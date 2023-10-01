資深房仲：買房看屋常聽到的「銷售六大話術」，這些話背後的含意是什麼？

文：陳泰源-專任約房仲的斜槓人生

之前有人出過多少都沒談成、這個價格談過了 低於這個價格不可能成交 努力幫你議（假的底）價 有競爭者出現，先斡旋卡順位，優先幫你談 從未有人出過價 要是這麼便宜我就自己買了

以上是房產網紅《房仲宥來了》鄧宥均所分享的銷售六大話術：這些話，其背後代表的含意是什麼？又能否將上述說法分辨其真偽？原始報導中的內容，主要是宥均的個人看法，我個人則在此分享我的看法，如果有「不謀而合」之處，那就是「OO所見略同」。

之前有人出過100萬元都沒談成，100萬元這個價格早就談過了

通常房仲這樣說，經驗告訴我，實際上能成交的價格，低於100萬元。

前提是，對方必須是經驗老到的油條業務；如果對方菜菜的還這樣跟你說，那就別以小人之心度君子之腹了。

低於這個價格不可能成交

如果是一般約，我一定相信，因為幫屋主守住價格，只會被同行成交，沒有意義。只要是一般約，房仲們為了攔截、搶買家，一定會洩漏屋主的最底價，所以最後成交價往往會破底賣更低。

如果是專任約，縱使我半信半疑，我也「管你怎麼說」，然後「依據」實價登錄做功課，出一個「我認為它值多少」的價格。沒談成就算了，有錢不怕買不到心儀的房子。

努力幫你議（假的底）價：宣稱底價是100萬元，實則90萬元

這是一種基於讓買家「感覺」房仲很辛苦、為了讓客戶有「買到便宜」所做的「服務」，無可厚非，明知而不說破，享受其中，付得開心，最重要。

有競爭者出現，先斡旋卡順位，優先幫你談

如果有仲介這樣跟我說，我一定回：那就先讓別人去談，等確定沒賣掉，且完全沒有其他競爭者時，再跟我說。

另外要注意，房仲接受委託有「義務與責任」幫屋主賣給「出價最高者」。因此，倘若「出價較低者」「優先下斡旋」，而房仲捨棄較高者讓其成交，小心誤觸刑法《背信罪》，有坐牢風險，千萬小心！

從未有人出過價

或許是真的，但就算是假的也沒差，反正就是沒有成。反之，屋主的心態也可能一日三變，參考過去其他買家的出價紀錄，真的沒意義。

要是這麼便宜我就自己買了

這話術聽起來有點反感：所以，代表不夠便宜？你才叫我買？

另一種類似的話術比較常聽到：「要不是我錢不夠，不然我就自己買了！」反正，聽聽就好。

其實，只要「做足功課」並「無欲則剛」，搭配「社會歷練」就能輕鬆辨識，但也要「別衝動當下做決定」，即可明哲保身。

本文經陳泰源-專任約房仲的斜槓人生授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航