開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/09/28,
印太

朱楚文：美國想要靠著台積電「製造回流」，可能真也要惦惦自己的能耐

朱楚文：美國想要靠著台積電「製造回流」，可能真也要惦惦自己的能耐
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

話說到底為何美國如此堅持要台積電過去設廠？除了與中國抗衡的地緣政治考量之外，我在《科技領航家》節目訪談工研院產業科技國際策略發展所楊瑞臨總監，他就提到可以從「應用面」觀察，其實也跟AI大趨勢很有關係。

文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）

台積電最近真是多事之秋，先不說擠牙膏般的下修財測，讓市場譁然，美國亞利桑那州四奈米廠又宣布因為美國熟練裝機工人不足，量產時間從2024年延後到2025年底，最近美國工會又鬧上媒體沸沸揚揚。

亞利桑那州建築貿易協會會長Aaron Butler最近就上媒體抨擊，台積電把亞利桑那州廠延後量產問題，怪罪在美國工人身上，是非常不精準而且冒犯人。

甚至他還強調1萬5000名美國工人中，有數千名曾在英特爾工作二十多年，因此認為美國工人是擁有足夠的技能，批評台積電是要以此理由，當作引進比較便宜的台灣工人為藉口，來對美國工人砍薪或解雇。

當然這樣的說法，很快就被台積電亞利桑那州廠總經理澄清，強調從台灣調派的主要是專業安裝EUV設備的工人，而且還得負擔交通與房租費，成本反而比美國工人高。

不過面對美國當地工會「亞利桑那管道行業工會469號」（The Arizona Pipe Trades 469 Union）甚至發起了一項請願連署，呼籲美國國會議員「拒發簽證」給台積電外派至當地的專業人員，態度非常強硬，這依然在溝通上是個難關。

有趣的是，從Aaron Butler的聲明，除了證明了傳言多時的，美國亞利桑那州廠台灣人 vs. 美國人同工不同酬的問題，也再次顯現出美國與台灣人對工作期待非常不一樣。

台灣人耐操肯拚熬夜加班隨扣隨到的工作文化，看在老美眼中根本不可能成立，但台積電說白了就是在這樣的文化下拚出來的，美國想要靠著台積電製造回流，帶來更多就業機會，可能真也要惦惦自己的能耐。

話說到底為何美國如此堅持要台積電過去設廠？

除了與中國抗衡的地緣政治考量之外，我在《科技領航家》節目訪談工研院產業科技國際策略發展所楊瑞臨總監，他就提到可以從「應用面」觀察，其實也跟AI大趨勢很有關係。

由於AI需求暢旺帶動資料中心需求，這些晶片都具有高個資敏感度，加上國防晶片、未來車相關晶片等也都有資安需求，而且都需要使用先進製程，因此楊瑞臨總監認為，這就是美國一定要台積電到美國境內設廠的原因。

簡單一句話，就是為了資安。楊總監還提到，未來很有可能會直接在墨西哥組裝，省得運輸的碳稅。換句話說，產業結構將會慢慢發生改變。

那台灣在全球科技角色會慢慢淡化嗎？這一點，楊總監到是很放心地說不會。因為科技聚落並非一夕而成，發展至少要十年，他估計，美國就算拉了台積電到美國製造，再加上原本當地晶圓廠的產能，先進製程佔全球比重頂多三成，台灣還是能保留七成的產能。換句話說，全球先進製程的製造中心，仍會在台灣。

能這麼樂觀，除了台積電將研發中心持續放在台灣，幫然也包括台灣科學園區一站購足的便利性、多年累積的生態系能量，以及成本差異等。

那歐洲和日本呢？日本主要是半導體材料供應商，歐洲以生產車用晶片為主，大體上用不到什麼先進製程產能。

簡而言之，台積電從一間晶圓代工廠，透過持續技術領先，如今壯大到足以影響各國的產業鏈，想想實在不可思議，即便政治干擾，讓台積電不得不到其他國家設廠，但從產業鏈發展的角度來看，台灣未來在全球科技的重要角色依然相對穩固，只能說過去多年的馬步紮得穩如今有了成效，可說是在地緣政治夾擊中些許的小確幸了。

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此
原標題：台積電美國廠的美麗與哀愁｜專家論點【朱楚文】

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。