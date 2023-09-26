曾上網搜尋「黃金一公斤值多少錢」，美國「友台」參議員梅南德茲涉嫌收賄、濫用職權遭起訴
我們想讓你知道的是
美國參議院外交領袖梅南德茲與妻子在2021年10月從埃及返美，由司機護送回家，隔日梅南德茲有一則耐人尋味的搜尋紀錄「一公斤黃金值多少錢？」為此梅南德茲辯稱，家人曾有財產在古巴被沒收的經驗，這樣的儲蓄方式可能看起來很過時，但都是他過去30年來合法獲得的收入。
美國國會近日爆出醜聞，參議院外交委員會主席、民主黨籍的梅南德茲（Bob Menedez）遭起訴收受數十萬美元的現金、黃金、豪華汽車的賄賂，並利用職權幫助埃及政府與商人。這名重量級政治人物被起訴震撼美國社會，他其實也與台灣關係密切，美國多項對台政策皆由他發起，去年更二度拜訪台灣。
台灣讀者對梅南德茲應該不陌生，除了自2021年起連任美國參議院外交委員會（簡稱參院外委會）領袖，他也是美國參議院「台灣連線」（Senate Taiwan Caucus）的共同主席。
梅南德茲過去領銜提出許多友台法案，包括今年9月14日參院外委會通過、多方提升美國對台政策的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），賦予台灣「非北約盟友」地位、要求國務院協調更改台駐美代表處名稱，以及未來5年提供台灣65億美元（約新台幣2023億元）無償軍事援助。參院外委會今年通過避免台美企業雙重課稅的「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），也是梅南德茲所提出。
與台灣關係密切，梅南德茲去年二度受邀訪台，其中一次還是陪同時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），來台期間也會見了總統蔡英文。梅南德茲去年也在華府會見外交部政務次長蔡明彥，並主動公開兩人合照，重申對台灣安全、民主的承諾。
不過上週五（22日），美國紐約南區檢察官辦公室公佈了一份起訴書，詳細指控梅南德茲與其妻娜汀（Nadine Arslanian）和3名商人之間的貪腐行為。
長達39頁的起訴書指控，梅南德茲利用他在政壇的影響力干預3起刑事案件，也向美國農業部施壓，要求保護妻子朋友的商業利益，以確保這名朋友的清真認證公司為美國肉品輸往埃及唯一的認證公司。更重要的是，他遭控濫用參議院外委會主席職位，影響美國對埃及的政策，包括主動為埃及爭取軍事援助。
因為埃及人權紀錄不佳，美國曾凍結給埃及的軍事援助，但起訴書指出，梅南德茲與埃及情報部門成員關係密切，曾在他位於華盛頓和開羅的辦公室舉行會議，討論美國每年向埃及提供的外國軍事援助，因梅南德茲身為參院外委會主席，在這領域擁有一定的影響力。
起訴書稱，梅南德茲的妻子娜汀與一名中間人2018年安排埃及官員與梅南德茲共進晚餐，官員提出美國對外軍售和軍援的相關要求，中間人與娜汀的簡訊中提到「對埃及小型武器和彈藥的禁令已經解除」，梅南德茲也被發現為埃及政府「代筆」，寫信要求美國解凍3億美元軍援。
這份起訴書曝光後，美國人權組織強烈呼籲，要求美國議員以國家安全為由，暫緩拜登批准給埃及的2.35億美元軍事援助。
不過拜登政府最近以人權問題為由，扣留對埃及8500萬美元的軍事援助，另外計畫將原分配給埃及的部分對外軍事融資轉給台灣。梅南德茲在埃及與台灣間扮演的角色令人存疑，台灣外交部尚未公開對梅南德茲遭起訴一事發表評論。
家裡查獲大量現金與黃金，費南德茲稱為個人積蓄
根據起訴書，美國聯邦調查局（FBI）去年突襲梅南德茲家，發現
了超過48萬美元的現金，分別藏在衣服、壁櫥、保險箱和一件印有他名字的國會西班牙裔核心小組夾克裡。
FBI也在梅南德茲家中發現價值超過10萬美元的黃金。梅南德茲與妻子在2021年10月從埃及返美，由司機護送回家，隔日梅南德茲有一則耐人尋味的搜尋紀錄「一公斤黃金值多少錢？」
梅南德茲的妻子娜汀也被發現獲得一輛賓士豪華敞篷跑車，作為利益交換。
面對指控，梅南德茲昨（26）日公開發表談話，駁斥了一切指控，稱這是他政治生涯以來面臨到的「最大挑戰」，但他強調等所有事實都呈現之後，他將被無罪釋放，也仍會是紐澤西州的資深參議員。
至於家中裝在信封和衣服裡的現金，梅南德茲表示，這些錢是從他個人帳戶提取出來的，以備未來不時之需。梅南德茲說，家人曾有財產在古巴被沒收的經驗，這樣的儲蓄方式可能看起來很過時，但都是他過去30年來合法獲得的收入。不過起訴書稱，當局查獲約10個裝有數萬美元現金的信封，上面有其他被告之一的指紋。
民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）22日發出的聲明指出，梅南德茲在調查期間將暫時卸下外委會主席，但他也在聲明中表示，梅南德茲「一直是一名盡職的公務員」，「他有權獲得正當程序和公平審判」。
梅南德茲自2006年以來一直是參議員，但尚未表示在2024年大選尋求連任的意願，不過民主黨人擔心，梅南德茲面臨的貪腐指控過於讓人震驚，可能會影響該州選情。紐約市眾議員寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）就表示，梅南德茲在證明其清白之前應該辭職，前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也稱如果梅南德茲真的辭職，可能是件好事。
這不是梅南德茲第一次面臨貪腐指控。梅南德茲2015年曾被司法部起訴，涉嫌2度接受眼科醫師不正當招待，利用職權遊說聯邦醫療保險官員修改給付政策。但由於陪審團陷入僵局，無法對此案做出裁定，這起訴訟在2017年被法官裁定流審。
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核稿編輯：邱宜君
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%