朱楚文：美國想要靠著台積電「製造回流」，可能真也要惦惦自己的能耐

文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）

台積電最近真是多事之秋，先不說擠牙膏般的下修財測，讓市場譁然，美國亞利桑那州四奈米廠又宣布因為美國熟練裝機工人不足，量產時間從2024年延後到2025年底，最近美國工會又鬧上媒體沸沸揚揚。

亞利桑那州建築貿易協會會長Aaron Butler最近就上媒體抨擊，台積電把亞利桑那州廠延後量產問題，怪罪在美國工人身上，是非常不精準而且冒犯人。

甚至他還強調1萬5000名美國工人中，有數千名曾在英特爾工作二十多年，因此認為美國工人是擁有足夠的技能，批評台積電是要以此理由，當作引進比較便宜的台灣工人為藉口，來對美國工人砍薪或解雇。

當然這樣的說法，很快就被台積電亞利桑那州廠總經理澄清，強調從台灣調派的主要是專業安裝EUV設備的工人，而且還得負擔交通與房租費，成本反而比美國工人高。

不過面對美國當地工會「亞利桑那管道行業工會469號」（The Arizona Pipe Trades 469 Union）甚至發起了一項請願連署，呼籲美國國會議員「拒發簽證」給台積電外派至當地的專業人員，態度非常強硬，這依然在溝通上是個難關。

有趣的是，從Aaron Butler的聲明，除了證明了傳言多時的，美國亞利桑那州廠台灣人 vs. 美國人同工不同酬的問題，也再次顯現出美國與台灣人對工作期待非常不一樣。

台灣人耐操肯拚熬夜加班隨扣隨到的工作文化，看在老美眼中根本不可能成立，但台積電說白了就是在這樣的文化下拚出來的，美國想要靠著台積電製造回流，帶來更多就業機會，可能真也要惦惦自己的能耐。

話說到底為何美國如此堅持要台積電過去設廠？

除了與中國抗衡的地緣政治考量之外，我在《科技領航家》節目訪談工研院產業科技國際策略發展所楊瑞臨總監，他就提到可以從「應用面」觀察，其實也跟AI大趨勢很有關係。

由於AI需求暢旺帶動資料中心需求，這些晶片都具有高個資敏感度，加上國防晶片、未來車相關晶片等也都有資安需求，而且都需要使用先進製程，因此楊瑞臨總監認為，這就是美國一定要台積電到美國境內設廠的原因。

簡單一句話，就是為了資安。楊總監還提到，未來很有可能會直接在墨西哥組裝，省得運輸的碳稅。換句話說，產業結構將會慢慢發生改變。

那台灣在全球科技角色會慢慢淡化嗎？這一點，楊總監到是很放心地說不會。因為科技聚落並非一夕而成，發展至少要十年，他估計，美國就算拉了台積電到美國製造，再加上原本當地晶圓廠的產能，先進製程佔全球比重頂多三成，台灣還是能保留七成的產能。換句話說，全球先進製程的製造中心，仍會在台灣。

能這麼樂觀，除了台積電將研發中心持續放在台灣，幫然也包括台灣科學園區一站購足的便利性、多年累積的生態系能量，以及成本差異等。

那歐洲和日本呢？日本主要是半導體材料供應商，歐洲以生產車用晶片為主，大體上用不到什麼先進製程產能。

簡而言之，台積電從一間晶圓代工廠，透過持續技術領先，如今壯大到足以影響各國的產業鏈，想想實在不可思議，即便政治干擾，讓台積電不得不到其他國家設廠，但從產業鏈發展的角度來看，台灣未來在全球科技的重要角色依然相對穩固，只能說過去多年的馬步紮得穩如今有了成效，可說是在地緣政治夾擊中些許的小確幸了。

本文經TechNice科技島授權轉載，原文發表於此

原標題：台積電美國廠的美麗與哀愁｜專家論點【朱楚文】

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰