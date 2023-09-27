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2023/09/27,
中國

【專訪】台灣智庫榮譽董事長陳博志：「失去希望」正成為中國最大問題

【專訪】台灣智庫榮譽董事長陳博志：「失去希望」正成為中國最大問題
台灣智庫榮譽董事長陳博志9月25日接受中央社專 訪，對中國威脅中止或部分中止兩岸經濟合作架構協 議（ECFA）及中國經濟前景提出看法。中央社記者唐佩君攝 112年9月26日

我們想讓你知道的是

ECFA實施早收清單上路後，有估計至今為台灣產業界省下逾新台幣2000億元的關稅，對此陳博志認為，關稅利益不能這麼單純來看。畢竟，唸過經濟學都知道間接稅會轉嫁，有很多稅賦仍然會轉嫁到別處。他指，回頭來看，ECFA省下的關稅相較台灣一年出口數千億美元，利益規模太微小，在政經方面的損失可能更多。

陳博志：「失去希望」正成為中國最大問題

（中央社）台灣智庫榮譽董事長陳博志表示，中國經濟發展曾經給人非常大希望，但如今陷入中所得困境，不但「經濟失速，房地產失資金、政治失前景」，更有大批青年失業，「失去希望」正成為中國最大的問題。

陳博志是知名經濟學家，曾擔任經建會主委，現為總統府資政。

中國在COVID-19疫後經濟復甦乏力，9月外媒報導，至少有76名各國專家及6家外國投資機構，近來接連調降對中國今年經濟成長率的預測。其中有專家預估，中國2024年經濟增幅可能會再降到4.5％，在2025年更會降到4.3％。

總統府資政、台灣智庫榮譽董事長陳博志9月25日接受《中央社》專訪，直言對中國經濟未來感到悲觀。

陳博志表示，中國經濟的泡沫式發展，曾經帶給所有人非常大的希望，許多人全力投資，發展數十年的高速成長泡沫沒有破，但現在這個泡沫可能撐不下去了，

例如近期大型房地產業出現財務危機，是一個指標。以前一些都市房市下跌時，可以在其他城市再點燃泡沫，但現在已近乎全面出問題，恐難用炒熱其他地區的不動產來避免整體不動產泡沫的破滅。

他提到，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）8月在《紐約時報》上撰文，越來越多的人擔心，中國可能已經陷入了「中等收入陷阱」；這個現象指的是很多國家經濟成長到中等所得水準時出現困難，而無法順利再快速成長。

陳博志認為，中國在幾個方面有一些使成長低落的因素。用簡單的經濟成長理論觀察，一國經濟要成長必須要有數多資本增加生產，而資本的增加要靠投資，投資的資金則來自儲蓄。

原先順利成長的中所得國家若儲蓄率下降，儲蓄也不能轉成投資，或同樣的投資率變成只能達到較低的經濟成長率，經濟成長率即可能下降，並引發儲蓄率、投資率和成長率進一步下降的惡性循環，被視為掉入「中所得陷阱」。

他表示，進一步看，中國目前沒有儲蓄率不足的問題，而是怕帶動信心和投資的力量減少，特別是中國過去這些年累積的民間負債和各級政府負債極高，限制了儲蓄轉成投資的能力。

陳博志分析，中國長年以低工資、低勞保條件、低環保要求等優勢及大量人口，在全球貿易自由投資化的潮流下，以絕對利益得到極大發展機會，但現在因「中所得困境」失去原先經濟起飛速度，加上更低成本的國家加入競爭，以及西方抵制科技技術設備，擁有的絕對利益下降，將使受衝擊的範圍會特別大。

另外，不可忽視的是中國官方公布的青年失業率超過兩成，實際上真正的比例恐更高，這種現象不只表示中國經濟現況和前景不好，也很可能引發更嚴重的社會政治不安。

陳博志表示，當前中國失業率高漲和經濟成長率下降使年輕人失去希望、低成長率和國際情勢使國內外投資者失望、習近平要長期獨攬大權的可能性，也使很多嚮往自由民主或是想爭奪權位的人失望。「失去希望」正成為中國最大的問題。

陳博志接受中央社訪問（2）
Photo Credit: 中央社
台灣智庫榮譽董事長陳博志9月25日接受中央社專訪，對中國威脅中止或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）及中國經濟前景提出看法。中央社記者唐佩君攝 112年9月26日

中國威脅停ECFA，陳博志：自證是會撕毀協議的國家

（中央社）中國對台灣貿易壁壘調查，更揚言中止ECFA。台灣智庫榮譽董事長陳博志表示，中國對台經貿威脅不曾停止，此舉將讓全世界看到中國是一個會撕毀協議的國家，台灣政府及企業部門應有因應。

中國今年4月起啟動對台灣貿易壁壘調查，8月時稱初步調查顯示，台灣貿易限制措施涉嫌違反世界貿易組織（WTO）規則，將研究中止或部分中止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下，給予台灣產品的關稅優惠。

中國國台辦主任宋濤9月22日聲明支持這項作法，外界解讀似乎為10月中旬的調查結果做預告。

ECFA在2010年6月29日簽署，並在2010年9月12日生效，有學者一直憂心，ECFA是中國政治工具對台灣有政經風險。

陳博志當年對ECFA有不少批評，他25日接受《中央社》專訪時表示，他當時是反對馬政府洽簽ECFA的方式，呼籲必須與中方協商拿掉一些不公平的競爭手段，且中國不能阻止台灣與其他國家簽訂自由貿易協定（FTA）等。

既然馬政府已簽，且造成台灣產業更依賴中國、工資難上漲等影響，但仍有一些產業得到好處，且作為國家政府是連續的，因此基於誠信不廢。

他指出，中國對台經貿威脅不曾停止，在台灣大選時刻喊出中止ECFA，目的就是想要影響人心。台灣的態度應該是不要怕，「讓全世界看到中國如何撕毀協議」，想要傷害台灣。

針對中央銀行最新經濟預測提到，如果ECFA中止，將衝擊台灣石化、機械、汽車零組件等產業的出口競爭力。

對此陳博志表示，一個關稅減讓協定停止，當然受到利益的廠商會受到傷害，但台灣廠商是靈活是聰明的，ECFA實施很多年了，有其應對之道。政府很重要的是不要讓廠商措手不及，也有很多廠商早就縮減中國版圖擴大到東南亞例如越南等地。

此外，ECFA實施早收清單上路後，有估計至今為台灣產業界省下逾新台幣2000億元的關稅，對此陳博志認為，關稅利益不能這麼單純來看。畢竟，唸過經濟學都知道間接稅會轉嫁，有很多稅賦仍然會轉嫁到別處。

他指，回頭來看，ECFA省下的關稅相較台灣一年出口數千億美元，利益規模太微小，在政經方面的損失可能更多。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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