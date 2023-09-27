杭州亞運台灣男籃擊敗香港，下一場面對勁敵中國，劉錚：還沒打出最佳狀態
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台灣隊昨天首戰先發名單為林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎，在浙江大學（紫金港校區）體育館現場擠進了近滿場觀眾。雖然昨天沒有地主中國隊，不過賽前大會播放了雙方會歌，先放完台灣會歌（國旗歌）之後，全場觀眾鴉雀無聲，不過放香港會歌（中國國歌）之後全場觀眾就歡聲鼓動，形成有趣對比。
亞運台灣男籃擊退香港，劉錚：還沒打出最佳狀態
（中央社）杭州亞運男籃賽事昨（26）日開打，台灣隊首戰以81比62擊敗香港隊，奪下首勝，昨天拿下最多18分的劉錚表示，首場比賽大家都很興奮，但也有點緊張，還沒打出最佳狀態，下一場對中國盼享受比賽。
亞運男子5對5籃球共有16隊參賽、分為4組，台灣男籃在預賽和地主中國、香港（遞補黎巴嫩）、蒙古同組，取分組前2晉級8強賽。台灣隊昨天首戰先發名單為林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎，在浙江大學（紫金港校區）體育館現場擠進了近滿場觀眾。
台灣隊在第1節比賽就取得24比10領先，到第2節被對手追近，上半場結束以44比27領先，上半場得分最多的林庭謙射下11分，9投3中、命中率33％，包括2顆3分球、1顆2分球、3顆罰球，團隊半場命中率43％。
不過到了下半場，第3節台灣隊仍以63比45保持領先，最後4節打完台灣隊以81比62奪下勝利。本場比賽台灣隊陣中，得分最多的為劉錚，一共拿下18分、命中率57％，其中有2顆3分球。
劉錚賽後表示，今天第一場比賽看到那麼多觀眾，大家都很興奮、很亢奮，「很高興可以拿下第一場比賽。」效力CBA的劉錚在昨天出場時收到地主觀眾的歡呼，劉錚也說：「我覺得很開心，都是好幾年的球迷了，很感謝他們進場支持我們。」
下一場台灣隊將面對勁敵中國隊，劉錚表示，「下一場我們就努力把自己的東西打出來，我覺得今天還沒打出最佳狀態，因為第一場大家比較緊張一點，可以放鬆一點、享受比賽。」
台灣隊總教練桑茂森則表示，這場比賽最重要就是從防守做起，「全場壓迫對手，用防守去帶動進攻，但是後來犯規變多後，防守姿態有點變了，節奏上、投籃選擇上沒有很好，所以到後來被追上，或許是因為第一場比賽，大家比較興奮，沒有進入比較好的節奏，但整體來說大家還是打得很棒了。」
對於28日將對上強敵中國隊，桑茂森仍強調防守的重要性，「也要比今天更有耐心才可以，畢竟（中國隊）每個位置都比今天香港的球員還要更好。」
亞運首戰阿提諾奪17分、10籃板，被趕出場喊冤
（中央社）杭州亞運台灣男籃代表隊昨天首戰以81比62擊敗香港隊，其中前天才確認可以上場的「新台灣人」阿提諾（William Artino）繳出17分、10籃板「雙十」成績，不過第4節被趕出場，他喊冤並沒有跟裁判說什麼。
亞運台灣男籃代表隊之前集訓超過3個月，還曾遠赴日本、澳洲移地訓練，不過阿提諾能否參賽，一直是教練團心中的一塊大石頭，甚至全隊都已經抵達杭州後，這個問題仍舊沒有答案。直到前天技術會議上，確認阿提諾在台灣男籃的出賽名單中。
台灣昨天首戰對上香港隊，阿提諾拿下17分、10籃板的優異表現。不過阿提諾在第4節剩3分多鐘時，因被裁判吹違反運動精神犯規，加上之前已經有技術犯規而被趕出場。
對此賽後總教練桑茂森表示，「教練、隊友都努力幫助他，或許這件事情有不一樣視角，但以後還是要避免」。談到被趕出場，阿提諾則表示，「我不能說什麼，我對裁判真的什麼都沒說，他就吹我犯規，就當學習吧、繼續向前看，知道這裡尺度可能不一樣」。
不過阿提諾也說：「第一場贏球很開心，但也知道下一場（對中國）更艱難，不管是對我們國家還是對我，這一戰都很重要，我們會在這場之後做好準備，報一箭之仇。」
亞運男籃開打，台灣香港會歌觀眾反應成有趣對比
（中央社）杭州亞運男籃賽事昨天開打，台灣隊要爭取分組前2晉級8強賽，昨天首戰先與香港隊交手，賽前在場館內播放雙方會歌時，台灣會歌與香港會歌播畢後，現場觀眾的「冷熱差」形成有趣小花絮。
杭州亞運男子5對5籃球共有16隊參賽、分為4組，台灣男籃在預賽和地主中國、香港（遞補黎巴嫩）、蒙古同組，取分組前2晉級8強賽。台灣男籃代表隊已集訓超過3個月，不過「新台灣人」阿提諾能否參賽，直到前天技術會議上，才確認阿提諾能上場。
台灣隊昨天首戰先發名單為林庭謙、盧峻翔、劉錚、阿提諾與曾文鼎，在浙江大學（紫金港校區）體育館現場擠進了近滿場觀眾。雖然昨天沒有地主中國隊，不過賽前大會播放了雙方會歌，先放完台灣會歌（國旗歌）之後，全場觀眾鴉雀無聲，不過放香港會歌（中國國歌）之後全場觀眾就歡聲鼓動，形成有趣對比。
不過在賽前大會介紹球員名單時，老將曾文鼎出場時也得到中國觀眾掌聲，而比賽中兩隊進球時，中國觀眾不管是哪隊進球，都會興奮鼓掌、大喊，只是香港隊進球時聲音還是更大。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45