吳晟：吳音寧對參選2024立委說出「我願意」是她的主見，也是我內心的矛盾
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這是一場非常艱困的選戰，對手政治家族勢力太強大，作為父親，我當然不願、不捨她去承擔，去背負這個重任。然而，在公義考量，這一場改變地方政治生態、打破家族世襲的機會，如果沒有人站出來挑戰，放任這個家族繼續壟斷地方發展。吳音寧這次競選的對手，地方上稱為謝家，他們是怎樣的政治家族呢？
文：吳晟
2024年立法委員選舉，民主進步黨以「民主大聯盟」為核心理念，徵召「艱困選區」參選人。
所謂艱困選區，是指民進黨無人登記、無人有意願參選；其次是即使有人要參選，但對手地方實力太強（主要是中國國民黨候選人），上一屆民進黨候選人得票率只有40%左右，甚至更低，評估不易勝選，採取徵召方式。
徵召對象不限民進黨籍。基於「跨黨派、跨世代、跨領域」三大原則，擴大社會各專業領域人士參與，展開更多、更廣的連結。
彰化縣有四個選區；我的家鄉，濁水溪下游北岸十個鄉鎮，稱為「彰南」，為第三選區，完全符合二大徵召條件，列為最艱困選區。民進黨中央黨部多次找人和吳音寧接洽，終而說服吳音寧願意承擔，接受徵召。
2023年6月14日，民進黨主席、總統候選人賴清德，在民進黨中央黨部舉行記者會，宣布第三波徵召人選，新竹市清大教授林志潔、台北市議員苗博雅，和吳音寧。每位在黨主席介紹後，發表簡短「參選聲明」，音寧的聲明有二大重點：
我願意
接受土地的徵召
接受鄉親的徵召
接受母親之河濁水溪的徵召
接受台灣價值的徵召
參與彰化縣第三選區區域立委選舉
哪怕接下來
將面臨多大的困難與挑戰
哪怕再一次
面對各式各樣的謊言攻擊
為了家鄉更好，我願意
為了台灣更好，我願意
果然如音寧所料，6月14日宣布參選，隨即引來幾家特定政治立場的媒體，在新聞節目、談話節目中，不斷重播2018年，音寧擔任台北農產運銷公司（簡稱北農）總經理，台北市政府、台北市議會國民黨籍市議員，捲動媒體風潮，聯手製作出來的所謂「北農事件」一些畫面，節目主持人串連所謂網紅、名嘴、政客，伶牙俐齒「評論」一番，極盡嘲諷。
吳音寧犯了什麼過錯？
其實，2017年6月21日，音寧上任北農總經理，到2018年2月底，整整八個月，沒什麼新聞風波。
北農創設四十年，果菜市場老舊，不少需要振興、改進、革新的制度，音寧住在果菜市場辦公室內一間小小房間，專注投入熟悉業務、認真做事，規劃新方案、新政策⋯⋯。
或許，這個位子，本就充滿政治角力；改革，必然得罪不少既得利益者，鬥爭的暗潮更是洶湧。
2018年2月底，所謂「連續休市」、造成「菜價崩跌」，忽然捲起鋪天蓋地的媒體追逐，吳音寧成為萬方「箭靶」，害慘農民的罪魁禍首，箭矢一波又一波不停歇，猛烈射擊。
時機很巧合，前任總經理韓國瑜，這時發布將參選2018年高雄市長，而攻擊吳音寧的台北市國民黨籍市議員，正是挺韓的主力。
最微妙的是，他們一面攻擊吳音寧「實習生」什麼都不懂；一面突顯韓國瑜「賣菜郎」形象，很會賣菜、有多照顧農民，做得有多好，並為他被迫下台而叫屈、抱不平，造聲勢。
中國國民黨籍市議員，一件一件「揭露」吳音寧的「罪狀」，每一件都在媒體鬧得沸沸揚揚，一直延燒到11月底，九合一選舉投票日。
非常不可思議，一個小小的台北農產公司總經理，既不是民進黨員、不是政府官員、也不是候選人，竟然在2018年的選戰中，扮演全國最受矚目、「關注」的重要角色。我看到台中、雲林、甚至台東等縣市，張貼「投給XXX（民進黨候選人）＝投給吳音寧」的選舉看板，十分錯愕、困惑，不知是什麼「邏輯」。
回顧2018年，中國國民黨的選舉操作、策略，鎖定幾個可能的「破口」人選或事件議題，全面圍攻、極盡糟蹋、污名化，捏造事實，混淆是非，潑髒水，塑造成敗壞、無能等等不堪形象；而後，等同於民進黨的形象。其中，最「成功」、最好欺負的，就是吳音寧。
主要因素是，有共同「目的」的藍白綠無「四色」政客，聯合起來，鬥爭吳音寧。而音寧的態度，採取說明之後，不再花費時間去做口水戰。
- 藍：主力。中國國民黨籍市議員，中國時報、中天等媒體。
- 白：配合。號稱白色的台北市市長、台北市政府公務局、產發局、新工處、市場處⋯⋯。
- 綠：使陰招。民進黨籍台北市政府副市長、北農董事長陳景峻、某親柯民進黨黨籍女性市議員，不僅沒維護，反而落井下石。
- 無：踹一腳。（台聯黨）陳姓議員，其女為柯市長幕僚。
選後，吳音寧被檢討為民進黨敗選的頭號戰犯，被迫離職。
相較之下，作為「對照組」的韓國瑜，則如日「中天」，聲勢暴漲，彷如救世主，高票當選高雄市長。
有誰將他們二位前後任北農總經理，任內實際表現，做一番比較？
吳音寧犯了什麼過錯？有多大的罪狀？從2018年2月底到11月底，足足九個月，每日每日，一日照三餐加宵夜，不停歇，排山倒海攻擊、污衊、羞辱，佔據多家媒體、網紅，最顯眼的版面。
重新整理當年沸沸揚揚指控的「罪狀」如下：
1、連續休市；2.菜價崩跌；3.殘菜圖利；4.神隱少女；5.酬庸聘任（250萬實習生）；6.吃魚翅；7.送洋酒；8.不去市議會備詢；9.第一市場改建案；10.預定帶團去歐洲考察、安排逛紅燈區；11.「酸」外銷帛琉。
其中最惡劣的一項「罪名」是，編造出莫須有的「250萬高薪實習生」（二百五諧音）的標籤、封號，意味她什麼都不懂，只因靠爸，坐領高薪，挑起年輕人所謂的「相對剝奪感」，製造仇恨。
事實證明，當年哪一項指控，不是惡意詆毀、顛倒是非，或是挖坑陷害、扭曲編造罪名，再擴大渲染？
2018年11月底，選後一個星期，吳音寧被迫離職，隔天早上搭第一班車回到家裡，隨即清理書桌，休息幾天，非常平靜，拿起筆，專注寫作，寫中斷多年的長篇小說。
我也沉潛下來，請年輕好友林明樺協助，整理出所有和北農事件相關的新聞、報導、評論等等資訊，沉住氣、耐性閱讀，尤其是依據《台北市議會速記錄》（逐字稿），第一手資料，耙梳每一個事件的來龍去脈、前因後果，完成《北農風雲——滿城盡是政治秀》一書，還原事實。2020年3月出版。
《北農風雲》書寫風格，最大特色之一，所有相關人士，都指名道姓，絕不隱諱、絕不閃避，絕不以XX代替，以示負責。
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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