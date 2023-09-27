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2023/09/27,
美加

美國預算法案難產，政府9/30面臨關門危機，影響範圍一次看

美國預算法案難產，政府9/30面臨關門危機，影響範圍一次看
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

目前白宮最擔心的是這回重蹈最近一次即2018年的關門，當時掌握國會的民主黨力阻時任總統川普（Donald Trump）想在美墨邊界築牆，導致聯邦政府斷炊、210萬僱員大軍約80萬人被迫「休假」近35天，是歷來最長的政府停擺。

（中央社）美國國會必須在9月30日午夜之前達成協議，否則聯邦政府資金將告罄被迫關門。眼見距月底大限僅剩5日，仍無達成協議跡象，許多聯邦機構已做好關門的心理準備。

1976年以來關門多次，2018年關門最久

國會民主、共和兩黨目前有多個預算法案在討論，但沒有一個法案能取得足夠支持，得以在民主黨占多數的聯邦參議院及共和黨掌控的聯邦眾議院表決過關。

綜合《紐約時報》及《CNBC》新聞網指出，美國自1976年以來經歷22次聯邦資金卡關，10次導致不同程度的運作中斷。

目前白宮最擔心的是這回重蹈最近一次即2018年的關門，當時掌握國會的民主黨力阻時任總統川普（Donald Trump）想在美墨邊界築牆，導致聯邦政府斷炊、210萬僱員大軍約80萬人被迫「休假」近35天，是歷來最長的政府停擺。

共和黨內極右派堅持大砍支出，預算法案難產

在制度面看，國會有責任撥款供政府運作。參、眾兩院必須以某種方式通過相關法案資助行政部門，交由總統簽署生效。這回主要是眾議院共和黨在黨內極右派堅持大幅削減支出下，導致聯邦支出法案難產。

以往國會通常會採取所謂「臨時決議」（CR）的短期融資法案，在預算談判期間提供臨時資金以維政府現階段運作，臨時決議裡通常含緊急應對國家優先事項的資金，如天災受害者的緊急援助。

但這回共和黨內強硬派堅拒所有的CR短期融資法案，不惜讓政府關閉也要逼國會談判完成所有12個政府預算法案。

美國政府關門會如何？

紐時指出，對數以十萬計的聯邦僱員而言，政府關門代表他們不是得被迫「休假」，就是繼續上工但拿不到錢。

對美國大眾來說，這表示許多公家機關服務被打亂，造成日常生活不便。白宮近日就表示若政府關門，會有近700萬依靠「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」（WIC）補助的婦幼恐拿不到食物。

過去聯邦政府停擺最常見者是國家公園與博物館關門暫停開放，對一些仰賴觀光的社會團體帶來可觀損失。

在2018年的政府關門期間，由於環保署（EPA）讓數千名工人暫時休假，對化工廠、發電廠和汙水處理廠的稽查停頓。美國食品暨藥物管理局（FDA）也暫停對海鮮、蔬果的例行食品安全檢查，給餐廳和零售店帶來額外壓力。

涉及民生基礎運作的機構則必須運作，包含眾多的聯邦檢察官、調查人員、郵局及運輸安全局（TSA）僱員；這些人拿不到薪水也得持續上班，直至國會通過撥款。

醫療保險和社會安全等福利也不會中斷，因為這些機制的財源是在國會其他單獨法案中取得。

眾院議長麥卡錫的難題

《華盛頓郵報》指出，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）始終無法安撫並說服自家共和黨內極右派；由民主黨掌控的參議院26日將試圖拿出參院版的CR，爭取在聯邦政府不停擺下繼續預算談判。

然而就算參院版CR通過後，送至眾院後也很可能胎死腹中。據幾名知情議員透露，在月底大限前擺在麥卡錫眼前只剩兩條路：不是冒著議長一職被黨內極右派罷黜風險將參院版CR交付眾院表決，就是不排參院版CR表決，與極右派一起讓政府關門。

據多名共和黨內國會助理透露，麥卡錫不大可能將參院版CR提交表決，因為這需民主黨支持才能通過。共和黨內極右派已放話，若找上民主黨，他們會提出動議將麥卡錫從議長職位趕下。

美政府預算難產，殃及軍援烏克蘭

這場僵局可能會對俄烏戰爭產生影響。白宮希望國會通過的正式預算法案包含向烏克蘭提供240億美元軍事和人道主義援助。雖然這類計畫獲得民主黨籍和共和黨籍參議員支持，但遭共和黨極右派強烈反對。

紐時指出，參議院內兩黨25日密集協商參院版CR時，應否將240億美元援助烏克蘭資金納入成為歧見。反對者認為，不納入這筆援烏資金或許能讓參院版CR屆時在眾院遇到的阻力少些，讓眾院內更多共和黨人能接受。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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