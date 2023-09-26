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2023/09/26,
勞工

消防員要工會，行政院給協會：消防員批府院「以戒嚴威權心態決定公務員的命」

消防員要工會，行政院給協會：消防員批府院「以戒嚴威權心態決定公務員的命」
消防員工作權益促進協會（消促會）與多個勞團9月23日於總統府前開記者會。｜Photo Credit: 關鍵評論網 / 記者邱宜君攝影

我們想讓你知道的是

消防員強力訴求組「工會」，行政院卻說，修法強化「公務人員協會」就行了，這兩個會到底有何差別？消促會顧問表示《公務人員協會法》的協商效力弱到，連推動年金改革的李來希都不想用。政府以A答B的話術，其實只是要迴避一個落後歐美國家數十年的問題：憑什麼禁止公務員組工會？

明揚大火導致4名消防員殉職，再次凸顯行政機關在消防勞動安全的改革牛步。消防員工作權益促進會（消促會）呼籲政府讓消防員適用《工會法》，基層消防員才能確實與政府對等協商、改善勞安。面對社會各界對消防員訴求的響應，行政院院長陳建仁則端出17年未修訂的《公務人員協會法》，認為只要修訂此法，即可「強化結社權與協商權」。

《公務人員協會法》太弱，連年金改革都派不上用場

「我們反對。」消促會顧問朱智宇表示，陳建仁說的根本不是新提議，今年6月銓敘部就跟消促會提過，但消促會認為，《公務人員協會法》有關調處爭議的規定簡直是「虛無飄渺」，清楚可見國家刻意弱化公務人員的爭議權，所以立法至今20多年，從來沒有協會依此法提出糾紛調處，「連年金改革聲浪最烈時，李來希都沒申請過。」

朱智宇分析，《公務人員協會法》根本無法讓公務人員維護自身權利，關鍵就在法令設計上「沒有對等協商的後盾」，而這也是消防員堅決爭取組工會的最大原因。《工會法》保障的勞動3權包括團結權、協商權、爭議權；提出勞資爭議調解、申請不當勞動行為裁決、罷工，都是爭議權的一部分。

朱智宇強調，沒有工會是為了發動抗爭而成立，成立工會的重點只有一個，就是為了「對等協商」。但若工會無權行使爭議權，協商根本不可能對等，只陷入沒有結果的「協商麻痺」。他反問，消防員的勞動條件已經糟到威脅生命，「為什麼不能給我們最終的武器（罷工）？」

朱智宇說，更何況要達到合法罷工，要經過調解、投票等程序，沒有那麼容易。只要能適用《工會法》，消防員也願意像醫師工會一樣談「必要服務條款」，行使罷工期間保留基本服務必要的人力。

消防員批副總統出一張嘴，行政院「以威權心態決定公務員的命」

朱智宇指出，現任副總統、民進黨總統參選人賴清德對消防人員組工會的訴求，只說了一句「繼續擴大溝通」，但截至目前為止，消促會完全沒有收到來自賴陣營的「任何一紙公文或一通電話。」

朱智宇痛心地說，賴清德只講這句話，行政院又擅自決定要用別的法搪塞消防員，這就是戒嚴威權政府的做法，就是在說「公務員的命，政府決定。」已經讓政府決定這麼多年，結果卻是「曲解我們的訴求、任憑我們繼續殉職。」

學者：政府該回答的是，憑什麼禁止公務員組工會？

國立政治大學法學院副教授林佳和直言，《公務人員協會法》的誕生，就是為了禁止公務人員組工會；行政院現在的回應，就是把兩個概念完全不同的東西張冠李戴。簡單說，就是人家要吃蘋果，被政府禁止、規定只能吃桃子，這時候政府應該要解釋為什麼禁止他吃蘋果，而不是拼命說桃子甜。

林佳和表示，美國和歐洲國家的公務人員都能組工會，因為政府知道「憑什麼不能」，先進國家也不會把教師罷工說成是「侵害學生權利。」反觀台灣，到2023年還在禁止公務人員組工會，教師爭取了數十年終於可以組工會，卻被禁止罷工，可說是獨樹一格、少數禁止教師罷工的國家。

林佳和說，政府部門對待公務人員的心態，彷彿還活在戒嚴時期、類似第三世界國家。因為想到工會，就想到罷工，想到罷工，就想到造成自己不方便，便回過頭來禁止組工會。政府部門也是投大眾所好，社會上確實有很多人，總是理所當然地基於自己的偏好，去決定別人的自由和權利。

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核稿編輯：楊士範


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