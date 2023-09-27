美國預算法案難產，政府9/30面臨關門危機，影響範圍一次看
我們想讓你知道的是
目前白宮最擔心的是這回重蹈最近一次即2018年的關門，當時掌握國會的民主黨力阻時任總統川普（Donald Trump）想在美墨邊界築牆，導致聯邦政府斷炊、210萬僱員大軍約80萬人被迫「休假」近35天，是歷來最長的政府停擺。
（中央社）美國國會必須在9月30日午夜之前達成協議，否則聯邦政府資金將告罄被迫關門。眼見距月底大限僅剩5日，仍無達成協議跡象，許多聯邦機構已做好關門的心理準備。
1976年以來關門多次，2018年關門最久
國會民主、共和兩黨目前有多個預算法案在討論，但沒有一個法案能取得足夠支持，得以在民主黨占多數的聯邦參議院及共和黨掌控的聯邦眾議院表決過關。
綜合《紐約時報》及《CNBC》新聞網指出，美國自1976年以來經歷22次聯邦資金卡關，10次導致不同程度的運作中斷。
目前白宮最擔心的是這回重蹈最近一次即2018年的關門，當時掌握國會的民主黨力阻時任總統川普（Donald Trump）想在美墨邊界築牆，導致聯邦政府斷炊、210萬僱員大軍約80萬人被迫「休假」近35天，是歷來最長的政府停擺。
共和黨內極右派堅持大砍支出，預算法案難產
在制度面看，國會有責任撥款供政府運作。參、眾兩院必須以某種方式通過相關法案資助行政部門，交由總統簽署生效。這回主要是眾議院共和黨在黨內極右派堅持大幅削減支出下，導致聯邦支出法案難產。
以往國會通常會採取所謂「臨時決議」（CR）的短期融資法案，在預算談判期間提供臨時資金以維政府現階段運作，臨時決議裡通常含緊急應對國家優先事項的資金，如天災受害者的緊急援助。
但這回共和黨內強硬派堅拒所有的CR短期融資法案，不惜讓政府關閉也要逼國會談判完成所有12個政府預算法案。
美國政府關門會如何？
紐時指出，對數以十萬計的聯邦僱員而言，政府關門代表他們不是得被迫「休假」，就是繼續上工但拿不到錢。
對美國大眾來說，這表示許多公家機關服務被打亂，造成日常生活不便。白宮近日就表示若政府關門，會有近700萬依靠「婦嬰幼兒特殊營養補充計畫」（WIC）補助的婦幼恐拿不到食物。
過去聯邦政府停擺最常見者是國家公園與博物館關門暫停開放，對一些仰賴觀光的社會團體帶來可觀損失。
在2018年的政府關門期間，由於環保署（EPA）讓數千名工人暫時休假，對化工廠、發電廠和汙水處理廠的稽查停頓。美國食品暨藥物管理局（FDA）也暫停對海鮮、蔬果的例行食品安全檢查，給餐廳和零售店帶來額外壓力。
涉及民生基礎運作的機構則必須運作，包含眾多的聯邦檢察官、調查人員、郵局及運輸安全局（TSA）僱員；這些人拿不到薪水也得持續上班，直至國會通過撥款。
醫療保險和社會安全等福利也不會中斷，因為這些機制的財源是在國會其他單獨法案中取得。
眾院議長麥卡錫的難題
《華盛頓郵報》指出，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）始終無法安撫並說服自家共和黨內極右派；由民主黨掌控的參議院26日將試圖拿出參院版的CR，爭取在聯邦政府不停擺下繼續預算談判。
然而就算參院版CR通過後，送至眾院後也很可能胎死腹中。據幾名知情議員透露，在月底大限前擺在麥卡錫眼前只剩兩條路：不是冒著議長一職被黨內極右派罷黜風險將參院版CR交付眾院表決，就是不排參院版CR表決，與極右派一起讓政府關門。
據多名共和黨內國會助理透露，麥卡錫不大可能將參院版CR提交表決，因為這需民主黨支持才能通過。共和黨內極右派已放話，若找上民主黨，他們會提出動議將麥卡錫從議長職位趕下。
美政府預算難產，殃及軍援烏克蘭
這場僵局可能會對俄烏戰爭產生影響。白宮希望國會通過的正式預算法案包含向烏克蘭提供240億美元軍事和人道主義援助。雖然這類計畫獲得民主黨籍和共和黨籍參議員支持，但遭共和黨極右派強烈反對。
紐時指出，參議院內兩黨25日密集協商參院版CR時，應否將240億美元援助烏克蘭資金納入成為歧見。反對者認為，不納入這筆援烏資金或許能讓參院版CR屆時在眾院遇到的阻力少些，讓眾院內更多共和黨人能接受。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
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