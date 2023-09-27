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TNL+ 2023/09/27,
印太

從勾結建商到國際開發密約，韓國在野黨魁李在明涉貪連黨內同志也不挺

從勾結建商到國際開發密約，韓國在野黨魁李在明涉貪連黨內同志也不挺
韓國共同民主黨黨魁李在明｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

不少分析家都指出，李在明的絕食，除了是反尹、反日、反美運動的一部分之外，還有很強的私心。一來是為了向政府施壓，讓政府不要因為貪污腐化的控罪而逮捕自己，二來是挽救自己在黨內怨聲載道的不利地位。

韓國最大在野黨「共同民主黨」領袖，國會議員李在明從8月31日開始絕食，到9月18日因絕食入院。而在同一天，總統尹錫悅批准韓國檢察廳對李在明貪污案的逮捕令。21日，國會以149票贊成、136票反對、6票棄權、4票無效的結果，表決通過李在明的拘留同意案，批准逮捕令。

李在明是前京畿道知事。京畿道是圍繞韓國首都首爾的行政區。京畿道於韓國，相當於新北市於台灣，京畿道知事地位顯赫。

由於韓國總統不能連任，所以當前總統文在寅五年任滿退下來時，李在明被作為「文在寅接班人」，被推選成為共同民主黨領袖參選總統。當年選舉極為激烈，而且戲劇化場面和爭議都甚多。最後他以25萬票（不足1％）之差，不敵尹錫悅。在敗選後不足三個月，他又在在野黨力挺下參加仁川市桂陽區國會議員補選，最後成功當選。

李在明在總統敗選後繼續參選國會議員補選，當時已經引來巨大非議。因為在總統選舉過程中，李在明被揭發多宗弊案，這是他選舉失敗的重要原因。

根據起訴書，目前控方就四宗弊案起訴李在明，弊案發生時間集中在李在明擔任城南市長時期。天底下沒有新鮮事，那些弊案的本質，一如現在台灣新竹市長高虹安涉及的爭議，就是台灣人民熟悉的官僚和建商密謀，官商勾結，利用房地產謀取暴利的故事。

第一，慰禮新城開發腐敗案。這是指李在明在2013年，和與其親信鄭鎮相、以及前城南城市開發公社本部長柳東珪等人共謀，利用在慰禮新城開發事業過程中獲悉的職務機密，協助天火同人4號所有人南旭等民間業者當選為施工方，截止2018年1月共計獲利211億韓元。

第二，大莊洞開發腐敗案。2014年8月，李在明涉嫌與鄭鎮相、柳東珪等人共謀，利用在大莊洞開發事業過程中獲悉的職務機密，協助火天大有大股東金萬裴等民間業者當選為執行方，截止2023年1月共計獲利7886億韓元。

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