閱讀香港詩人周漢輝：詩歌重構城市面貌，實景之外的象徵意義

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

去年香港詩人周漢輝文學雙年獎新詩組被消失,詩集遭政府下架。如今,他已經移居台灣,更在八月出版新作《地納於心》書寫香港,由公屋、街道以至飲食,記錄你我臉孔。

除了上述三種題材,周漢輝另有系列,靈感源自韓國詩體三行組成的「時調」。詩人開啟「千逢時調」系列,增添一行成四行詩,千迴百轉,恰逢其時,捕捉城市面貌。

我們可以想像,詩人不斷用雙眸拍攝,在你我都會曾留下腳步的街頭巷尾,以詩句寫生,繪畫實景之外的虛意,例如母親在藥妝店教育子女社會法則。

起句導入萬物有價,資本主義的度量衡。「你」,既是小孩,亦是曾經的我們。社會總愛教育我們生存的諸種價值,長大之後,昔日小孩都難免變作成人。

成人看的是數字,小孩卻瞄見紅光。世界習慣量化:KPI、月薪和分數⋯⋯唯獨親情視子女為無價品,獨一無二。這是你我生命的起始,並非量化的價格。

有價、無價,其實仍是落於對立思維。小孩的童心卻打破了二元的有無,光之象徵,是生命本質、生機活潑,「不」是否定的肯定,追求光的片刻。

可曾嘗試,站在馬路等待時忽然抽離,冷眼旁觀眾人,彷彿有些莫名的荒謬?人群是那麼像羊群,思考者實屬少數,一切依從社會告誡,寵壞得像畜生。

詩人藉此觀察,由個別昇華至普遍:越過馬路後,人生不也是一樣要等待?另一組燈號擋住我們,生活並不順遂,社畜面對歲月的殺豬刀,無可反抗。

在馬路等待,在馬路奔波,是你我的忙碌日常。詩歌像航拍的上帝全知視角,俯瞰眾生,行人在基督的身軀踐踏,是贖罪的苦,也象徵了神搭出橋樑,讓人依靠而行。

世俗與神聖的並置,既是宗教回到人心,亦可視作諷刺老人追逐那些浮淺事物。新造的人原該是屬靈,但老人顯然不是。平庸的罪惡,庸碌只為爭逐從不重要的免費報紙。

〈領便當的人〉

你在職務中頻密死去

在喝令聲間活過來

領便當,隨其他完工的人

咀嚼飯菜及道理──多番遇有

信徒談及死人復活的未來

像說著你的職業日常

你多番對邀約善意說不

相信神蹟,倒像戲劇替代現實

你也不信佛,鄰居常常敲缽連聲

無礙你跟手機上的披頭四虛彈指頭

像手上有吉他:Let it be, let it be……

一通來電告知你一場喪禮

童年好友中尚存的三四人

出席其中一人娶媳的喜宴

同一天你來到靈堂,喪家

有兩個孩子受長輩喝止追逐

恰如逝者與你的初逢

遺照遠比年少的樣子寬容

你向如此一生鞠躬

瞻仰遺體時倏想那也是你──

另一通來電讚許你死得很像樣

拍攝電視劇消耗不少便當與角色

你死於凌晨三時,下一趟受死

被安排在清早。兩次死亡之間

還有一通來電,打錯了

但聲線聽似你的獨子

總欠一份劇本,寫有你們重逢

可以笑談從前彼此苛待

活像一對很像樣的冤家父子