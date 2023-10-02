朱楚文：大AI時代，台灣科技產業的轉捩點來了嗎？

文：朱楚文（IC之音竹科廣播《科技領航家》主持人）

金融市場AI概念風風火火，科技業界AI大戰也打得熱熱烈烈。

說到這一波AI大戰，掀起了科技巨頭們的新軍備競賽，其中軍火商絕對非輝達（Nvidia）莫屬，輝達AI晶片風風火火，也讓創辦人黃仁勳前陣子Computex來台一言一行都成為焦點，就連買麻花捲也能上新聞版面，可見AI新男神的魅力，超微（AMD）執行長蘇姿丰也以台灣之光AI女神之姿不惶多讓，一句「你相信韓國媒體嗎？」又狠又嗆立刻紅爆全台。

話說蘇姿丰與黃仁勳真的非常有緣，不僅都在全球科技界擔任最高領導地位，而且兩人都是台南人，還有媒體曝光其實雙方是遠房親戚，更被媒體稱為是超狂AI台南世家（不過聽說兩人都不希望媒體提到這件事，也可以理解啦，畢竟現在有競爭關係也是很尷尬）。

事實上，雖然輝達AI晶片全世界佔有超過七成市佔率，還被花旗看好未來可望佔有九成市占（花旗真挺輝達啊！），超微仍一步一步企圖追上。即便蘇姿丰說，AI發展仍在早期，但50%年複合成長率依然很驚人，超微的腳步也越來越快。根據人工智慧（AI）軟體新創商MosaicML評測，超微旗下AI晶片的運算效率，目前已達到輝達同類型晶片的約80%，這讓以AI晶片霸主享譽武林的輝達，也得戒備。形成AI大戰中繼微軟 vs. 谷歌這組對決之外，新一組對手輝達 vs. 超微！

雖然輝達近日再度祭出殺手鐧，推出號稱全世界最快的AI處理器——結合繪圖晶片和處理器的Grace Hopper Superchip（GH200），想要拉開與超微之間的距離。但我之前在上班族財富翻轉學院線上論壇邀請到曲博和Miula來談談輝達未來，曲博就提到即便輝達現在看起來一枝獨秀，AMD和英特爾仍來勢洶洶，特別是超微AI晶片硬體的效能和技術能力不輸輝達，是非常值得關注的對手。

不過AI晶片大戰比的不只是硬體，要說輝達強在哪？其實關鍵在軟體。輝達長年打造的CUDA生態系具備豐富資源，開發者可以從中取得相應的程式集，軟體服務到位，硬體又強，也難怪讓使用者越來越離不開輝達AI晶片。

不過超微也知這個道理，路透社報導，根據MosaicML評測，運用超微「MI250」GPU訓練大型語言模型（LLMs）的速率，約輝達「A100」GPU的接近80%，主要是拜超微2022年底新釋出的軟體及Meta Platforms今年3月發布的新版開源軟體「PyTorch」之賜。

換句話說，超微在軟體上也長進啦！至於英特爾則喊話2025年會超越超微和輝達，那……三年後再看吧！

其實台灣雖稱科技島，不過一直以來都是著重硬體為主，對於軟體不甚著墨，如果在台灣想靠軟體吃飯，也會發現拿到的薪水不比硬體工程師，但只要移動到美國矽谷，就會發現驚人差距，軟體工程師吃香，薪水逼近千萬大有人在。

隨著AI時代來臨，軟體的角色其實越來越重要。這讓我想到在《科技領航家》節目上，Garmin亞洲汽車事業群總經理沈致瑋就曾提到，在AI時代，我們的心態和思考不得不跟著改變，以前台灣願意為硬體付費，卻不願意為軟體付費，現在遊戲規則得改了，因為ChatGPT雲端運算成本很高，好的軟體非常重要，未來願意為軟體付費勢必是一個重要商業趨勢。

接下來無疑是軟體時代，我們自詡為科技島，在金融市場股價狂飆的同時，或許更值得關注的是，我們到底能不能孕留下軟體人才，甚至孕育出龐大的軟體產業，讓台灣終於能在沒趕上全世界網路軟體浪潮的遺憾中稍稍釋懷。或許大AI時代，正是台灣科技島的轉捩點？

本文經TechNice科技島授權刊登，原文發表於此

原標題：台灣科技產業轉捩點來了嗎？｜專家論點【朱楚文】

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰