2023秋冬旅遊季：有一種驚喜叫韓國！找尋你的韓國心發現！ 韓國觀光公社舉辦豐富線上活動．旅遊選韓國，好禮拿多多！

活動１【有一種驚喜叫韓國】

韓國觀光公社與10家航空公司及17家旅行社合作，即日起至12/10推出秋冬加碼線上抽獎活動，回饋台灣民眾的韓國行，只要於出發前至官網進行簡單登錄步驟，即有機會參加刮刮樂和每週三次的拉霸遊戲，獎項包含韓國來回機票、免稅店商品券、三星手機、電腦平板、LG吸塵器等各式各樣不同的獎品，愈早登錄，中獎機會愈大！

尚未計劃韓國行的民眾也可以參加每日小遊戲—美食100選記憶大考驗，只要成功破關並分享到FB，即有機會獲得星巴克實體兌換券。另外也鼓勵下載coupon大禮包，包含韓國團體、自由行折價券、機票折扣碼、韓國免稅店及景點門票優惠券等，為規劃自己的韓國行作準備！

近來喜愛觀看短影音的族群大增，韓國觀光公社為鼓勵大家拍攝、分享與韓國有關的短影音，將於9/25-11/10舉辦「我的韓國心發現！韓國主題YTShorts短片徵集」活動！短片徵集活動分為「韓國美食」、「韓國旅遊」、「韓國文化」三大主題，每個主題再區分成網紅組及素人組，台灣的朋友只要將對韓國的新發現、韓國的美、精彩的韓國旅遊瞬間等，拍攝剪輯成15~30秒的shorts短影片，並且上傳Youtube平台公開分享，主辦單位將參考人氣度、主題契合度、內容創意度等，綜合決選出6名幸運兒，送出雙人韓國來回機票！

除了上述的活動鼓勵民眾前往韓國旅遊之外，10月份在韓國當地陸續舉辦極具吸引力的K-POP演唱會！分別有10/8(日)由aespa、NCTDREAM、BOYNEXTDOOR、ATEEZ、ZICO等人氣偶像出席的《2023永東大路KPOP演唱會》，10/14(六)由韓國訪問年宣傳大使—車銀優、CIX出席的《10月的某個美好日子》，10/21(六)由NCT127、OHMYGIRL、TREASURE、HIGHLIGHT等藝人出席的《2023釜山同一個亞洲慶典KPOP演唱會》(BOF)，以及10/28(六)由韓國人氣嘻哈歌手BE'O、CIX等出席的《西歸浦世界文化慶典KPOP演唱會》。韓國觀光公社台北支社李長儀支社長表示：「接下來台灣有中秋節年假、國慶連假，而韓國也進入賞楓的旅遊旺季，我們希望藉由各式的活動，激發台灣朋友更多前往韓國旅遊的動力，期盼今年訪韓人數能突破100萬人次！」

「有一種驚喜叫韓國」線上抽獎活動

活動期間：即日起至2023/12/10

參加方式：

購買韓國觀光公社指定旅行社、航空公司2023.09.20~2023.12.31出發至韓國的旅遊產品，須在出發韓國前至少一天(前)，且於活動期間2023.09.20~2023.12.10內，在「有一種驚喜叫韓國」活動網站上登錄，須先填寫完整個人正確資料以註冊帳號密碼，成功登錄後，即獲得抽獎資格。每人有乙次刮刮樂的抽獎機會，未中獎者或出發後才登錄者，仍可參加超級拉霸機活動。

活動官網：https://event-1.7to.com.tw/23surprise_korea/

「我的韓國心發現！韓國主題YTShorts短片徵集」線上活動

活動期間:2023/09/25-2023/11/10

參加平台：Youtube

參加方式：上傳與「韓國美食」、「韓國旅遊」、「韓國文化」相關的15~30秒YoutubeShorts，

並加上相關hashtag，即可參加。

評選標準：以YouTube頻道訂閱數1,000為分界，分為素人組與網紅組由主辦單位進行評選

，各組均依據創意性（40%）、契合度（40%）、人氣度（20%）評分。

詳細活動辦法，請參考韓國觀光公社台北支社粉絲專頁「我的韓國心發現！韓國主題YTShorts短片徵集」貼文。

本文章內容由「韓國觀光公社」提供。