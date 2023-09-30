萬有紙廠拆了，然後呢？（上）：在北港糖廠文化園區裡蓋住宅，青年就會回流嗎？

自1970年代起，北港自呈現不規則的扇形發展，甚至到了近代開始有偏向雙核心發展的趨向（北港朝天宮、北港武德宮），然而北港市區西側缺的那一大塊角落正是日治時期的規劃下必然的結果。

2023年2月10日「北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫」及「糖鐵觀光綠廊空間營造暨觀光導覽設施建設計畫」獲觀光局補助共1.2億元，舉行軟硬體聯合開工典禮，讓人不禁開始想像百年北港糖廠乃至於北港400年小鎮的下一個新生大計。

作者繪製提供 北港鎮各時期的路網界線與開發區域（大略）對比現今土地使用分區

北港糖廠史

北港糖廠的前身——北港製糖株式會社創立於1910年7月，資本額300萬圓，在1911年6月完工；1930年11月北港糖廠的製糖量提升至歷史紀錄最高的2000噸，直到1945年北港製糖所受到美軍空襲而嚴重損毀；在經歷二戰的戰火洗禮下直到1948年1月才正式恢復製糖。但是與各地普遍逐漸衰落的製糖工業不同——北港糖廠煉糖工場於1987年9月25日動土興建，並於1989年3月開工煉糖，每日溶糖量為500公噸，直至2005年7月1日才停產關閉。

根據2014年新聞指出：「北港糖廠為活化廠區，公告出租廠區內2公頃的蔗糖倉庫卻因北港地區的申報地價偏高，倉庫每年租金達800萬元，嚇跑許多有意承租者，對此廠方感到無奈，因為租金是依規定計算，只能藉由日後修法解決。廠方表示，蔗糖倉庫於1949年啟用，至今已有60餘年歷史，直條型的倉庫共3棟，每棟長約500公尺，隔成8間分庫，分庫佔地120坪，檜木結構完整，充滿早年建築特色，很適合做為藝文發展空間。」

然而之後卻因地價居高不下，導致北港糖廠成為全縣租金最高的台糖廠區，糖廠結構也在年復一年的等待新生中破敗、倒塌、失火。

邊疆之地的坎坷命運

「期待糖廠的改變固然是北港人的衷心期望」這是我從小到大不管在什麼地方、站在什麼位置只要回來北港就會聽到的聲音——是在地的期望、是衷心的盼望，也是小鎮居民的共同記憶、是雲嘉南濱海國家風景區管理處對於這處「邊疆之地」的一次重視。

為何說是邊疆之地呢？雲嘉南濱海國家風景區北為雲林牛挑灣溪至舊虎尾溪，南為鹽水溪，行政區跨雲林縣、嘉義縣、台南市，管理處卻設立於台南市北門區舊埕119號，自然成為觀光資源的邊疆之地。

近年來文史旅遊日漸興盛，北港與水林的1621顏氏開台文史再度獲得重視，北港也在滯洪池的規劃下重新找回了一絲過往17世紀的「港口意象」。

北港糖廠醞釀已久的新生蛻變

北港糖廠就這麼game over了嗎？其實不然，地方為了這塊土地歷年來持續尋找辦法、四處奔波、紀錄文史，從圖上畫畫牆上掛掛的計畫書圖、直至動工施行的實際改變，是好幾代人的共同努力。

2023年2月1日新聞指出：「雲林縣北港鎮北港糖廠周邊永生街、機採街等道路1日突然封路，引發附近居民不滿，認為沒有事先告知，雲林縣政府表示為改善北港糖廠長期閒置情況，以市地重劃進行整體開發，透過保存糖業文化方式活化糖廠。」

9日後，也就是2023年2月10日的新聞馬上發布：「『北港糖廠鐵道地景文化空間營造計畫』獲觀光局補助經費1億元，縣府代管11公頃內的糖業生產設施、倉庫群、鐵道地景、辦公室、宿舍、集會堂等將塑造重生，10日舉行開工典禮。」

於是一個問題點就出現了：市地重劃與空間營造計畫的在地共識何處尋？之間的連結如何串聯？如何消除炒地的顧慮？利民與礙民僅在政府與民眾雙方的一念之間，如何拿捏一直都是都市發展的重要課題。

Photo Credit: 雲林縣政府 北港糖廠戶外未來將改造為彩糖廣場，圖為示意圖

糖業文化……糖村住宅？

放大到北港糖廠市地重劃案上，可以看到一個很大的亮點——「計畫人口約1526人，居住密度每公頃327人。劃設住宅區面積4.6公頃，占本計畫面積約22%。」縣府並做出了以下解釋：「此示範區位於本計畫範圍北側，設定以規劃開發資源可循環再利用之生態住宅社區為目標，具備因應氣候環境變遷能力，同時配合未來人口成長減緩趨勢，採低密度建築空間設計手法，使居住者享有更寬敞開放空間及景觀視野，並確保居住空間防災安全。此示範區最終目標為體現人與環境和諧共生共榮，成為北港未來住宅社區開發的典範。」

雖說土地開發效益往往決定了計畫案的成功與否，但我們不禁想問的是：「糖業專用區是為了拉高容積率還是實現多目標使用？私有住宅在未來的使用上如何保留『糖村住宅』的連結期望？」目前計劃書內的住宅區、文化主題區、產業發展區、創意聚落、教學體驗館群、文化公園全部都是僅供參考的模擬圖，難道我看的不是計畫書，是泡麵碗上封面的示意圖？

糖村住宅示意圖

Photo Credit: 雲林縣政府 變更北港都市計畫（配合糖廠文化園區整體開發）細部計畫（第一次通盤檢討）案 計畫變更前後示意圖

接著不禁想問：「在都市用地裡面開發可循環再利用之生態住宅社區是合理的嗎？這樣的特性會不會扼殺北港都市計劃以外的鄉村地區呢？北港未來住宅社區開發的典範標準在哪？接連帶來的高房價是否能夠讓當地人買單？還是成為北港的富人區？淪為帶著甜味、飄著貴氣的高級住宅？」

在這裡，筆者當然認可提升生活品質的完善規劃，但是在這裡最擔心的是北港本身的高地價加上如此漂亮的區位，在人口持續萎縮的狀況下會推動北港的房價上漲，導致青年離返鄉的路越來越遠，在不遠的將來不可不慎。

Photo Credit: 雲林縣政府 北港糖文化藝術生活園區藍綠軸線示意圖

Photo Credit: 雲林縣政府 北港鎮及都市及都市計畫區現況人口及歷年人口成長分析表

產業何處去？什麼又是糖業風貌專用區？有多少糖業相關產業會回流呢？不知道。