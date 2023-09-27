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2023/09/27,
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杭州亞運9/27賽事一覽：25公尺手槍女團拚獎牌，曾俊欣爭網球男單4強席次

杭州亞運9/27賽事一覽：25公尺手槍女團拚獎牌，曾俊欣爭網球男單4強席次
圖為台灣射擊好手吳佳穎。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

台灣射擊代表隊上屆亞運進帳2金1銀1銅，這屆至今靜悄悄，杭州亞運射擊25公尺手槍女子團體田家榛、吳佳穎和杜禕依姿昨日在資格賽慢射成績總分868分，暫居女團第3，僅落後印度、中國隊，今日將進行快射項目，再取2項分數加總排名，有機會搶下射擊隊這屆首面獎牌。

（中央社）杭州亞運今（27）日將繼續進行賽事，台灣女團田家榛、吳佳穎和杜禕依姿將力拚射擊25公尺手槍獎牌，而網球男單曾俊欣、女雙組合詹皓晴與詹詠然、李亞軒與梁恩碩將分頭爭取4強門票。

台灣射擊代表隊上屆亞運進帳2金1銀1銅，這屆至今靜悄悄，杭州亞運射擊25公尺手槍女子團體田家榛、吳佳穎和杜禕依姿昨日在資格賽慢射成績總分868分，暫居女團第3，僅落後印度、中國隊，今日將進行快射項目，再取2項分數加總排名，有機會搶下射擊隊這屆首面獎牌。

台灣網球代表隊今日將有多組台灣好手輪番上陣，曾俊欣男單8強賽將迎戰烏茲別克的蘇坦諾夫（Khumoyun Sultanov）。

至於男雙組合莊吉生與許育修、2組女雙組合詹皓晴與詹詠然、李亞軒與梁恩碩也將在8強賽出賽，由於網球未設銅牌戰，只要搶下4強門票，就能保底銅牌。

跆拳道隊儘管昨日靠著羅嘉翎、林唯均單日進帳2銀，但對打項目首金還未開張，成都世大運男子68公斤銀牌得主邱義睿，今日將與女子67公斤級張芮恩、男子80公斤級王德龍分頭出擊，期盼能締造佳績。

體操部分，葉政昨日在男子全能決賽以75.331分，名列第11，今日將輪到丁華恬、賴品儒在女子全能項目登場。

另外，亞運首度將電競納入正式賽事，台灣選手林立偉在闖進快打旋風5勝部決賽後，若今日能勝出，就能爭金。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣代表隊今日賽程預告：

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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