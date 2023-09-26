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2023/09/26,
社會

秀茂坪智障兄弟疑不能自理於家中餓死，悲劇惹港人關注

秀茂坪智障兄弟疑不能自理於家中餓死，悲劇惹港人關注
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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根據香港警方調查，死者住房的冰箱沒有任何食物，兩人被發現時屍體腐爛，體型瘦削，身上沒有表面傷痕，現場沒有打鬥、搜掠及可疑痕跡，懷疑兩人因不能自理而餓死。

（中央社）香港一對智障中年兄弟日前因為缺乏照顧而疑似在家中餓死，事件引起全城熱議，行政長官李家超和政務司司長陳國基都先後表示，需要加強找出類似隱蔽在社會某個角落並需要照顧的人，並強調社會需要守望相助。

這起觸發港人熱議的案件幾天前發生，兩名死者分別是53歲及55歲的兄弟，居於九龍秀茂坪邨秀慧樓，兩人都有精神方面疾病及智力問題。

綜合本地媒體的報導，兩人生前與母親同住，由母親照顧，但母親4個月前因病住院，直到兩人死亡還未出院。

本月21日，秀慧樓保安巡樓時發現兩人的住房傳出異味，於是報警求助，消防員抵達現場並破門入屋後，發現兩人在屋內倒斃。

據報導，根據警方的調查，死者住房的冰箱沒有任何食物，兩人被發現時屍體腐爛，體型瘦削，身上沒有表面傷痕，現場沒有打鬥、搜掠及可疑痕跡，懷疑兩人因不能自理而餓死。

報導表示，兩人有一名胞姐及一對孿生弟弟，其中一名弟弟6月初曾上門探望，但事主不肯開門，其後弟弟曾嘗試致電聯絡他們，但沒找到人。

這起悲劇日來成為港人及媒體關注的焦點，李家超連續兩天就此發表談話，今早重申對此表示難過，並強調社會需要守望相助，今後官方民政事務專員可以統籌相關部門，包括社會福利機構、區議會及志工關愛隊，找尋類似隱蔽個案。

陳國基今早也表示，兩名死者一直沒有向政府求助，屬於隱蔽個案，政府今後會透過志工關愛隊加強探訪，主動找出有照顧需要的人。

新聞來源：

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