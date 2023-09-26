韓中日峰會時隔4年有望召開，分析：俄朝峰會後，中國欲修復與日韓兩國關係

（中央社）南韓外交部表示，今（26）日上午在首爾舉行的韓中日3國高官會議（Senior Officials Meeting, SOM）達成共識，時隔近4年未能召開的3國峰會，將在三方都方便的時間爭取盡快舉行，但並未提及具體時程。

南韓外交部部長助理鄭炳元、中國外交部部長助理農融和日本外務省外務審議官船越健裕今天上午在首爾進行3國高官會議，南韓外交部表示，這代表停滯近4年的3國政府合作重新運轉的第一步。

《日本新聞網》（JNN）稍早引述南韓政府相關人士說法報導，稱今（2023）年擔任3國峰會主席國的南韓已就12月舉辦峰會徵詢意見，日本及中國政府都沒有反對，最可能的時間落在12月18日以後。對此，南韓政府尚未證實。

韓中日3國峰會自2008年首次單獨舉行以來，數次因歷史、政治、國防等問題發生齟齬而影響會議時程安排，2019年底時任中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅於四川成都共同出席第8次會議後，至今近4年未能舉辦。

《韓國日報》今天刊出的分析指出，中方自2019年以來對參與韓中日峰會並不積極，但在北韓與俄羅斯進行雙邊峰會後態度明顯轉為積極，可能是對與俄朝的合作關係感到棘手，認知到有必要改善與南韓政府關係；中國國家主席習近平日前也主動向出席杭州亞運的南韓國務總理韓悳洙提及訪韓事宜。

若相關當局協商過程順利，中國今年底前可能由總理代表出席在首爾舉行的韓中日峰會，明（2024）年進一步由習近平親自訪韓，逐步修復韓中關係。

南韓現任總統尹錫悅上台後積極強化與美國的同盟關係，並為美日韓安保合作推動改善日韓關係，在美中對立局勢下引發中國當局不滿；路透引述韓方官員說法指出，中方肯定對美日韓關係日漸強化感到不安，加上南韓國民反中情緒逐年惡化，讓他們正視必須適切經營與南韓關係的問題。

隨著中國政府看似開始轉換戰略，南韓媒體也關注美方對此立場。美國白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在當地時間25日的記者會中被問及對韓中日峰會的看法，她表示「尊重各國為國民的最大利益所做的主權性決定」，並表示美國政府也正「負責任地經營與中國的關係」。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範