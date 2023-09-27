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TNL+ 2023/09/27,
非洲

TikTok被非洲多國封殺，除了阻絕色情暴力與仇恨言論，更多是出於政治動機？

TikTok被非洲多國封殺，除了阻絕色情暴力與仇恨言論，更多是出於政治動機？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

索馬利亞人權倡議家加拉德（Elham Garaad）亦認為，塞內加爾及索馬利亞對TikTok施加禁令的決定缺乏民主素養，本質上就是政府在審查言論及打擊異議份子。加拉德稱：「在網路社群媒體活躍的現在，不同的觀點形塑了公眾多元的輿論，然而政府封殺TikTok的行為恐削弱人民對當局的信任以及阻礙民主的進步。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

社群網路服務公司TikTok（抖音海外版）於全球擁有超過10億用戶，但當前至少有十多個國家選擇全面或部分禁用TikTok，亦有諸多非洲國家限制該社交應用程式的使用，肯亞（Kenya）國會則於2023年8月收到禁止使用TikTok的請願書，參與請願運動的肯亞公民擔憂TikTok正在威脅該國的傳統文化及宗教信仰。

據美國新聞網站《The Messenger》報導，TikTok高層在得知肯亞國會收到請願書後，立即連繫肯亞總統魯托（William Ruto）以防TikTok在該國遭禁用，並承諾將調整平台內容的審核機制，以此滿足肯亞等非洲國家的期望。

《法國24電視台》（France 24）指出，眾多肯亞人民及政府官員擔心TikTok存在大量煽情露骨影音以及色情內容，肯亞國會發言人韋坦古拉（Moses Wetangula）便稱：「雖然TikTok在年輕世代裡非常受歡迎，但該平台所分享的內容並不適當，它充斥著血腥暴力、性暗示、色情內容以及仇恨言論。」

肯亞律師兼社群媒體專家布萊恩（Ayanzwa Brian）在接受美國科技媒體《Rest of World》專訪時表示，肯亞等部分非洲國家並非刻意藉由禁用TikTok來打壓言論自由，TikTok會引發社會反彈與該平台不受監管的內容有關。

「TikTok眾多的內容創作者分享裸露或情色內容似乎已成常態，然而TikTok卻沒有完善對平台內容的監管，外界因此擔心兒童會接觸到這類內容，並憂慮肯亞的道德體系正在遭受威脅。」布萊恩如此說道。

TikTok提出哪些改善措施避免被肯亞封殺？

聚焦非洲文化及政治的數位媒體《OkayAfrica》透露，TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）已在2023年8月24日與肯亞總統魯托達成共識，TikTok將能於肯亞設立辦事處，以「協調」該公司在非洲的營運。

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