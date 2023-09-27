閱讀香港詩人周漢輝：詩歌重構城市面貌，實景之外的象徵意義

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

去年香港詩人周漢輝文學雙年獎新詩組被消失，詩集遭政府下架。如今，他已經移居台灣，更在八月出版新作《地納於心》書寫香港，由公屋、街道以至飲食，記錄你我臉孔。

除了上述三種題材，周漢輝另有系列，靈感源自韓國詩體三行組成的「時調」。詩人開啟「千逢時調」系列，增添一行成四行詩，千迴百轉，恰逢其時，捕捉城市面貌。

我們可以想像，詩人不斷用雙眸拍攝，在你我都會曾留下腳步的街頭巷尾，以詩句寫生，繪畫實景之外的虛意，例如母親在藥妝店教育子女社會法則。

圖片來源：手寫靚字合作

〈千逢時調〉之五 所有東西皆有名字與價錢。藥妝店中

母親教你如何用自助掃描器，你倒試 伸手接住一道紅痕。母親說不，你沒長

條碼，是無價的。你說不，只想觸摸光

起句導入萬物有價，資本主義的度量衡。「你」，既是小孩，亦是曾經的我們。社會總愛教育我們生存的諸種價值，長大之後，昔日小孩都難免變作成人。

成人看的是數字，小孩卻瞄見紅光。世界習慣量化：KPI、月薪和分數⋯⋯唯獨親情視子女為無價品，獨一無二。這是你我生命的起始，並非量化的價格。

有價、無價，其實仍是落於對立思維。小孩的童心卻打破了二元的有無，光之象徵，是生命本質、生機活潑，「不」是否定的肯定，追求光的片刻。

圖片由作者提供

〈千逢時調〉之十二 看羊群堵塞在燈號前

待過馬路，像被寵壞的人 越過後便堵塞在各自的

生活前，像肉畜耐心待宰

可曾嘗試，站在馬路等待時忽然抽離，冷眼旁觀眾人，彷彿有些莫名的荒謬？人群是那麼像羊群，思考者實屬少數，一切依從社會告誡，寵壞得像畜生。

詩人藉此觀察，由個別昇華至普遍：越過馬路後，人生不也是一樣要等待？另一組燈號擋住我們，生活並不順遂，社畜面對歲月的殺豬刀，無可反抗。

圖片來源：手寫靚字合作

〈千逢時調〉之十五 主要車道的交界處，人們跑著過路

像替被釘的基督，平衡雙肩承受的罪 鏡頭飛近──這邊派光免費報紙，那邊

才開始，老人們天天早起爭逐像新造的人

在馬路等待，在馬路奔波，是你我的忙碌日常。詩歌像航拍的上帝全知視角，俯瞰眾生，行人在基督的身軀踐踏，是贖罪的苦，也象徵了神搭出橋樑，讓人依靠而行。

世俗與神聖的並置，既是宗教回到人心，亦可視作諷刺老人追逐那些浮淺事物。新造的人原該是屬靈，但老人顯然不是。平庸的罪惡，庸碌只為爭逐從不重要的免費報紙。

〈領便當的人〉 你在職務中頻密死去

在喝令聲間活過來

領便當，隨其他完工的人

咀嚼飯菜及道理──多番遇有

信徒談及死人復活的未來

像說著你的職業日常

你多番對邀約善意說不

相信神蹟，倒像戲劇替代現實

你也不信佛，鄰居常常敲缽連聲

無礙你跟手機上的披頭四虛彈指頭

像手上有吉他：Let it be, let it be……

一通來電告知你一場喪禮

童年好友中尚存的三四人

出席其中一人娶媳的喜宴

同一天你來到靈堂，喪家

有兩個孩子受長輩喝止追逐

恰如逝者與你的初逢

遺照遠比年少的樣子寬容

你向如此一生鞠躬

瞻仰遺體時倏想那也是你──

另一通來電讚許你死得很像樣

拍攝電視劇消耗不少便當與角色

你死於凌晨三時，下一趟受死

被安排在清早。兩次死亡之間

還有一通來電，打錯了

但聲線聽似你的獨子

總欠一份劇本，寫有你們重逢

可以笑談從前彼此苛待

活像一對很像樣的冤家父子

〈領便當的人〉，書寫暮年的「茄喱啡」。黃子華曰，茄喱啡就是出現了⋯⋯就沒然後。芸芸眾生，誰不是在演茄喱啡的一生？工作中死去活來，夾雜「咀嚼飯菜及道理」。

多數人都是只在乎現世當下的生活，宗教的神蹟「倒像戲劇替代現實」，虛浮半空。而藝術的抒發，往往能有更廣大連結，披頭四的〈Let it be〉，未嘗不是苦難磨練的智慧。

人至末路，「童年好友中尚存的三四人」，喪禮、喜宴輪流出現，見證生與死。童年玩伴的逝去，自己也已離此不遠。瞻仰遺體、演出死亡，一再了拉開詩的張力。

直面死亡，總會想起生命盡頭應要完成的清單，對詩中的主角而言，是尚未重逢的兒子。詩人將沉重議題以「劇本」溝淡，也點出戲裡戲外，除了死得像樣，活得像樣才是真正的存在意義。

圖片來源：手寫靚字合作

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin