也將陸續開打。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，XBB、流感、及肺炎鏈球菌疫苗可同時接種，亦可間隔任何時間接種；若同時接種其中1種以上，可分接種於不同手臂，或同手臂2針建議距離至少2.5公分。如為確診者，則需間隔12週（84天）再施打XBB疫苗。

對於國內疫苗打氣，疾管署副署長曾淑慧表示，參考次世代疫苗接種率25%，到今年年底共準備600萬劑XBB.1.5疫苗，已到貨200萬劑；今日有300多間醫療院所開始施打，目前共約7000人完成接種，打氣比預期踴躍，不過全民接種時間仍暫定10月9日。

台大醫院表示，初步規劃，今日起至10月6日，每天上午、下午各開放200個名額，提供65歲以上民眾預約接種莫德納XBB.1.5疫苗，今日上午預約全滿，其他時段仍可預約，後續視情況機動調整，籲民眾踴躍接種，以提升自我保護力；9月29日當天配合國定假日休診一天。

「打氣平平，很多人都是有誘因才來」，在台北市的開業診所醫師林應然說，即使台北市發500元禮券和10個快篩試劑，今日上午也只打了10個人，雖可能與現階段只開放65歲以上長者施打有關，但民眾對防疫已疲乏，就算開放全民接種，意願仍待觀察，甚至當其他縣市沒有誘因，接種狀況恐怕更不好。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範