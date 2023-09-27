iPhone 15 Pro Max拆解分析：蘋果關鍵元件比重升，意外熱銷法人上修今年訂單
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蘋果iPhone 15系列新機於22日起在全球開賣，銷售狀況備受關注。天風國際證券分析師郭明錤23日在社群平台X貼文指出，根據供應鏈長焦相機模組最大訂單狀況分析，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3500萬支，比去年同期iPhone 14 Pro Max的2800萬支出貨還要多，是蘋果第4季iPhone事業成長的最大推手。
iPhone 15 Pro Max拆解分析：蘋果關鍵元件比重升
（中央社）蘋果頂級版iPhone 15 Pro Max熱銷，國外維修網站ifixit拆解內部零組件後評估，蘋果在電源、無線通訊、音訊等關鍵元件比重增加。台灣華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。
蘋果（Apple）iPhone 15 Pro Max銷售優於預期，外界關注內部零組件架構，國外維修網站ifixit於美國時間25日公布拆解美國版iPhone 15 Pro Max分析報告指出，iPhone 15 Pro Max內部設計與iPhone 14 Pro Max相似，內部設計和新的邊框架構，可讓iPhone 15 Pro Max更容易分拆玻璃背板。
在拆解電子機構件後，ifixit進一步分析，iPhone 15 Pro Max採用高通（Qualcomm）的Snapdragon X70 5G連網數據晶片模組，可透過人工智慧（AI）提升天線調諧（antenna tuning）等5G連網功能。
觀察iPhone 15 Pro Max內建蘋果設計的A17 Pro應用處理器，ifixit分析，台積電獨家代工的3奈米先進製程，短期內其他對手還趕不上，主要是蘋果今年已全數包下台積電3奈米產能，加上良率因素，使得A17 Pro的製造價格相對昂貴。
蘋果官網表示，A17 Pro相關3奈米製程採用極紫外光（EUV）微影曝光技術，讓晶片內電晶體數量可增加到190億顆。
ifixit報告進一步分析iPhone 15 Pro Max關鍵內部零組件，在記憶體部分，iPhone 15 Pro Max採用日本廠商鎧俠（Kioxia）的NAND型快閃記憶體（NAND Flash），德州儀器（TI）提供快閃記憶體控制器，韓國SK海力士（SK Hynix）供應容量8GB的LPDDR5 SDRAM記憶體，台灣華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。
在電源和功率元件部分，報告分析，蘋果、高通、意法半導體（STM）等主供電源管理晶片，德州儀器可能供應電池充電元件、DC/DC轉換元件、螢幕電源供應器等。
報告推測無線通訊部分，高通供應寬頻封包追蹤（Envelope Tracking）功率元件、射頻收發器等，蘋果供應Wi-Fi整合藍牙模組，博通（Broadcom）、Skyworks、Qorvo提供射頻前端模組（front-end module），恩智浦（NXP）可能提供近場無線通訊（NFC）控制元件。美系外資法人評估，日月光投控旗下環旭電子供應超寬頻（UWB）模組。
在其他零組件方面，報告推估，蘋果供應音訊處理器、音訊功率放大器、音訊編解碼器等，博世（Bosch Sensortec）提供6軸加速計整合陀螺儀，意法半導體供應安全元件等。
iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，天風國際證券分析師郭明錤和日系外資法人日前評估，稜鏡是蘋果iPhone首次採用的關鍵元件，稜鏡可能由中國浙江蘭特光學主要供應，浙江水晶光電可能是第二家供應商。郭明錤並指出，大立光是iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭獨家供應商。至於前後鏡頭關鍵CMOS光學感測元件，外資評估，由日本索尼（SONY）獨供。
iPhone 15 Pro Max熱銷，法人：今年訂單上修
（中央社）蘋果頂規版iPhone 15 Pro Max熱銷，分析師引述供應鏈消息指出，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3500萬支；iPhone 15 Plus銷售結果沒那麼差，反而可能增加訂單。
蘋果iPhone 15系列新機於22日起在全球開賣，銷售狀況備受關注。天風國際證券分析師郭明錤23日在社群平台X貼文指出，根據供應鏈長焦相機模組最大訂單狀況分析，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3500萬支，比去年同期iPhone 14 Pro Max的2800萬支出貨還要多，是蘋果第4季iPhone事業成長的最大推手。
相較之下，郭明錤指出，iPhone 15與15 Pro機種銷售則低於預期，不排除蘋果可能降價銷售或是砍單。
至於iPhone 15 Plus，郭明錤表示，原先並無預期銷售狀況好，目前看來銷售結果沒那麼差，反而可能增加訂單。
展望下半年新機出貨，郭明錤仍維持先前預估，下半年整體iPhone 15系列出貨量約8000萬支。
韓國媒體The Elec先前評估，iPhone 15 Pro下半年產量約2420萬支，iPhone 15 Pro Max產量估3180萬支。
郭明錤今天深夜進一步貼文分析，iPhone 15 Pro Max銷售優於預期，且蘋果在出貨前提高長焦鏡頭驗證標準，長焦鏡頭需求動能強勁及漲價效應帶動，使得相關供應商包括大立光、中國浙江水晶光電和藍特光學等可望受惠。
iPhone 15開賣，電信業者：掀5G開台後最大換機潮
（中央社）iPhone 15上週五登台開賣，電信業者看好將帶來5G開台以來最大果粉換機潮，台灣大哥大26日宣布，首4日銷量年成長逾30%，其中iPhone 15機款的銷量為去年2倍。
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從影業小編到台灣變色龍，UG is hot with Photoshop
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「做最精彩的你自己」的白靈、跨年大唱 First Love 主題曲的白冰冰、手機桌面幸運女神美輪明 —— UG is Hot，那個總是出現在大樓屋頂上的人緊追時事梗，彷彿他的衣櫃裡有無限的道具隨手捻來都能搭上。充滿 B 級感的變裝加上高超的 Photoshop 技巧，讓一個人以千百種人設亮相。讓我們一起來看看平時身為平凡上班族的 UG 是怎樣煉成社群百變女王的，而他最愛用的 P 圖小撇步又是哪些呢。
從「過氣網紅」到「最快的變裝民眾」
許多人認識 UG 是因為他 2009-2010 年 cover 少女時代的精湛模仿，當時甚至受邀上韓國綜藝節目《Star King》與偶像相見。在 15 年前，所謂「網紅」一詞還未被廣泛使用的時候，那年還只是個大學生的 UG 用他的熱情示範了追星的極致，並在社群網路上發酵。不過 UG 並沒有選擇走上演藝之路，如今回看往事直笑說自己是「過氣網紅」，他反而在近年不斷透過變裝「成為」各種偶像，反映時事的速度堪稱「最快的變裝民眾」。
「我變裝的故事要從小時候說起，」小學時迷戀美少女戰士華麗的變身，加上看綜藝節目中反串藝人帶來的娛樂效果，「我覺得這個東西我好像做的來，而且與其被大家說你『有點娘』，不如把它轉換成一個表演的形式，就會變得很光明正大。」UG 不只自己表演，也帶著同學在兒童節大會上跳徐懷鈺，從小就展現自信光芒。
社群在走 Photoshop 要懂
若從很早就在 Instagram 上追蹤 UG 的朋友，應該會發現他從某個時期開始，照片中的場景從居家環境大量轉換到一個大樓的頂樓——那正是 UG 任職電影發行公司的頂樓。「我剛進公司老闆就知道我會變裝，有次《穆荷蘭大道》特映會老闆就提議我扮成電影中的角色，讓觀眾可以來合照，」UG 聊到公司很支持讓他很合理地時常扮裝，「讓我覺得哇原來這在一個 30 幾歲的上班族身上是件被鼓勵的事。」也因為如此他對變裝愈來愈認真，也開始用變裝的形式參加同志遊行等等的公眾活動。
平時的 UG 除了經營自己的社群平台之外，也時常利用 Photoshop 製作工作所需的宣傳素材、電影周邊等，「我們三不五時就要拍一些商品照，公司頂樓剛好很漂亮就會上去拍。」雖然從大學時期就學了各種影像處理的軟體，「Photoshop 還是最直觀的！」UG 說在電影發行公司當小編，幾乎每天都會用到 Photoshop，不管是 banner、gif 動圖還是小型印刷品通通都可以用 PS 搞定。
看我 Photoshop 三十六技
社群上火熱起來的事件通常是沒有預告的，但 UG 總是能抓住這些時事梗的精髓，他對於挑選變裝的角色也有一套自己的邏輯，「通常以我自己喜歡的影視或音樂作品為主，時事的話，除了社群上的熱度之外，我也會選擇有很明顯特徵的，大家一看就知道這是什麼！」仔細看 UG 每次扮演不同角色，神情絕對都是最到位的。
不僅變裝角色多元，UG 的 P 圖技巧也是三十六技各種搭配！在這次採訪中 UG 回歸初心，化身成他的變裝啟蒙「美少女戰士水手月亮」，並且首次公開分享了幾個在後製變裝照片時最愛的 PS 祕技！
首先是修圖最經典招式：去背！Adobe 推出了「物件選取」工具讓去背變得超簡單，只需要開啟圖檔點擊「物件選取」，Photoshop 就會自動辨識畫面中的關鍵物件，不到 10 秒就幫水手月亮去背完成。接著 UG 使用「色相／飽和度」調整功能，增加漸變疊加與外光暈，把水手月亮變得閃閃發亮。下一步在背景加上星空圖案與不同 pose 的水手月亮之後，UG 到圖層區調整不同物件的「混合模式」，選擇「濾色」然後調整「透明度」，只要簡單拉動一下就能讓水手月亮與星空自然地融合
Everyone can Photoshop！百變人生沒有侷限
在今年大港開唱的演出者介紹裡，UG 被以「台灣變色龍 aka 屋頂皇后 aka 變裝民眾」這個串超長的頭銜介紹，這三個稱號似乎點出了他被大家記憶的不同面向，包括從最早 cover 少女時代紅到韓國，一直到公司頂樓的精彩變裝。
這些年來 Photoshop 陪伴著 UG 不斷超越，不斷成為那個最精彩的他自己，「變裝對我的人生帶來的改變，除了成就感之外，最重要的是創造了更多的連結，」如同在性別運動中的站在最前排、最吸睛的變裝皇后們，「變裝可以是一種溝通的工具，鼓勵很多可能到很多對自己的狀態還不是很了解的人。」採訪尾聲，我們問 UG 下一個角色會扮誰？他笑說還不知道，「但一定是好玩的！」
Everyone can Photoshop！百變無法侷限，Photoshop提升你的創意戰鬥力！