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2023/09/27,
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她48歲才進到餐廳工作，曾是資深空姐如今獲得美國「食品界奧斯卡」最佳廚師殊榮

她48歲才進到餐廳工作，曾是資深空姐如今獲得美國「食品界奧斯卡」最佳廚師殊榮
今年6月5日，Chutatip “Nok” Suntaranon出席在芝加哥歌劇院舉辦的「詹姆斯比爾德基金會大獎」頒獎典禮。Photo Credit: GettyImages

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來自泰國南部董里府的Suntaranon，5歲起就幫母親在市場販賣咖哩醬，還曾是航空公司20多年的空姐，如今獲得美國餐飲界肯定，她的廚師之路可說是相當地非典型。2009年Suntaranon辭去空服員的工作，也結束曼谷的餐廳經營並搬到費城，起初她整日採購食材、做飯並與鄰居分享食物，後進入紐約「烹飪教育學院」就讀 ，從此找到人生的新使命。

今年6月，有美國「食品界奧斯卡」之稱的「詹姆斯比爾德基金會大獎」宣布，位於費城Kalaya Fishtown的主廚Chutatip “Nok” Suntaranon獲得中部-大西洋最佳廚師的榮譽。

來自泰國南部董里府的Suntaranon，5歲起就幫母親在市場販賣咖哩醬，還曾是航空公司20多年的空姐，如今獲得美國餐飲界肯定，她的廚師之路可說是相當非典型。

2022年接受媒體採訪時，她表示開餐廳是在追尋著幾十年來生活的記憶，包括沙薑、咖哩牛肉心和牛肚的味道，還有與朋友吃著甜綠豆和椰奶碎冰開懷大笑和雨天在曼谷咖啡館喝清湯的畫面，餐廳取自母親的名字「Kalaya Suntaranon」，是因她母親生命的每一分鐘都在努力，只為讓家庭變得更好。

從泰國資深空服員到費城開了首間泰菜餐廳

時間回到2006年9月，從曼谷飛往紐約的泰國航空航班上，負責商務艙服務的Suntaranon認識了賓州大學華頓商學院教授Ziv Katalan，兩人在機上相談甚歡，下飛機前Katalan便提出一起走訪紐約的邀請。Suntaranon當時才剛離婚，仍和前夫在曼谷經營一間義大利餐廳，她答應了Katalan的邀約，而因著對彼此念念不忘，從此兩人不時在不同城市會面，更於2008於泰國普吉島結為連理。

2009年Suntaranon辭去空服員的工作，也結束曼谷的餐廳經營並搬到費城，起初她整日採購食材、做飯並與鄰居分享食物，後進入紐約「烹飪教育學院」（Institute of Culinary Education，已改名為「紐約法國烹飪學院，French Culinary Institute New York」） ，從此找到了人生的新使命。

烹飪學校畢業後，Suntaranon先是在法國短暫實習，後回到費城開了一間外燴公司，2019年則開了她的第一間餐廳「Kalaya Thai Kitchen」。最初，她並未預期顧客會有什麼反應，尤其她堅持泰國正宗南部風味，並非美國人普遍喜愛的「又甜又酸」，卻出乎預期地大受歡迎，餐廳從原先僅有35個座位，搬到最多可容納300個座位的空間並改名為「Kalaya Fishtown」，就連Suntaranon的母親也對美國人如此喜愛女兒的食物大感驚訝，尤其這些「外國人」竟如此能吃辣。

她的泰國餐廳成為費城代表性餐廳

Suntaranon的餐廳開幕後雖歷經新冠肺炎疫情，卻將她推向美國廚師的巔峰位置，2020年先是被《Esquire》評為當年美國新興餐廳，在今年獲得詹姆斯比爾德大獎的中部-大西洋最佳廚師前，也已三度被詹姆斯比爾德大基金會提名。

Suntaranon餐廳菜單可追溯到她在泰國南部的童年，她接受《NPR》採訪時表示，過去幫母親製作咖哩醬的經驗，讓她把所有的食譜都背了下來，而對於泰國南部菜色受到青睞，她表示：「一旦我們真實地呈現它——就像忠於自己和口味一樣，我認為人們會感受到它的誠實。」

儘管直到48歲才開始在廚房工作，但Suntaranon表示食物一直是她生活的一部分，而即便「Kalaya Fishtown」已是費城最知名餐廳之一，她依舊保持謙虛，時常逐桌詢問客人對食物的喜好，甚至當有人在網路上留下負評，還會致電對方詢問意見。

當記者問起獲詹姆斯比爾德大獎的肯定對她而言意味著什麼？堅持不減少香料用量、堅持不改變泰國南部風味的Suntaranon表示，對於泰國菜能得到認可，她真的感到非常自豪。

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Photo Credit: GettyImages
今年6月5日，Chutatip “Nok” Suntaranon出席在芝加哥歌劇院舉辦的「詹姆斯比爾德基金會大獎」頒獎典禮。

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核稿編輯：杜晉軒


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