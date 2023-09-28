朱楚文：美國想要靠著台積電「製造回流」，可能真也要惦惦自己的能耐
我們想讓你知道的是
話說到底為何美國如此堅持要台積電過去設廠？除了與中國抗衡的地緣政治考量之外，我在《科技領航家》節目訪談工研院產業科技國際策略發展所楊瑞臨總監，他就提到可以從「應用面」觀察，其實也跟AI大趨勢很有關係。
文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）
台積電最近真是多事之秋，先不說擠牙膏般的下修財測，讓市場譁然，美國亞利桑那州四奈米廠又宣布因為美國熟練裝機工人不足，量產時間從2024年延後到2025年底，最近美國工會又鬧上媒體沸沸揚揚。
亞利桑那州建築貿易協會會長Aaron Butler最近就上媒體抨擊，台積電把亞利桑那州廠延後量產問題，怪罪在美國工人身上，是非常不精準而且冒犯人。
甚至他還強調1萬5000名美國工人中，有數千名曾在英特爾工作二十多年，因此認為美國工人是擁有足夠的技能，批評台積電是要以此理由，當作引進比較便宜的台灣工人為藉口，來對美國工人砍薪或解雇。
當然這樣的說法，很快就被台積電亞利桑那州廠總經理澄清，強調從台灣調派的主要是專業安裝EUV設備的工人，而且還得負擔交通與房租費，成本反而比美國工人高。
不過面對美國當地工會「亞利桑那管道行業工會469號」（The Arizona Pipe Trades 469 Union）甚至發起了一項請願連署，呼籲美國國會議員「拒發簽證」給台積電外派至當地的專業人員，態度非常強硬，這依然在溝通上是個難關。
有趣的是，從Aaron Butler的聲明，除了證明了傳言多時的，美國亞利桑那州廠台灣人 vs. 美國人同工不同酬的問題，也再次顯現出美國與台灣人對工作期待非常不一樣。
台灣人耐操肯拚熬夜加班隨扣隨到的工作文化，看在老美眼中根本不可能成立，但台積電說白了就是在這樣的文化下拚出來的，美國想要靠著台積電製造回流，帶來更多就業機會，可能真也要惦惦自己的能耐。
話說到底為何美國如此堅持要台積電過去設廠？
除了與中國抗衡的地緣政治考量之外，我在《科技領航家》節目訪談工研院產業科技國際策略發展所楊瑞臨總監，他就提到可以從「應用面」觀察，其實也跟AI大趨勢很有關係。
由於AI需求暢旺帶動資料中心需求，這些晶片都具有高個資敏感度，加上國防晶片、未來車相關晶片等也都有資安需求，而且都需要使用先進製程，因此楊瑞臨總監認為，這就是美國一定要台積電到美國境內設廠的原因。
簡單一句話，就是為了資安。楊總監還提到，未來很有可能會直接在墨西哥組裝，省得運輸的碳稅。換句話說，產業結構將會慢慢發生改變。
那台灣在全球科技角色會慢慢淡化嗎？這一點，楊總監到是很放心地說不會。因為科技聚落並非一夕而成，發展至少要十年，他估計，美國就算拉了台積電到美國製造，再加上原本當地晶圓廠的產能，先進製程佔全球比重頂多三成，台灣還是能保留七成的產能。換句話說，全球先進製程的製造中心，仍會在台灣。
能這麼樂觀，除了台積電將研發中心持續放在台灣，幫然也包括台灣科學園區一站購足的便利性、多年累積的生態系能量，以及成本差異等。
那歐洲和日本呢？日本主要是半導體材料供應商，歐洲以生產車用晶片為主，大體上用不到什麼先進製程產能。
簡而言之，台積電從一間晶圓代工廠，透過持續技術領先，如今壯大到足以影響各國的產業鏈，想想實在不可思議，即便政治干擾，讓台積電不得不到其他國家設廠，但從產業鏈發展的角度來看，台灣未來在全球科技的重要角色依然相對穩固，只能說過去多年的馬步紮得穩如今有了成效，可說是在地緣政治夾擊中些許的小確幸了。
本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此
原標題：台積電美國廠的美麗與哀愁｜專家論點【朱楚文】
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。