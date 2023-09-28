吳晟：吳音寧對參選2024立委說出「我願意」是她的主見，也是我內心的矛盾

文：吳晟

2024年立法委員選舉，民主進步黨以「民主大聯盟」為核心理念，徵召「艱困選區」參選人。

所謂艱困選區，是指民進黨無人登記、無人有意願參選；其次是即使有人要參選，但對手地方實力太強（主要是中國國民黨候選人），上一屆民進黨候選人得票率只有40%左右，甚至更低，評估不易勝選，採取徵召方式。

徵召對象不限民進黨籍。基於「跨黨派、跨世代、跨領域」三大原則，擴大社會各專業領域人士參與，展開更多、更廣的連結。

彰化縣有四個選區；我的家鄉，濁水溪下游北岸十個鄉鎮，稱為「彰南」，為第三選區，完全符合二大徵召條件，列為最艱困選區。民進黨中央黨部多次找人和吳音寧接洽，終而說服吳音寧願意承擔，接受徵召。

2023年6月14日，民進黨主席、總統候選人賴清德，在民進黨中央黨部舉行記者會，宣布第三波徵召人選，新竹市清大教授林志潔、台北市議員苗博雅，和吳音寧。每位在黨主席介紹後，發表簡短「參選聲明」，音寧的聲明有二大重點：

我願意

接受土地的徵召

接受鄉親的徵召

接受母親之河濁水溪的徵召

接受台灣價值的徵召

參與彰化縣第三選區區域立委選舉 哪怕接下來

將面臨多大的困難與挑戰

哪怕再一次

面對各式各樣的謊言攻擊

為了家鄉更好，我願意

為了台灣更好，我願意

果然如音寧所料，6月14日宣布參選，隨即引來幾家特定政治立場的媒體，在新聞節目、談話節目中，不斷重播2018年，音寧擔任台北農產運銷公司（簡稱北農）總經理，台北市政府、台北市議會國民黨籍市議員，捲動媒體風潮，聯手製作出來的所謂「北農事件」一些畫面，節目主持人串連所謂網紅、名嘴、政客，伶牙俐齒「評論」一番，極盡嘲諷。

吳音寧犯了什麼過錯？

其實，2017年6月21日，音寧上任北農總經理，到2018年2月底，整整八個月，沒什麼新聞風波。

北農創設四十年，果菜市場老舊，不少需要振興、改進、革新的制度，音寧住在果菜市場辦公室內一間小小房間，專注投入熟悉業務、認真做事，規劃新方案、新政策⋯⋯。

或許，這個位子，本就充滿政治角力；改革，必然得罪不少既得利益者，鬥爭的暗潮更是洶湧。

2018年2月底，所謂「連續休市」、造成「菜價崩跌」，忽然捲起鋪天蓋地的媒體追逐，吳音寧成為萬方「箭靶」，害慘農民的罪魁禍首，箭矢一波又一波不停歇，猛烈射擊。

時機很巧合，前任總經理韓國瑜，這時發布將參選2018年高雄市長，而攻擊吳音寧的台北市國民黨籍市議員，正是挺韓的主力。

最微妙的是，他們一面攻擊吳音寧「實習生」什麼都不懂；一面突顯韓國瑜「賣菜郎」形象，很會賣菜、有多照顧農民，做得有多好，並為他被迫下台而叫屈、抱不平，造聲勢。

中國國民黨籍市議員，一件一件「揭露」吳音寧的「罪狀」，每一件都在媒體鬧得沸沸揚揚，一直延燒到11月底，九合一選舉投票日。

非常不可思議，一個小小的台北農產公司總經理，既不是民進黨員、不是政府官員、也不是候選人，竟然在2018年的選戰中，扮演全國最受矚目、「關注」的重要角色。我看到台中、雲林、甚至台東等縣市，張貼「投給XXX（民進黨候選人）＝投給吳音寧」的選舉看板，十分錯愕、困惑，不知是什麼「邏輯」。

回顧2018年，中國國民黨的選舉操作、策略，鎖定幾個可能的「破口」人選或事件議題，全面圍攻、極盡糟蹋、污名化，捏造事實，混淆是非，潑髒水，塑造成敗壞、無能等等不堪形象；而後，等同於民進黨的形象。其中，最「成功」、最好欺負的，就是吳音寧。

主要因素是，有共同「目的」的藍白綠無「四色」政客，聯合起來，鬥爭吳音寧。而音寧的態度，採取說明之後，不再花費時間去做口水戰。

藍：主力。中國國民黨籍市議員，中國時報、中天等媒體。

白：配合。號稱白色的台北市市長、台北市政府公務局、產發局、新工處、市場處⋯⋯。

綠：使陰招。民進黨籍台北市政府副市長、北農董事長陳景峻、某親柯民進黨黨籍女性市議員，不僅沒維護，反而落井下石。

無：踹一腳。（台聯黨）陳姓議員，其女為柯市長幕僚。

選後，吳音寧被檢討為民進黨敗選的頭號戰犯，被迫離職。

相較之下，作為「對照組」的韓國瑜，則如日「中天」，聲勢暴漲，彷如救世主，高票當選高雄市長。

有誰將他們二位前後任北農總經理，任內實際表現，做一番比較？

Photo Credit: 中央社 柯文哲回答有關第一果菜市場改建案中北農總經理吳音寧與市府的爭端，一旁為當時的台農董事長陳景峻

吳音寧犯了什麼過錯？有多大的罪狀？從2018年2月底到11月底，足足九個月，每日每日，一日照三餐加宵夜，不停歇，排山倒海攻擊、污衊、羞辱，佔據多家媒體、網紅，最顯眼的版面。

重新整理當年沸沸揚揚指控的「罪狀」如下：

1、連續休市；2.菜價崩跌；3.殘菜圖利；4.神隱少女；5.酬庸聘任（250萬實習生）；6.吃魚翅；7.送洋酒；8.不去市議會備詢；9.第一市場改建案；10.預定帶團去歐洲考察、安排逛紅燈區；11.「酸」外銷帛琉。

其中最惡劣的一項「罪名」是，編造出莫須有的「250萬高薪實習生」（二百五諧音）的標籤、封號，意味她什麼都不懂，只因靠爸，坐領高薪，挑起年輕人所謂的「相對剝奪感」，製造仇恨。

事實證明，當年哪一項指控，不是惡意詆毀、顛倒是非，或是挖坑陷害、扭曲編造罪名，再擴大渲染？

2018年11月底，選後一個星期，吳音寧被迫離職，隔天早上搭第一班車回到家裡，隨即清理書桌，休息幾天，非常平靜，拿起筆，專注寫作，寫中斷多年的長篇小說。

我也沉潛下來，請年輕好友林明樺協助，整理出所有和北農事件相關的新聞、報導、評論等等資訊，沉住氣、耐性閱讀，尤其是依據《台北市議會速記錄》（逐字稿），第一手資料，耙梳每一個事件的來龍去脈、前因後果，完成《北農風雲——滿城盡是政治秀》一書，還原事實。2020年3月出版。

《北農風雲》書寫風格，最大特色之一，所有相關人士，都指名道姓，絕不隱諱、絕不閃避，絕不以XX代替，以示負責。