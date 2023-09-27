杭州亞運台灣男籃擊敗香港，下一場面對勁敵中國，劉錚：還沒打出最佳狀態

亞運台灣男籃擊退香港，劉錚：還沒打出最佳狀態

（中央社）杭州亞運男籃賽事昨（26）日開打，台灣隊首戰以81比62擊敗香港隊，奪下首勝，昨天拿下最多18分的劉錚表示，首場比賽大家都很興奮，但也有點緊張，還沒打出最佳狀態，下一場對中國盼享受比賽。

亞運男子5對5籃球共有16隊參賽、分為4組，台灣男籃在預賽和地主中國、香港（遞補黎巴嫩）、蒙古同組，取分組前2晉級8強賽。台灣隊昨天首戰先發名單為林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎，在浙江大學（紫金港校區）體育館現場擠進了近滿場觀眾。

台灣隊在第1節比賽就取得24比10領先，到第2節被對手追近，上半場結束以44比27領先，上半場得分最多的林庭謙射下11分，9投3中、命中率33％，包括2顆3分球、1顆2分球、3顆罰球，團隊半場命中率43％。

不過到了下半場，第3節台灣隊仍以63比45保持領先，最後4節打完台灣隊以81比62奪下勝利。本場比賽台灣隊陣中，得分最多的為劉錚，一共拿下18分、命中率57％，其中有2顆3分球。

劉錚賽後表示，今天第一場比賽看到那麼多觀眾，大家都很興奮、很亢奮，「很高興可以拿下第一場比賽。」效力CBA的劉錚在昨天出場時收到地主觀眾的歡呼，劉錚也說：「我覺得很開心，都是好幾年的球迷了，很感謝他們進場支持我們。」

下一場台灣隊將面對勁敵中國隊，劉錚表示，「下一場我們就努力把自己的東西打出來，我覺得今天還沒打出最佳狀態，因為第一場大家比較緊張一點，可以放鬆一點、享受比賽。」

台灣隊總教練桑茂森則表示，這場比賽最重要就是從防守做起，「全場壓迫對手，用防守去帶動進攻，但是後來犯規變多後，防守姿態有點變了，節奏上、投籃選擇上沒有很好，所以到後來被追上，或許是因為第一場比賽，大家比較興奮，沒有進入比較好的節奏，但整體來說大家還是打得很棒了。」

對於28日將對上強敵中國隊，桑茂森仍強調防守的重要性，「也要比今天更有耐心才可以，畢竟（中國隊）每個位置都比今天香港的球員還要更好。」

Photo Credit: 中央社 杭州亞運男子5對5籃球賽26日開打，台灣男籃晚間預賽與香港交手，台灣球員劉錚（左）轟下全隊最高18分，率隊以81比62搶下分組賽首勝。

亞運首戰阿提諾奪17分、10籃板，被趕出場喊冤

（中央社）杭州亞運台灣男籃代表隊昨天首戰以81比62擊敗香港隊，其中前天才確認可以上場的「新台灣人」阿提諾（William Artino）繳出17分、10籃板「雙十」成績，不過第4節被趕出場，他喊冤並沒有跟裁判說什麼。

亞運台灣男籃代表隊之前集訓超過3個月，還曾遠赴日本、澳洲移地訓練，不過阿提諾能否參賽，一直是教練團心中的一塊大石頭，甚至全隊都已經抵達杭州後，這個問題仍舊沒有答案。直到前天技術會議上，確認阿提諾在台灣男籃的出賽名單中。

台灣昨天首戰對上香港隊，阿提諾拿下17分、10籃板的優異表現。不過阿提諾在第4節剩3分多鐘時，因被裁判吹違反運動精神犯規，加上之前已經有技術犯規而被趕出場。

對此賽後總教練桑茂森表示，「教練、隊友都努力幫助他，或許這件事情有不一樣視角，但以後還是要避免」。談到被趕出場，阿提諾則表示，「我不能說什麼，我對裁判真的什麼都沒說，他就吹我犯規，就當學習吧、繼續向前看，知道這裡尺度可能不一樣」。

不過阿提諾也說：「第一場贏球很開心，但也知道下一場（對中國）更艱難，不管是對我們國家還是對我，這一戰都很重要，我們會在這場之後做好準備，報一箭之仇。」

Photo Credit: 中央社 杭州亞運男子5對5籃球項目台灣男籃26日與香港交 手，「新台灣人」阿提諾（William Artino）（前右） 首次代表台灣隊上場比賽。

亞運男籃開打，台灣香港會歌觀眾反應成有趣對比

（中央社）杭州亞運男籃賽事昨天開打，台灣隊要爭取分組前2晉級8強賽，昨天首戰先與香港隊交手，賽前在場館內播放雙方會歌時，台灣會歌與香港會歌播畢後，現場觀眾的「冷熱差」形成有趣小花絮。

杭州亞運男子5對5籃球共有16隊參賽、分為4組，台灣男籃在預賽和地主中國、香港（遞補黎巴嫩）、蒙古同組，取分組前2晉級8強賽。台灣男籃代表隊已集訓超過3個月，不過「新台灣人」阿提諾能否參賽，直到前天技術會議上，才確認阿提諾能上場。

台灣隊昨天首戰先發名單為林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎，在浙江大學（紫金港校區）體育館現場擠進了近滿場觀眾。雖然昨天沒有地主中國隊，不過賽前大會播放了雙方會歌，先放完台灣會歌（國旗歌）之後，全場觀眾鴉雀無聲，不過放香港會歌（中國國歌）之後全場觀眾就歡聲鼓動，形成有趣對比。

不過在賽前大會介紹球員名單時，老將曾文鼎出場時也得到中國觀眾掌聲，而比賽中兩隊進球時，中國觀眾不管是哪隊進球，都會興奮鼓掌、大喊，只是香港隊進球時聲音還是更大。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航