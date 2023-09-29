中國如何利用LGBTQ滲透法國？40年前震驚西方情報圈的「蝴蝶君」事件
我們想讓你知道的是
在「蝴蝶君」事件的40年之後，中國情報部門是否在今日仍然利用像時佩璞這樣的性少數者引誘獵物？答案當然是肯定的。正如美國情報界所流傳的那句老話「在這場遊戲中，誰都無法讓已經證明得手的人停手」。
當今日國際情報界探討如何讓LGBTQ性少數人士參與情報界的時候，中國情報部門在更久遠的年代，就已經運用性少數者作為引誘西方外交官的誘餌。發生在1983年的中國籍人士時佩璞引誘法國外交官伯納德・布爾西科（Bernard Boursicot）的間諜事件就是一例。
今日台灣公眾對於時佩璞事件的印象多來自1993年大衛・柯能堡執導的電影《蝴蝶君》。但是在相關電影跟舞台劇對於這段禁忌之戀的玫瑰色彩化的背後，有著更為複雜的面向和時代背景，本文以此回顧時佩璞事件的真實面貌。
初來乍到紅色中國的外交官布爾西科
「蝴蝶君」事件主人公伯納德・布爾西科出生於1944年，自小生長在法國布列塔尼鄉下的他，一直想到布列塔尼，甚至法國以外的世界看看。原本在法國退伍軍人輔導機構擔任會計的他，在應徵外交部職員的工作時，恰巧當時（1964）法國跟中華人民共和國建交，新設立的法國駐中大使館急需人手，布爾西科因此得以進入法國外交部工作，並派往北京的法國大使館擔任會計。
1964年的北京正處於毛澤東時期的鎖國狀態，在國際社會看來，毛澤東所統治的中國是激情的共產主義革命，跟神秘充滿魅力的東方文化交織的綜合體。然而在布爾西科看來，這裡的所有當地民眾都跟外國人保持距離。布爾西科積極學習華語，也不斷用華語跟他遇到的所有中國人交談，在他的華語能力不斷提升時，他敏感的察覺到當地民眾言不由衷背後所隱藏的政治恐懼。
而布爾西科在法國大使館的工作也有自己的煩惱。出身鄉下子弟的他總是受到出身名門、學歷傲人的同事及上司的輕視，不僅如此，他還有一個始終未能坦言的秘密：他是個雙性戀者。
布爾西科跟「她」的邂逅
在北京外交圈的一次社交場合上，布爾西科遇到了「她」――也就是日後引起世界熱議的「蝴蝶君」時佩璞。當時時佩璞是以京劇名演員梅蘭芳的熟人名義，遊走在北京的外交圈。「她」不僅能夠說流暢的法語，並且是以女裝的女性身份示人，包括布爾西科在內的所有人，都認為時佩璞是無可置疑的女性。
布爾西科深深被時佩璞所吸引，他們非常快產生戀愛的情愫，並且在黑暗中發生關係。不久布爾西科因為職務輪調即將離開中國，時佩璞告知已經懷了他的孩子。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！