中國如何利用LGBTQ滲透法國？40年前震驚西方情報圈的「蝴蝶君」事件

當今日國際情報界探討如何讓LGBTQ性少數人士參與情報界的時候，中國情報部門在更久遠的年代，就已經運用性少數者作為引誘西方外交官的誘餌。發生在1983年的中國籍人士時佩璞引誘法國外交官伯納德・布爾西科（Bernard Boursicot）的間諜事件就是一例。

今日台灣公眾對於時佩璞事件的印象多來自1993年大衛・柯能堡執導的電影《蝴蝶君》。但是在相關電影跟舞台劇對於這段禁忌之戀的玫瑰色彩化的背後，有著更為複雜的面向和時代背景，本文以此回顧時佩璞事件的真實面貌。

初來乍到紅色中國的外交官布爾西科

「蝴蝶君」事件主人公伯納德・布爾西科出生於1944年，自小生長在法國布列塔尼鄉下的他，一直想到布列塔尼，甚至法國以外的世界看看。原本在法國退伍軍人輔導機構擔任會計的他，在應徵外交部職員的工作時，恰巧當時（1964）法國跟中華人民共和國建交，新設立的法國駐中大使館急需人手，布爾西科因此得以進入法國外交部工作，並派往北京的法國大使館擔任會計。

1964年的北京正處於毛澤東時期的鎖國狀態，在國際社會看來，毛澤東所統治的中國是激情的共產主義革命，跟神秘充滿魅力的東方文化交織的綜合體。然而在布爾西科看來，這裡的所有當地民眾都跟外國人保持距離。布爾西科積極學習華語，也不斷用華語跟他遇到的所有中國人交談，在他的華語能力不斷提升時，他敏感的察覺到當地民眾言不由衷背後所隱藏的政治恐懼。

而布爾西科在法國大使館的工作也有自己的煩惱。出身鄉下子弟的他總是受到出身名門、學歷傲人的同事及上司的輕視，不僅如此，他還有一個始終未能坦言的秘密：他是個雙性戀者。

布爾西科跟「她」的邂逅

在北京外交圈的一次社交場合上，布爾西科遇到了「她」――也就是日後引起世界熱議的「蝴蝶君」時佩璞。當時時佩璞是以京劇名演員梅蘭芳的熟人名義，遊走在北京的外交圈。「她」不僅能夠說流暢的法語，並且是以女裝的女性身份示人，包括布爾西科在內的所有人，都認為時佩璞是無可置疑的女性。

布爾西科深深被時佩璞所吸引，他們非常快產生戀愛的情愫，並且在黑暗中發生關係。不久布爾西科因為職務輪調即將離開中國，時佩璞告知已經懷了他的孩子。