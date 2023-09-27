她48歲才進到餐廳工作，曾是資深空姐如今獲得美國「食品界奧斯卡」最佳廚師殊榮
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來自泰國南部董里府的Suntaranon，5歲起就幫母親在市場販賣咖哩醬，還曾是航空公司20多年的空姐，如今獲得美國餐飲界肯定，她的廚師之路可說是相當地非典型。2009年Suntaranon辭去空服員的工作，也結束曼谷的餐廳經營並搬到費城，起初她整日採購食材、做飯並與鄰居分享食物，後進入紐約「烹飪教育學院」就讀 ，從此找到人生的新使命。
今年6月，有美國「食品界奧斯卡」之稱的「詹姆斯比爾德基金會大獎」宣布，位於費城「Kalaya Fishtown」的主廚Chutatip “Nok” Suntaranon獲得中部-大西洋最佳廚師的榮譽。
來自泰國南部董里府的Suntaranon，5歲起就幫母親在市場販賣咖哩醬，還曾是航空公司20多年的空姐，如今獲得美國餐飲界肯定，她的廚師之路可說是相當非典型。
2022年接受媒體採訪時，她表示開餐廳是在追尋著幾十年來生活的記憶，包括沙薑、咖哩牛肉心和牛肚的味道，還有與朋友吃著甜綠豆和椰奶碎冰開懷大笑和雨天在曼谷咖啡館喝清湯的畫面，餐廳取自母親的名字「Kalaya Suntaranon」，是因她母親生命的每一分鐘都在努力，只為讓家庭變得更好。
從泰國資深空服員到費城開了首間泰菜餐廳
時間回到2006年9月，從曼谷飛往紐約的泰國航空航班上，負責商務艙服務的Suntaranon認識了賓州大學華頓商學院教授Ziv Katalan，兩人在機上相談甚歡，下飛機前Katalan便提出一起走訪紐約的邀請。Suntaranon當時才剛離婚，仍和前夫在曼谷經營一間義大利餐廳，她答應了Katalan的邀約，而因著對彼此念念不忘，從此兩人不時在不同城市會面，更於2008於泰國普吉島結為連理。
2009年Suntaranon辭去空服員的工作，也結束曼谷的餐廳經營並搬到費城，起初她整日採購食材、做飯並與鄰居分享食物，後進入紐約「烹飪教育學院」（Institute of Culinary Education，已改名為「紐約法國烹飪學院，French Culinary Institute New York」） ，從此找到了人生的新使命。
烹飪學校畢業後，Suntaranon先是在法國短暫實習，後回到費城開了一間外燴公司，2019年則開了她的第一間餐廳「Kalaya Thai Kitchen」。最初，她並未預期顧客會有什麼反應，尤其她堅持泰國正宗南部風味，並非美國人普遍喜愛的「又甜又酸」，卻出乎預期地大受歡迎，餐廳從原先僅有35個座位，搬到最多可容納300個座位的空間並改名為「Kalaya Fishtown」，就連Suntaranon的母親也對美國人如此喜愛女兒的食物大感驚訝，尤其這些「外國人」竟如此能吃辣。
她的泰國餐廳成為費城代表性餐廳
Suntaranon的餐廳開幕後雖歷經新冠肺炎疫情，卻將她推向美國廚師的巔峰位置，2020年先是被《Esquire》評為當年美國新興餐廳，在今年獲得詹姆斯比爾德大獎的中部-大西洋最佳廚師前，也已三度被詹姆斯比爾德大基金會提名。
Suntaranon餐廳菜單可追溯到她在泰國南部的童年，她接受《NPR》採訪時表示，過去幫母親製作咖哩醬的經驗，讓她把所有的食譜都背了下來，而對於泰國南部菜色受到青睞，她表示：「一旦我們真實地呈現它——就像忠於自己和口味一樣，我認為人們會感受到它的誠實。」
儘管直到48歲才開始在廚房工作，但Suntaranon表示食物一直是她生活的一部分，而即便「Kalaya Fishtown」已是費城最知名餐廳之一，她依舊保持謙虛，時常逐桌詢問客人對食物的喜好，甚至當有人在網路上留下負評，還會致電對方詢問意見。
當記者問起獲詹姆斯比爾德大獎的肯定對她而言意味著什麼？堅持不減少香料用量、堅持不改變泰國南部風味的Suntaranon表示，對於泰國菜能得到認可，她真的感到非常自豪。
參考資料
- With Kalaya Fishtown, Iconic Restaurateur Nok Suntaranon’s Past Steers Her Future（Philly Mag）
- Immigrants have helped change how America eats. Now they dominate top culinary awards（NPR）
- Friday Saturday Sunday, restauranteur Ellen Yin, chef Chutatip 'Nok' Suntaranon win 2023 James Beard Awards（Philly Voice）
- One of Philadelphia’s top chefs met her future husband on a plane. Then they traveled the world together（CNN）
- From flight attendant to one of America's best chefs, Chutatip 'Nok' Suntaranon forged her own path to the top（Insider）
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核稿編輯：杜晉軒
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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