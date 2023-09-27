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2023/09/27,
商業

iPhone 15 Pro Max拆解分析：蘋果關鍵元件比重升，意外熱銷法人上修今年訂單

iPhone 15 Pro Max拆解分析：蘋果關鍵元件比重升，意外熱銷法人上修今年訂單
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，Pro旗艦機型採用鈦金屬邊框，重量更輕更耐用。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日

我們想讓你知道的是

蘋果iPhone 15系列新機於22日起在全球開賣，銷售狀況備受關注。天風國際證券分析師郭明錤23日在社群平台X貼文指出，根據供應鏈長焦相機模組最大訂單狀況分析，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3500萬支，比去年同期iPhone 14 Pro Max的2800萬支出貨還要多，是蘋果第4季iPhone事業成長的最大推手。

iPhone 15 Pro Max拆解分析：蘋果關鍵元件比重升

（中央社）蘋果頂級版iPhone 15 Pro Max熱銷，國外維修網站ifixit拆解內部零組件後評估，蘋果在電源、無線通訊、音訊等關鍵元件比重增加。台灣華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。

蘋果（Apple）iPhone 15 Pro Max銷售優於預期，外界關注內部零組件架構，國外維修網站ifixit於美國時間25日公布拆解美國版iPhone 15 Pro Max分析報告指出，iPhone 15 Pro Max內部設計與iPhone 14 Pro Max相似，內部設計和新的邊框架構，可讓iPhone 15 Pro Max更容易分拆玻璃背板。

在拆解電子機構件後，ifixit進一步分析，iPhone 15 Pro Max採用高通（Qualcomm）的Snapdragon X70 5G連網數據晶片模組，可透過人工智慧（AI）提升天線調諧（antenna tuning）等5G連網功能。

觀察iPhone 15 Pro Max內建蘋果設計的A17 Pro應用處理器，ifixit分析，台積電獨家代工的3奈米先進製程，短期內其他對手還趕不上，主要是蘋果今年已全數包下台積電3奈米產能，加上良率因素，使得A17 Pro的製造價格相對昂貴。

蘋果官網表示，A17 Pro相關3奈米製程採用極紫外光（EUV）微影曝光技術，讓晶片內電晶體數量可增加到190億顆。

ifixit報告進一步分析iPhone 15 Pro Max關鍵內部零組件，在記憶體部分，iPhone 15 Pro Max採用日本廠商鎧俠（Kioxia）的NAND型快閃記憶體（NAND Flash），德州儀器（TI）提供快閃記憶體控制器，韓國SK海力士（SK Hynix）供應容量8GB的LPDDR5 SDRAM記憶體，台灣華邦電供應編碼型快閃記憶體（NOR Flash）。

在電源和功率元件部分，報告分析，蘋果、高通、意法半導體（STM）等主供電源管理晶片，德州儀器可能供應電池充電元件、DC/DC轉換元件、螢幕電源供應器等。

報告推測無線通訊部分，高通供應寬頻封包追蹤（Envelope Tracking）功率元件、射頻收發器等，蘋果供應Wi-Fi整合藍牙模組，博通（Broadcom）、Skyworks、Qorvo提供射頻前端模組（front-end module），恩智浦（NXP）可能提供近場無線通訊（NFC）控制元件。美系外資法人評估，日月光投控旗下環旭電子供應超寬頻（UWB）模組。

在其他零組件方面，報告推估，蘋果供應音訊處理器、音訊功率放大器、音訊編解碼器等，博世（Bosch Sensortec）提供6軸加速計整合陀螺儀，意法半導體供應安全元件等。

iPhone 15 Pro Max望遠相機內建四重反射稜鏡設計，天風國際證券分析師郭明錤和日系外資法人日前評估，稜鏡是蘋果iPhone首次採用的關鍵元件，稜鏡可能由中國浙江蘭特光學主要供應，浙江水晶光電可能是第二家供應商。郭明錤並指出，大立光是iPhone 15 Pro Max長焦鏡頭獨家供應商。至於前後鏡頭關鍵CMOS光學感測元件，外資評估，由日本索尼（SONY）獨供。

iPhone 15 Pro邊框歷來最薄
Photo Credit: 中央社
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，旗艦機型iPhone 15 Pro採用新技術，邊框比以往更薄，保留相同的顯示尺寸，並減少手機高度和寬度來縮小面積。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日

iPhone 15 Pro Max熱銷，法人：今年訂單上修

（中央社）蘋果頂規版iPhone 15 Pro Max熱銷，分析師引述供應鏈消息指出，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3500萬支；iPhone 15 Plus銷售結果沒那麼差，反而可能增加訂單。

蘋果iPhone 15系列新機於22日起在全球開賣，銷售狀況備受關注。天風國際證券分析師郭明錤23日在社群平台X貼文指出，根據供應鏈長焦相機模組最大訂單狀況分析，iPhone 15 Pro Max今年訂單已上修到3500萬支，比去年同期iPhone 14 Pro Max的2800萬支出貨還要多，是蘋果第4季iPhone事業成長的最大推手。

相較之下，郭明錤指出，iPhone 15與15 Pro機種銷售則低於預期，不排除蘋果可能降價銷售或是砍單。

至於iPhone 15 Plus，郭明錤表示，原先並無預期銷售狀況好，目前看來銷售結果沒那麼差，反而可能增加訂單。

展望下半年新機出貨，郭明錤仍維持先前預估，下半年整體iPhone 15系列出貨量約8000萬支。

韓國媒體The Elec先前評估，iPhone 15 Pro下半年產量約2420萬支，iPhone 15 Pro Max產量估3180萬支。

郭明錤今天深夜進一步貼文分析，iPhone 15 Pro Max銷售優於預期，且蘋果在出貨前提高長焦鏡頭驗證標準，長焦鏡頭需求動能強勁及漲價效應帶動，使得相關供應商包括大立光、中國浙江水晶光電和藍特光學等可望受惠。

iPhone 15系列新機開賣
Photo Credit: 中央社
蘋果iPhone 15系列新機22日開賣，左起為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。中央社記者吳家豪攝 112年9月22日

iPhone 15開賣，電信業者：掀5G開台後最大換機潮

（中央社）iPhone 15上週五登台開賣，電信業者看好將帶來5G開台以來最大果粉換機潮，台灣大哥大26日宣布，首4日銷量年成長逾30%，其中iPhone 15機款的銷量為去年2倍。


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