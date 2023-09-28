韓國、台灣為何對日本殖民的態度大不同？從「大韓民國的郝柏村」白善燁談起

過去100年來，韓國與台灣經歷過許多共同的命運，兩者都曾經淪為日本殖民地，到了戰後又成為了自由世界反共的最前沿。中華民國與大韓民國稱呼彼此為兄弟之邦（雖然對於誰是兄，誰是弟可能有不同的看法），也都以反共知名推行過白色恐怖。台灣有二二八事件與美麗島事件，韓國同樣有四三濟州島大屠殺及光州事件。

更重要的是，兩者都在1987年實現了民主化，也各自推行「轉型正義」。在台灣推行親美反共政策的中國國民黨，傳統上與韓國推行親美反共政策的保守派關係良好，也因為對人民實施威權統治的共同歷史而彼此惺惺相惜。台灣的黨外運動則理所當然與韓國的反對派有革命情感，雙方在挑戰威權統治的過程中結成盟友。

因此在民主化之後，民進黨與韓國的自由派都對國民黨及保守派過去的歷史推行「轉型正義」。台灣對兩蔣父子有了不同的評價，李承晚、朴正熙及全斗煥在韓國的歷史地位也同樣充滿爭議性。然而民進黨與韓國的自由派卻有兩點最大的不同，首先是韓國「轉型正義」的對象包括了殖民時代的「親日派」，甚至還是以殖民時代的「親日派」為主，但台灣卻沒有將「親日派」包含在內。

其次則是韓國的自由派直到文在寅總統與金正恩、川普（Donald Trump）實現歷史性的三方會談以前，都主張對北韓採取懷柔政策。這個立場在金正恩擅自炸毀開城工業區，導致文在寅總統的努力付之一炬後有沒有改變，筆者並不知道。不過可以肯定的是，韓國保守派至少表面上揮舞的仍是親美反共的大旗。

反倒是在台灣，過去中國國民黨親美反共的政策基本上已經為民進黨政府所接收而去，當下的國民黨不盡然通通都親共，卻絕對是主張以懷柔態度對待中共的主力。對待「親日派」以及中共、北韓的不同態度，可能是當前台灣與韓國推行轉型過程中兩個最大的不同之處。會有如此大的差異，還必須要從台灣與韓國所處的地緣戰略環境，以及一位名叫白善燁的韓國將軍開始談起。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 洪範圖

以白善燁換洪範圖

這陣子韓國發生了一件大事，就彰顯了韓國與台灣推行「轉型正義」的歷史差異，那就是大韓民國陸軍士官學校做出了一個決定，要將陳列於忠武館前的抗日英雄洪範圖銅像移到校外。這件事情一時之間炸開了鍋，以共同民主黨為代表的自由派對尹錫悅總統的國民力量口誅筆伐，批評保守派政府是為了討好日本才做出移走洪範圖銅像的決定。

中國媒體與部分台灣的統派群組也轉發了這則新聞，同樣以如同批評民進黨政府般的嚴厲態度批判尹錫悅政府「數典忘祖」，為了讓美日開心而將自己的抗日英雄一腳踢開。可是陳列在忠武館前的抗日英雄並不是只有洪範圖，同時還有金佐鎮、池青天、李範奭與李會榮等四人，為什麼被移走的單單只有洪範圖？