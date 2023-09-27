閱讀香港詩人周漢輝：詩歌重構城市面貌，實景之外的象徵意義
我們想讓你知道的是
你可曾嘗試站在馬路等待時忽然抽離，冷眼旁觀眾人，彷彿有些莫名的荒謬？人群是那麼像羊群，思考者實屬少數，一切依從社會告誡，寵壞得像畜生。香港詩人周漢輝藉此觀察，由個別昇華至普遍：越過馬路後，人生不也是一樣要等待？另一組燈號擋住我們，生活並不順遂，社畜面對歲月的殺豬刀，無可反抗。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
去年香港詩人周漢輝文學雙年獎新詩組被消失，詩集遭政府下架。如今，他已經移居台灣，更在八月出版新作《地納於心》書寫香港，由公屋、街道以至飲食，記錄你我臉孔。
除了上述三種題材，周漢輝另有系列，靈感源自韓國詩體三行組成的「時調」。詩人開啟「千逢時調」系列，增添一行成四行詩，千迴百轉，恰逢其時，捕捉城市面貌。
我們可以想像，詩人不斷用雙眸拍攝，在你我都會曾留下腳步的街頭巷尾，以詩句寫生，繪畫實景之外的虛意，例如母親在藥妝店教育子女社會法則。
〈千逢時調〉之五
所有東西皆有名字與價錢。藥妝店中
母親教你如何用自助掃描器，你倒試
伸手接住一道紅痕。母親說不，你沒長
條碼，是無價的。你說不，只想觸摸光
起句導入萬物有價，資本主義的度量衡。「你」，既是小孩，亦是曾經的我們。社會總愛教育我們生存的諸種價值，長大之後，昔日小孩都難免變作成人。
成人看的是數字，小孩卻瞄見紅光。世界習慣量化：KPI、月薪和分數⋯⋯唯獨親情視子女為無價品，獨一無二。這是你我生命的起始，並非量化的價格。
有價、無價，其實仍是落於對立思維。小孩的童心卻打破了二元的有無，光之象徵，是生命本質、生機活潑，「不」是否定的肯定，追求光的片刻。
〈千逢時調〉之十二
看羊群堵塞在燈號前
待過馬路，像被寵壞的人
越過後便堵塞在各自的
生活前，像肉畜耐心待宰
可曾嘗試，站在馬路等待時忽然抽離，冷眼旁觀眾人，彷彿有些莫名的荒謬？人群是那麼像羊群，思考者實屬少數，一切依從社會告誡，寵壞得像畜生。
詩人藉此觀察，由個別昇華至普遍：越過馬路後，人生不也是一樣要等待？另一組燈號擋住我們，生活並不順遂，社畜面對歲月的殺豬刀，無可反抗。
〈千逢時調〉之十五
主要車道的交界處，人們跑著過路
像替被釘的基督，平衡雙肩承受的罪
鏡頭飛近──這邊派光免費報紙，那邊
才開始，老人們天天早起爭逐像新造的人
在馬路等待，在馬路奔波，是你我的忙碌日常。詩歌像航拍的上帝全知視角，俯瞰眾生，行人在基督的身軀踐踏，是贖罪的苦，也象徵了神搭出橋樑，讓人依靠而行。
世俗與神聖的並置，既是宗教回到人心，亦可視作諷刺老人追逐那些浮淺事物。新造的人原該是屬靈，但老人顯然不是。平庸的罪惡，庸碌只為爭逐從不重要的免費報紙。
〈領便當的人〉
你在職務中頻密死去
在喝令聲間活過來
領便當，隨其他完工的人
咀嚼飯菜及道理──多番遇有
信徒談及死人復活的未來
像說著你的職業日常
你多番對邀約善意說不
相信神蹟，倒像戲劇替代現實
你也不信佛，鄰居常常敲缽連聲
無礙你跟手機上的披頭四虛彈指頭
像手上有吉他：Let it be, let it be……
一通來電告知你一場喪禮
童年好友中尚存的三四人
出席其中一人娶媳的喜宴
同一天你來到靈堂，喪家
有兩個孩子受長輩喝止追逐
恰如逝者與你的初逢
遺照遠比年少的樣子寬容
你向如此一生鞠躬
瞻仰遺體時倏想那也是你──
另一通來電讚許你死得很像樣
拍攝電視劇消耗不少便當與角色
你死於凌晨三時，下一趟受死
被安排在清早。兩次死亡之間
還有一通來電，打錯了
但聲線聽似你的獨子
總欠一份劇本，寫有你們重逢
可以笑談從前彼此苛待
活像一對很像樣的冤家父子
〈領便當的人〉，書寫暮年的「茄喱啡」。黃子華曰，茄喱啡就是出現了⋯⋯就沒然後。芸芸眾生，誰不是在演茄喱啡的一生？工作中死去活來，夾雜「咀嚼飯菜及道理」。
多數人都是只在乎現世當下的生活，宗教的神蹟「倒像戲劇替代現實」，虛浮半空。而藝術的抒發，往往能有更廣大連結，披頭四的〈Let it be〉，未嘗不是苦難磨練的智慧。
人至末路，「童年好友中尚存的三四人」，喪禮、喜宴輪流出現，見證生與死。童年玩伴的逝去，自己也已離此不遠。瞻仰遺體、演出死亡，一再了拉開詩的張力。
直面死亡，總會想起生命盡頭應要完成的清單，對詩中的主角而言，是尚未重逢的兒子。詩人將沉重議題以「劇本」溝淡，也點出戲裡戲外，除了死得像樣，活得像樣才是真正的存在意義。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
本文章內容由「幸福空間」提供