曾上網搜尋「黃金一公斤值多少錢」，美國「友台」參議員梅南德茲涉嫌收賄、濫用職權遭起訴

美國國會近日爆出醜聞，參議院外交委員會主席、民主黨籍的梅南德茲（Bob Menedez）遭起訴收受數十萬美元的現金、黃金、豪華汽車的賄賂，並利用職權幫助埃及政府與商人。這名重量級政治人物被起訴震撼美國社會，他其實也與台灣關係密切，美國多項對台政策皆由他發起，去年更二度拜訪台灣。

台灣讀者對梅南德茲應該不陌生，除了自2021年起連任美國參議院外交委員會（簡稱參院外委會）領袖，他也是美國參議院「台灣連線」（Senate Taiwan Caucus）的共同主席。

梅南德茲過去領銜提出許多友台法案，包括今年9月14日參院外委會通過、多方提升美國對台政策的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），賦予台灣「非北約盟友」地位、要求國務院協調更改台駐美代表處名稱，以及未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2023億元）無償軍事援助。參院外委會今年通過避免台美企業雙重課稅的「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），也是梅南德茲所提出。

與台灣關係密切，梅南德茲去年二度受邀訪台，其中一次還是陪同時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），來台期間也會見了總統蔡英文。梅南德茲去年也在華府會見外交部政務次長蔡明彥，並主動公開兩人合照，重申對台灣安全、民主的承諾。

Photo Credit: 中央社 美國參議院外交委員會主席梅南德茲（前左）去年4月訪台，與蔡總統碰肘致意。

不過上週五（22日），美國紐約南區檢察官辦公室公佈了一份起訴書，詳細指控梅南德茲與其妻娜汀（Nadine Arslanian）和3名商人之間的貪腐行為。

長達39頁的起訴書指控，梅南德茲利用他在政壇的影響力干預3起刑事案件，也向美國農業部施壓，要求保護妻子朋友的商業利益，以確保這名朋友的清真認證公司為美國肉品輸往埃及唯一的認證公司。更重要的是，他遭控濫用參議院外委會主席職位，影響美國對埃及的政策，包括主動為埃及爭取軍事援助。

因為埃及人權紀錄不佳，美國曾凍結給埃及的軍事援助，但起訴書指出，梅南德茲與埃及情報部門成員關係密切，曾在他位於華盛頓和開羅的辦公室舉行會議，討論美國每年向埃及提供的外國軍事援助，因梅南德茲身為參院外委會主席，在這領域擁有一定的影響力。

起訴書稱，梅南德茲的妻子娜汀與一名中間人2018年安排埃及官員與梅南德茲共進晚餐，官員提出美國對外軍售和軍援的相關要求，中間人與娜汀的簡訊中提到「對埃及小型武器和彈藥的禁令已經解除」，梅南德茲也被發現為埃及政府「代筆」，寫信要求美國解凍3億美元軍援。

這份起訴書曝光後，美國人權組織強烈呼籲，要求美國議員以國家安全為由，暫緩拜登批准給埃及的2.35億美元軍事援助。

不過拜登政府最近以人權問題為由，扣留對埃及8500萬美元的軍事援助，另外計畫將原分配給埃及的部分對外軍事融資轉給台灣。梅南德茲在埃及與台灣間扮演的角色令人存疑，台灣外交部尚未公開對梅南德茲遭起訴一事發表評論。

家裡查獲大量現金與黃金，費南德茲稱為個人積蓄

根據起訴書，美國聯邦調查局（FBI）去年突襲梅南德茲家，發現 了 超過48萬美元的現金，分別藏在衣服、壁櫥、保險箱和一件印有他名字的國會西班牙裔核心小組夾克裡。

Photo Credit: 美國紐約南區檢察官辦公室 美國聯邦調查局在參議員梅南德茲家中發現大量現金。

FBI也在梅南德茲家中發現價值超過10萬美元的黃金。梅南德茲與妻子在2021年10月從埃及返美，由司機護送回家，隔日梅南德茲有一則耐人尋味的搜尋紀錄「一公斤黃金值多少錢？」

Photo Credit: 美國紐約南區檢察官辦公室 美國聯邦調查局在搜查梅南德茲家時發現了兩塊黃金。

梅南德茲的妻子娜汀也被發現獲得一輛賓士豪華敞篷跑車，作為利益交換。

面對指控，梅南德茲昨（26）日公開發表談話，駁斥了一切指控，稱這是他政治生涯以來面臨到的「最大挑戰」，但他強調等所有事實都呈現之後，他將被無罪釋放，也仍會是紐澤西州的資深參議員。

至於家中裝在信封和衣服裡的現金，梅南德茲表示，這些錢是從他個人帳戶提取出來的，以備未來不時之需。梅南德茲說，家人曾有財產在古巴被沒收的經驗，這樣的儲蓄方式可能看起來很過時，但都是他過去30年來合法獲得的收入。不過起訴書稱，當局查獲約10個裝有數萬美元現金的信封，上面有其他被告之一的指紋。

民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）22日發出的聲明指出，梅南德茲在調查期間將暫時卸下外委會主席，但他也在聲明中表示，梅南德茲「一直是一名盡職的公務員」，「他有權獲得正當程序和公平審判」。

梅南德茲自2006年以來一直是參議員，但尚未表示在2024年大選尋求連任的意願，不過民主黨人擔心，梅南德茲面臨的貪腐指控過於讓人震驚，可能會影響該州選情。 紐約市眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）就表示，梅南德茲在證明其清白之前應該辭職，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也稱如果梅南德茲真的辭職，可能是件好事。

這不是 梅南德茲第一次面臨貪腐指控。梅南德茲2015年 曾被司法部起訴，涉嫌2度接受眼科醫師不正當招待，利用職權遊說聯邦醫療保險官員修改給付政策。但由於陪審團陷入僵局，無法對此案做出裁定，這起訴訟在2017年被法官裁定流審。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：邱宜君